Uvidíme se v listopadu

Forum Media vstupuje do svého 26. ročníku s programem nabitým desítkami špičkových vystoupení, která se v průběhu dne vystřídají na šesti odborně zaměřených scénách. Největší konference u nás pro obory marketingu a reklamy, komunikace a médií, zaplní sály pražského centra O2 universum v úterý 10. listopadu. Do Prahy se v ten den sjede 27 zahraničních hostů ze 14 zemí světa, celkem na pódiu Fora Media vystoupí téměř stovka odborníků z různých disciplín komunikace.
MAM STAGE bude místem vystoupení osobností světové reklamy, showbusinessu a médií, odpoledne přivítá několik speciálních hostů z domácího prostředí, mezi nimi šéfy nejúspěšnějších festivalových značek — karlovarského filmového festivalu, Colours of Ostrava a Rock for People.
Scéna STRATEGIC COMMUNICATIONS STAGE navazuje na mnohaletou tradici PR Summitu, jehož profil posouvá k dalším čím dál víc se prosazujícím disciplínám komunikačního mixu, jako jsou B2B strategie, zapojování influencerské scény a etické aspekty využívání nových komunikačních kanálů a forem. Tuto scénu pořádá Forum Media společně s Asociací public relations.
Na scéně MEDIA PLAYGROUND STAGE, tak jako v minulosti zaštítěné Českou televizí a Českým rozhlasem, bude největší důraz na rostoucí odpovědnost při tvorbě kvalitního obsahu, ať jde o schopnost uhájit nezávislost redakčního obsahu v prostředí zesilujících tlaků politiky a byznysu, anebo bezpečné používání nástrojů AI při vyhledávání a ověřování informací. Řeč bude i o velkých mezinárodních investigativních projektech, o zpravodajství z válečných zón i o tom, jak se média dají snadno zneužít k podpoře terorismu.
I letos je součástí programu EFFIE STAGE, kde se kromě představení úspěšných kampaní a strategií, které prokázaly nadprůměrnou efektivitu, opět dozvíme, kdo se propracoval na shortlist nejčerstvějšího ročníku soutěže Effie. Vystoupení zahraničních hostů doplní diskusní panely se zástupci agentur a jejich klientů. Program scény připravujeme ve spolupráci s Asociací komunikačních agentur.
Novinkou nadcházejícího ročníku je samostatná prezentace segmentu televizí na nově vytvořené ALL SCREENS STAGE. S podtitulem „Televize není televizor” tu bude řeč o možnostech a nástrahách měření v audiovizi a novinkách v segmentu prémiového videoobsahu. Půldenní program připravila Asociace televizních organizací. Naváže na něj odpoledne věnované výzkumu, datům a publiku v rámci DATA & INSIGHT STAGE. Pestrou sérii přednášek přichystalo sdružení SIMAR.
Ani letos nebudou chybět workshopy na scéně ME•DIA•LOG STAGE — jeden si už teď chystají ve FocusOnu, druhý v TikToku. Další přinášejí organizátoři konference Influcon. Ta je jednou z partnerských akcí, s nimiž se Forum Media nově spojilo ke strategické spolupráci. Dalšími jsou byznysová konference Shifts26 a také Světové komunikační fórum v Davosu — účastníci partnerských akcí budou mít při návštěvě Fora Media zvýhodněné podmínky.
O vyvrcholení celodenního programu se postarají speciální hosté konference, herec a režisér Vojta Kotek a nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
Účastníci si mohou letos nově vybírat z rozšířené nabídky vstupenek podle toho, zda chtějí navštívit jen určitou část programu, nebo mít přístup na všechny scény konference. Podrobný přehled jednotlivých kategorií vstupenek naleznete na stránce konference Forum Media 2026.