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Best of Signal Festival 2026. Propojení člověka s technologií, živá vystoupení a rozzářený dav v ulicích.

Signal Festival 2026

Praha má za sebou čtrnáctý ročník Signal Festivalu. Od 15. do 18. října nabídla návštěvníkům 21 světelných a audiovizuálních instalací českých i zahraničních umělců. Festival letos poprvé rozšířil svou trasu do Dejvic a vedle veřejného prostoru nabídl také konferenci Signal Forum nebo placenou část programu Signal INSIDE.

Letošní ročník se nesl pod heslem Dream On! Sny a vize. Třináct instalací bylo přístupných zdarma, dalších osm vzniklo v rámci Signal INSIDE. Festival tak znovu ukázal, že současné digitální umění nemusí zůstávat za zdmi galerií. Na několik říjnových večerů se stalo součástí běžného městského prostoru – od historického centra až po novou lokaci v Dejvicích.

Ta byla zajímavá zejména prací studentů ČVUT s VŠCHT, kteří si připravili prezentaci svých fakult. U studentů chemie nechyběly exploze a oheň. Byla to dechberoucí show.

Od Staroměstské radnice až do Dejvic

Jedním z výrazných momentů letošního programu byl videomapping Život v pravdě ukrajinské umělkyně Svitlany Reinish na věži Staroměstské radnice. Dílo pracovalo s odkazem Václava Havla a zasadilo jeho myšlenky do současného audiovizuálního prostředí.

Novinkou letošního ročníku byla trasa v Dejvicích. Festival tím pokračoval ve své snaze hledat nová místa, která mohou současnému umění nabídnout nečekaný kontext. Arcibiskupský seminář zde proměnil německý umělec Felix Frank videomappingem Missing Interval.

Vedle historických a kulturních dominant se tak součástí festivalové mapy stala další část Prahy, která běžně nebývá spojována s velkými projekcemi digitálního umění. Letos ale nabídla bezesporu nejpůsobivější podívanou na řece Vltavě u vodárny.

Světové osobnosti, technologie a experiment

Program letošního Signalu opět spojil českou scénu s výraznými zahraničními autory. Mezi ně patřil americký umělec Jim Campbell s dílem Scattered Light. Žárovky umístěné v parku u Vodárny rozzářili jinak temný park. Promítali na sobě kolemjdoucí a tím vytvářeli efekt „blikání“.

Dvojice Laurie Anderson a Hsin-Chien Huang představili projekt Na Měsíc.

Laterna magika se zapojila s naprosto jedinečným divadelním představením Voda.

Právě propojení umění, technologií a veřejného prostoru je jedním z důvodů, proč se Signal za čtrnáct let stal jednou z nejvýraznějších přehlídek digitálního a kreativního umění v Česku. Festival není postavený pouze na samotném vizuálním zážitku. Dává technologickým experimentům fyzickou podobu a zároveň je zasazuje do míst, kolem kterých lidé běžně chodí bez toho, aby je vnímali jako galerijní prostor.

„Každý rok se snažíme objevovat další místa v Praze a přinášet umění tam, kde by se s ním lidé běžně nesetkali,“ uvedl ředitel Signal Festivalu Martin Pošta. Podle něj letošní ročník zároveň potvrdil smysl pokračovat v představování výrazných osobností světového digitálního umění českému publiku.

Festival nekončí poslední projekcí

Signal se v posledních letech nesoustředí pouze na čtyři festivalové dny. Součástí letošního programu byl také třetí ročník mezinárodní konference Signal Forum, která se uskutečnila 16. října v Národní technické knihovně. Jedním z témat byla diskuse Dare to Dream zaměřená na svobodu, občanskou společnost a odkaz Václava Havla.

Důležitou součástí celoročního fungování Signalu je také galerie Signal Space, kterou organizátoři otevřeli v roce 2025. Nabízí osm expozic propojujících současné umění a technologie a umožňuje návštěvníkům zažít digitální umění i mimo samotný festival. Už 29. října zde začne nový formát Signal Lates, který spojí digitální umění s DJ sety a drinky až do půlnoci. V listopadu se galerie zapojí také do Dnů AI, největšího festivalu umělé inteligence v Česku.

Signal jako platforma pro kreativní průmysl

Festival tak postupně překračuje původní rámec přehlídky světel a videomappingu. Propojuje umění, technologie, architekturu, kreativní průmysly a veřejný prostor a zároveň vytváří platformu pro české i zahraniční tvůrce. Podle organizátorů je Signal nejnavštěvovanější kulturní událostí v České republice a jedním z největších producentů současného umění v zemi.

Významnou roli v tom hraje také spolupráce s komerčními partnery. Hlavním partnerem letošního ročníku byl Mercedes-Benz, který společně s designérem Maximem Velčovským představil instalaci Letem světlem by Mercedes-Benz na nádvoří Clam-Gallasova paláce. Festival podpořily také Pražská plynárenská, Red Bull a další partneři. Právě podobná spolupráce ukazuje, že digitální umění může fungovat nejen jako kulturní obsah, ale také jako prostor pro značky, které hledají způsob, jak se prezentovat jinak než klasickou reklamou.

Další Signal Festival se uskuteční od 14. do 17. října 2027. Do té doby ale digitální umění z Prahy nezmizí. Signal Space zůstává otevřený po celý rok a nabízí způsob, jak na festivalovou zkušenost navázat i mimo říjnové večery.

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