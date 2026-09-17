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TRIAD Prague a AC Sparta Praha ovládly Direct Impact Czech. Grand Prix získala Bouračka.cz

Direct Impact Czech 2026 zná vítěze
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24. ročník soutěže Direct Impact Czech zná své vítěze. Agenturou roku se stala TRIAD Prague, zadavatelem roku AC Sparta Praha a hlavní ocenění Grand Prix získal projekt Bouračka.cz – online hlášení o nehodě od McCANN Prague pro Českou kancelář pojistitelů ve spolupráci se STINK a Hero & Outlaw.

Letošní ročník byl prvním, který se uskutečnil plně pod hlavičkou Asociace komunikačních agentur (AKA). Do finále postoupilo 53 přihlášek napříč 15 soutěžními kategoriemi. Medailisté národního kola získávají možnost reprezentovat Českou republiku také v evropském kole soutěže Impact Awards Europe.
„Letošní výsledky dobře ukazují, jak široký je záběr soutěže Direct Impact Czech. Mezi oceněnými jsou projekty ze sportu, retailu, digitální komunikace, neziskového sektoru i integrovaných kampaní. Vedle velkých značek uspěla i menší a úzce zaměřená řešení. Tato pestrost ukazuje, jak široké spektrum nástrojů, kanálů a formátů dnes značky využívají k aktivaci a zapojení svých cílových skupin,“ říká Ondřej Gottwald, vedoucí sekce aktivačních agentur AKA a CEO agentury Garp Integrated.

Agenturou ročníku je TRIAD Prague

Ocenění Agentura ročníku získal TRIAD Prague. Porota při rozhodování kladla důraz především na konzistentní kvalitu napříč různými projekty a kategoriemi. TRIAD podle ní prokázal šíři strategického uvažování, výraznou kreativitu i schopnost převést silnou myšlenku do kvalitně provedené a funkční kampaně. Podle poroty je znakem výborné agenturní práce dlouhodobě vysoká úroveň práce napříč různými zadáními.

Zadavatelem ročníku je AC Sparta Praha

Titul Zadavatel ročníku patří AC Sparta Praha. Porota ocenila zejména schopnost dávat prostor kreativitě, originalitě a různorodým komunikačním přístupům, a přitom zachovat jasnou a rozpoznatelnou identitu značky. Sparta letos uspěla s odlišnými typy projektů napříč několika kategoriemi a podle poroty ukázala, že dokáže svou značku rozvíjet různými směry, experimentovat a otevírat ji novým nápadům, aniž by ztratila svou konzistenci.

Grand Prix pro Bouračka.cz


Hlavní ocenění Grand Prix patří projektu „Bouračka.cz – online hlášení o nehodě“ od McCANN Prague pro Českou kancelář pojistitelů ve spolupráci se STINK a Hero & Outlaw. Porota ocenila především spojení silného nápadu, precizního provedení a skutečného dopadu. Projekt dokázal proměnit praktický a poměrně nevděčný problém v jednoduché a srozumitelné řešení, které lidem reálně usnadňuje situaci ve chvíli, kdy ho potřebují. Pro porotu byla rozhodující schopnost propojit chytrou komunikaci s řešením, které funguje v praxi a ovlivňuje chování lidí.

Kdo zvítězil v jednotlivých kategoriích?


„Řada výrazných projektů letos uspěla ve více kategoriích současně. Znovu se tak potvrzuje, že silný komunikační koncept dnes přirozeně propojuje různé disciplíny a dokáže fungovat napříč různými kanály i formáty,“ říká Michaela Pišiová, ředitelka soutěže Direct Impact Czech.

Mezi nejúspěšnější projekty letošního ročníku napříč jednotlivými kategoriemi patří následující oceněné práce.
V kategorii Budování značky si bronz odnesl projekt „Kouzlo derby: Když fotbal vstoupil do kin“ od AC Sparta Praha, který vznikl ve spolupráci s Bontonfilmem.

Mezi Digitálními inovacemi v retailu porota bronzem ocenila projekt „Sparta AI Mirror“ od YORD pro Footballmania, na němž se podílely také AC Sparta Praha, ČSOB a Mastercard.

Kategorii Digitální trefa ovládl TRIAD Prague s projektem „Čistím záchod: Dom & Estos zvedli lidi z mísy“ pro Unilever, připraveným ve spolupráci s Mindshare.

Zlato za Event, field a sportovní marketing putuje k projektu „Sparta x adidas x Footshop vytvořily ‚terral‘ v srdci Letné“ od AC Sparta Praha, na kterém spolupracovaly 2Score, adidas a Footshop. V kategorii Charitativní a neziskový marketing porotu nejvíce oslovilo Dentsu Czech Republic s projektem „Jídlo, jaké svět neviděl“ pro Českou federaci potravinových bank, který vznikl ve spolupráci s Boogiefilms, Dentsu Creative a Kabelovna Studios.

Kategorie Influencer marketing má hned dva zlaté vítěze. Svengali Communications zabodovala s projektem „Mladá krev do sněmovny: 30 pod 30“ pro Institut politické participace mladých. Na nejvyšší příčku dosáhla také TRIAD Prague s projektem „Čistím záchod: Dom & Estos zvedli lidi z mísy“ pro Unilever, připraveným ve spolupráci s Mindshare.

V kategorii Inovativní myšlenka nebo koncept si stříbro odnáší Agentura GEN za projekt „Nehoda nanečisto“ pro Platformu VIZE 0. Stejné ocenění patří TRIAD Prague za projekt „Řemeslo Zlaté studny má zlaté dno“ pro St. Nicolaus, vytvořený ve spolupráci s Divize Animation a Dentsu.

Nejvyšší ocenění v kategorii Integrovaná komunikace připadlo McCANN Prague za projekt „Bouračka.cz – online hlášení o nehodě“ pro Českou kancelář pojistitelů, připravený ve spolupráci se STINK a Hero & Outlaw.
Mezi Nízkorozpočtovými kampaněmi si stříbrnou příčku připsala Kotelna 55 s projektem „Jak oživit dinosaury“ pro Dinosauria Museum Prague.

Kategorii Produktový launch, relaunch nebo trial ovládla agentura Knowcomm s projektem „BAUHAUS je všude!“ pro BAUHAUS. Stříbro v kategorii Přímá B2B a B2C komunikace patří projektu „Slavia a Pasta aneb dresy, které změnily pohled Česka na merchandising“ od SK Slavia Praha, který vznikl ve spolupráci s Pasta Oner, Fanshop SK Slavia Praha a Castore. Hned dvě bronzová ocenění si z kategorie Retail koncept odnáší agentura WELLEN. Projekt „Jak posunout banku do budoucnosti“ připravila pro Českou spořitelnu, zatímco „Od služby k zážitku: CEWE miluje fotky“ vznikl pro CEWE Color.

V kategorii Sociální média a brandový obsah stanula nejvýše AMI Digital s projektem „Akce rekonstrukce! Splněný sen: Když finanční instituce místo reklamy natočí reality show“ pro Stavební spořitelnu České spořitelny. Stříbrné ocenění za Sponzoring náleží projektu „Sparta x adidas x Footshop“ od AC Sparta Praha, který vznikl ve spolupráci s 2Score, adidas a Footshop. Kategorii Veřejný zadavatel vyhrál McCANN Prague s projektem „Bouračka.cz – online hlášení o nehodě“ pro Českou kancelář pojistitelů, na kterém spolupracoval se STINK a Hero & Outlaw.

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