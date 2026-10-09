Sport Alive Awards ovládl fotbal, hlavní cenu ale získala kampaň Třince

Fotbalové projekty získaly čtyři z osmi hlavních cen Sport Alive Awards. Nejlepší sportovní kampaní se ale stal Unikát v Česku hokejových Ocelářů Třinec. Pátý ročník konference Sport Alive se věnoval také AI, práci s fanoušky a obchodnímu rozvoji sportu.
Pátý ročník konference Sport Alive přinesl diskuse o budoucnosti sportovního marketingu, nových technologiích i práci s fanoušky. Na program a zahraniční hosty upozornil už předchozí článek. Vedle přednášek a workshopů se v pražském O2 universu uskutečnilo také vyhlášení cen Sport Alive Awards by Tipsport, které ocenily nejlepší sportovní marketingové projekty.
Fotbalové projekty získaly čtyři z osmi hlavních cen. Nejlepší sportovní kampaní loňského roku se však stal projekt Unikát v Česku hokejového klubu HC Oceláři Třinec. Nejlepším sportovním obsahem se stal projekt AC Sparta Praha a Kouzlo derby: Od klubového obsahu k celovečernímu filmu. V kategorii projektů s nízkým rozpočtem uspěla Bohemka C klubu Bohemians Praha. Fanouškovský zážitek roku připravil FC Hradec Králové při oslavách 120 let klubu, které pojal jako celodenní cestu do dvacátých let spojenou s výročním utkáním proti Spartě.
Nejlepší partnerskou aktivací se stal projekt Gambrinusu a Viktorie Plzeň. Hráči v něm přenechali jména na dresech Plzeňákům, kteří pomáhají druhým. V kategorii ženského sportu, která byla letos novinkou, zvítězil VIF Cycling Team. Mezi další oceněné projekty patřily například Sparta vzdává HOLD, obsahový projekt Já68 nebo aktivace T-Mobile Dry Bag, která podle pořadatelů na Jizerské 50 nahradila tuny plastu.
V kategorii projektů měst a krajů zvítězila Třinecká olympiáda dětí a mládeže. Zvláštní cenu poroty získala Olympiáda dětí a mládeže pořádaná v Praze.
Sportovní marketing řešil AI i infrastrukturu
Jedním z hlavních zahraničních hostů byl Michael Payne, bývalý marketingový ředitel Mezinárodního olympijského výboru (MOV), který se podílel na komerčním rozvoji olympijského hnutí. Ve své přednášce se věnoval budoucnosti sportu a vlivu technologií na fanouškovské zážitky. Zároveň pokřtil český překlad své knihy Tajné dohody světového sportu.
Dalším zahraničním hostem byl Julien Segui, šéf obsahu basketbalové Euroligy se zkušenostmi z amerických soutěží MLB a MLS. Program se věnoval také komunikaci belgického fotbalového klubu RSC Anderlecht. Na domácí scéně diskutovali zástupci Sparty, Sigmy Olomouc a Viktorie Plzeň o pokračujícím fotbalovém boomu v Česku.
Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval a Tomáš Petera ze společnosti Perinvest otevřeli otázku nedostatečné moderní sportovní infrastruktury v Česku. Další přednášky a workshopy se zaměřily na ženský sport, sportování dětí, umělou inteligenci a nové technologie. Program se odehrával v pěti sálech a podle pořadatelů přilákal stovky odborníků ze sportu, marketingu a komunikace.
Sport Alive propojuje sportovní organizace, marketingové a mediální profesionály i veřejný sektor. Zaměřuje se na možnosti, jak sport lépe prezentovat, měřit výsledky jeho marketingových aktivit a rozvíjet obchodní spolupráce, které mohou posílit jeho finanční nezávislost na veřejných zdrojích.