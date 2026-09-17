Valeo pořádá Den chytré mobility 2026. Zažijte budoucnost dopravy na vlastní kůži

Zajímá Vás, jak bude vypadat doprava budoucnosti? Přijďte ji objevit na Den chytré mobility 2026, který se uskuteční v sobotu 19. září od 9:00 do 18:00 na Výstavišti Praha v Praze 7 – Bubenči. Projekt propojuje nejnovější technologické inovace, moderní dopravu a chytrá řešení pro komunikace i města budoucnosti. Na pražském Výstavišti se od devíti hodin během jednoho dne setkají firmy, odborníci, partneři, zástupci univerzit i vědeckých organizací, média i široká veřejnost, aby společně objevili a okusili trendy, které mění způsob, jakým se přemisťujeme. Vstupné je zdarma.
Návštěvníci budou mít možnost nejen vidět nejmodernější technologie v akci, ale především si je sami vyzkoušet. Čekat budou autonomní a dálkově ovládané vozy, doručovací roboti, virtuální realita
i další inovace, které přinášejí nový pohled na mobilitu a technologie každodenního života. Den chytré mobility není jen výstavou technologických novinek – je to interaktivní zážitek, který přibližuje budoucnost dopravy všem generacím. Autonomní osobní i nákladní vozidla, doručovací roboti, virtuální realita i chytré technologie pro bezpečnou jízdu osobních i nákladních aut a pohyb pěších i cyklistů. Jeden den na Výstavišti Praha, kde si budoucnost mobility doslova osaháte.
Během Dne chytré mobility své inovace představí také BESIP, Centrum dopravního výzkumu, Česká zemědělská univerzita v Praze, České dráhy, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Fox Robotics, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Mopedix, Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID), Spolek příznivců 3D tištěných modelů (SPTM.cz), Správa železnic,
Škoda Auto Vysoká škola, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Velomobil SEGMENT,
Vysoké učení technické v Brně a ZURI.