Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

Sport Alive Awards ovládl fotbal, hlavní cenu ale získala kampaň Třince

Fotbalové projekty získaly čtyři z osmi hlavních cen Sport Alive Awards. Nejlepší sportovní kampaní se ale stal Unikát v Česku hokejových Ocelářů Třinec. Pátý ročník konference Sport Alive se věnoval také AI, práci s fanoušky a obchodnímu rozvoji sportu.

Pátý ročník konference Sport Alive přinesl diskuse o budoucnosti sportovního marketingu, nových technologiích i práci s fanoušky. Na program a zahraniční hosty upozornil už předchozí článek. Vedle přednášek a workshopů se v pražském O2 universu uskutečnilo také vyhlášení cen Sport Alive Awards by Tipsport, které ocenily nejlepší sportovní marketingové projekty.

Fotbalové projekty získaly čtyři z osmi hlavních cen. Nejlepší sportovní kampaní loňského roku se však stal projekt Unikát v Česku hokejového klubu HC Oceláři Třinec. Nejlepším sportovním obsahem se stal projekt AC Sparta Praha a Kouzlo derby: Od klubového obsahu k celovečernímu filmu. V kategorii projektů s nízkým rozpočtem uspěla Bohemka C klubu Bohemians Praha. Fanouškovský zážitek roku připravil FC Hradec Králové při oslavách 120 let klubu, které pojal jako celodenní cestu do dvacátých let spojenou s výročním utkáním proti Spartě.

Zdroj: Sport Alive

Nejlepší partnerskou aktivací se stal projekt Gambrinusu a Viktorie Plzeň. Hráči v něm přenechali jména na dresech Plzeňákům, kteří pomáhají druhým. V kategorii ženského sportu, která byla letos novinkou, zvítězil VIF Cycling Team. Mezi další oceněné projekty patřily například Sparta vzdává HOLD, obsahový projekt Já68 nebo aktivace T-Mobile Dry Bag, která podle pořadatelů na Jizerské 50 nahradila tuny plastu.

V kategorii projektů měst a krajů zvítězila Třinecká olympiáda dětí a mládeže. Zvláštní cenu poroty získala Olympiáda dětí a mládeže pořádaná v Praze.

Sportovní marketing řešil AI i infrastrukturu

Jedním z hlavních zahraničních hostů byl Michael Payne, bývalý marketingový ředitel Mezinárodního olympijského výboru (MOV), který se podílel na komerčním rozvoji olympijského hnutí. Ve své přednášce se věnoval budoucnosti sportu a vlivu technologií na fanouškovské zážitky. Zároveň pokřtil český překlad své knihy Tajné dohody světového sportu.

Zdroj: Sport Alive

Dalším zahraničním hostem byl Julien Segui, šéf obsahu basketbalové Euroligy se zkušenostmi z amerických soutěží MLB a MLS. Program se věnoval také komunikaci belgického fotbalového klubu RSC Anderlecht. Na domácí scéně diskutovali zástupci Sparty, Sigmy Olomouc a Viktorie Plzeň o pokračujícím fotbalovém boomu v Česku.

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval a Tomáš Petera ze společnosti Perinvest otevřeli otázku nedostatečné moderní sportovní infrastruktury v Česku. Další přednášky a workshopy se zaměřily na ženský sport, sportování dětí, umělou inteligenci a nové technologie. Program se odehrával v pěti sálech a podle pořadatelů přilákal stovky odborníků ze sportu, marketingu a komunikace.

Sport Alive propojuje sportovní organizace, marketingové a mediální profesionály i veřejný sektor. Zaměřuje se na možnosti, jak sport lépe prezentovat, měřit výsledky jeho marketingových aktivit a rozvíjet obchodní spolupráce, které mohou posílit jeho finanční nezávislost na veřejných zdrojích.

Zdroj: Sport Alive

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM 29/2026 OBÁLKA
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM 29/2026 OBÁLKA
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

AI Act
Média a trh
Nová éra kreativity. S přiznanou AI
Televizní podzim
Média a trh
Tanečníci, kuchaři i moderátoři bojují o diváka
Customer, hands and concierge with service bell for request assistance or help in hotel
Zadavatelé a značky
Host nepřichází kvůli logu

MAM Exkluzivně v časopise

Lenka Černá - aktuálně.cz
Média a trh
U Aktuálně nepůjdeme cestou tvrdého paywallu
KDU-CSL_ANO
Média a trh
Boj o nejhorší volební song
Johana Kotišová
Komunita a lidé
Emoce k práci novinářů patří
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Zlatý Středník 2026
Akce a soutěže
Zlatý středník ovládla agentura Hero & Outlaw. Talentem je Alice Mikulášová
AI LLM PR článek studie
Analýzy a data
Zaplatíte si PR výstup. Uvidí ho ale i AI?
MAM Souboj spotů - září 2026
Akce a soutěže
Kotek se vrací na scénu. Našlapaný zářijový Souboj spotů je tady
Pilsner experience
Komunita a lidé
František Reismüller přebírá marketing Pilsner Experience
Zlatý Středník 2026
Akce a soutěže
Zlatý středník ovládla agentura Hero & Outlaw. Talentem je Alice Mikulášová
AI LLM PR článek studie
Analýzy a data
Zaplatíte si PR výstup. Uvidí ho ale i AI?
MAM Souboj spotů - září 2026
Akce a soutěže
Kotek se vrací na scénu. Našlapaný zářijový Souboj spotů je tady
Pilsner experience
Komunita a lidé
František Reismüller přebírá marketing Pilsner Experience
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ