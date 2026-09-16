Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

POPAI DAY 2026 – High-tech, Low Attention

popai day 2026
  • Advertorial

18. ročník prestižního oborového eventu, který patří mezi nejvýznamnější retailové události ve střední Evropě se blíží. Díky propojení s globální komunitou Shop! / POPAI má POPAI DAY zároveň významný mezinárodní přesah. 19. listopadu 2026 se v kongresovém centru O2 universum uskuteční den plný inspirace, inovací, nových technologií a především pohledů na to, kam se retail skutečně posouvá.

Letošní POPAI DAY nabídne celodenní program nabitý nejnovějšími trendy a tématy, která aktuálně formují retail. Těšit se můžete na živé ukázky, inspirativní case studies, nové technologie i interaktivní diskuse s předními osobnostmi oboru. Součástí akce bude také unikátní výstava soutěžních exponátů POPAI AWARDS, Hvězda 3D reklamy a POPAI STUDENT AWARDS, kterou završí slavnostní galavečer s předáním cen vítězům letošních soutěží. Dynamický hybridní formát opět propojí přímé vstupy, reportáže, osobní setkání a bohaté networkingové příležitosti.

Retail pro skutečné zákazníky

Konferenční program s názvem High-tech, Low Attention se podívá na retail z perspektivy těch nejdůležitějších lidí v celém ekosystému – skutečných zákazníků. Technologie se vyvíjejí rychleji než kdy dříve, pozornost zákazníků je však stále vzácnější. Jak ji získat a udržet? Jak zákazníkovi zjednodušit rozhodování v prostředí zahlceném informacemi a podněty? A především – jak proměnit technologický potenciál v konkrétní hodnotu pro zákazníka a reálný obchodní výsledek?

Mezi hlavními hosty letošního ročníku vystoupí Kate Ancketill – jedna z nejuznávanějších světových osobností v oblasti retailu a budoucích technologií. Retail futuristka, držitelka ocenění Best AI & Future Technology Speaker a CEO agentury GDR Creative Intelligence již více než 25 let pomáhá značkám jako Nike, Google, Coca-Cola nebo Tesco porozumět tomu, jak nové technologie, umělá inteligence a měnící se očekávání zákazníků formují budoucnost retailu.

O své zkušenosti a pohledy se podělí také další významní experti, například Joe Ward, zkušený lídr v oblasti retail marketingu a shopper marketingu a Michal Pastier, který se řadí k nejvýraznějším osobnostem v oblasti reklamy, brandingu a kreativní strategie ve střední Evropě.

Přijďte objevit nové přístupy, které pomáhají proměnit komplexitu v jednoduchost, množství technologií v smysluplná řešení a chaos v jasné rozhodnutí. Registrace jsou již otevřeny. Využijte zvýhodněnou cenu Early Bird a zajistěte si své místo na POPAI DAY 2026 ještě dnes.

Picture of Externí autor

Externí autor

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-28
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-28
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Televizní podzim
Média a trh
Tanečníci, kuchaři i moderátoři bojují o diváka
Customer, hands and concierge with service bell for request assistance or help in hotel
Zadavatelé a značky
Host nepřichází kvůli logu
U017794
Média a trh
Konec newsroomů

MAM Exkluzivně v časopise

Thibaut Bruttin Forum Media
Komunita a lidé
Vývoj českých medií nás vážně znepokojuje
tomasek-pavel3
Komunita a lidé
Musíme ukázat, že bez médií se nelze obejít
Tereza Svěráková (2021) One of A Kind 02
Komunita a lidé
Pohodlí velké agentury jsme vyměnili za svobodu dělat věci po svém
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Coca-Cola -Barborba Balgova-mix3.jpg
Kreativita a kampaně
Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením
Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Mediální nákup
Reklama vstupuje do ChatGPT. Agentury ji už testují s klienty
Zlatý Středník 2026
Akce a soutěže
Zlatý středník ovládla agentura Hero & Outlaw. Talentem je Alice Mikulášová
Lidé
Zemřela reklamní manažerka a podnikatelka Kamila Mortimer
Coca-Cola -Barborba Balgova-mix3.jpg
Kreativita a kampaně
Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením
Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Mediální nákup
Reklama vstupuje do ChatGPT. Agentury ji už testují s klienty
Zlatý Středník 2026
Akce a soutěže
Zlatý středník ovládla agentura Hero & Outlaw. Talentem je Alice Mikulášová
Lidé
Zemřela reklamní manažerka a podnikatelka Kamila Mortimer
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ