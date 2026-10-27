Nejlepší pivní zážitek Evropy zůstává v Praze. Pilsner Urquell: The Original Beer Experience obhájil evropské prvenství

Zážitková expozice Pilsner Urquell: The Original Beer Experience obhájila loňský triumf a podruhé za sebou získala titul nejlepšího pivního zážitku v Evropě. V mezinárodní soutěži World Travel Awards za sebou nechala 11 pivovarů a expozic z pěti zemí. V prosinci se pokusí obhájit i světové prvenství.
Cena Europe’s Leading Beer Tour Visitor Experience 2026 byla udělena v sobotu 17. října na galavečeru v černohorském Kotoru. Stejně jako loni ocenili hlasující z řad odborníků cestovního ruchu i veřejnosti pražskou expozici jako nejlepší pivní zážitek na evropském kontinentu. „Loňské vítězství pro nás bylo velkým závazkem a obhajoba titulu dokazuje, že se nám ho daří plnit. Máme velkou radost, že jsme v evropské konkurenci znovu uspěli, a vnímáme to jako ocenění úsilí, které do své práce každý den vkládáme,“ říká Lidija Kovařík, CEO Pilsner Urquell: The Original Beer Experience.
Pivní zážitek sídlí v secesní budově bývalé Pražské úvěrní banky a na 3 500 metrech čtverečních propojuje historii s moderním konceptem. Příběh a výrobu plzeňského ležáku přibližuje návštěvníkům pomocí 3D zvuku, videomappingu a audioprůvodců v 11 jazycích. V prostorech se nachází sedm výčepů, které mají celkem 40 kohoutů a spojuje je 500 metrů potrubí. Pivo se čepuje z 12 pětisetlitrových tanků, což představuje nejvyšší počet v rámci jednoho podniku v České republice.
Ačkoliv expozice láká hosty z celého světa, není jen zastávkou pro zahraniční turisty. Stále silnější zázemí si buduje u domácího publika a firemní klientely. Zatímco cizinci chodí zejména na interaktivní prohlídku, Češi naopak tvoří největší podíl u Školy čepování, Večeří s pivním someliérem a reprezentují plnou polovinu hostů ve Výčepu u zvonu.
Prostory navíc čím dál častěji vyhledávají firmy pro neformální večírky i reprezentativní eventy. „Náš koncept je postavený na sdíleném prožitku, který lidi přirozeně propojuje. Stačí, aby si hosté sami zkusili načepovat pivo nebo spolu prošli multimediální expozicí, pak se u výčepu rozpovídají i kolegové, kteří se dosud znali jen z formálních porad,“ dodává Lidija Kovařík.
O obhajobu loňského světového titulu bude Pilsner Urquell: The Original Beer Experience usilovat 12. prosince na finálovém galavečeru World Travel Awards v Tanzanii.