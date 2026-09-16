POPAI DAY 2026 – High-tech, Low Attention

18. ročník prestižního oborového eventu, který patří mezi nejvýznamnější retailové události ve střední Evropě se blíží. Díky propojení s globální komunitou Shop! / POPAI má POPAI DAY zároveň významný mezinárodní přesah. 19. listopadu 2026 se v kongresovém centru O2 universum uskuteční den plný inspirace, inovací, nových technologií a především pohledů na to, kam se retail skutečně posouvá.
Letošní POPAI DAY nabídne celodenní program nabitý nejnovějšími trendy a tématy, která aktuálně formují retail. Těšit se můžete na živé ukázky, inspirativní case studies, nové technologie i interaktivní diskuse s předními osobnostmi oboru. Součástí akce bude také unikátní výstava soutěžních exponátů POPAI AWARDS, Hvězda 3D reklamy a POPAI STUDENT AWARDS, kterou završí slavnostní galavečer s předáním cen vítězům letošních soutěží. Dynamický hybridní formát opět propojí přímé vstupy, reportáže, osobní setkání a bohaté networkingové příležitosti.
Retail pro skutečné zákazníky
Konferenční program s názvem High-tech, Low Attention se podívá na retail z perspektivy těch nejdůležitějších lidí v celém ekosystému – skutečných zákazníků. Technologie se vyvíjejí rychleji než kdy dříve, pozornost zákazníků je však stále vzácnější. Jak ji získat a udržet? Jak zákazníkovi zjednodušit rozhodování v prostředí zahlceném informacemi a podněty? A především – jak proměnit technologický potenciál v konkrétní hodnotu pro zákazníka a reálný obchodní výsledek?
Mezi hlavními hosty letošního ročníku vystoupí Kate Ancketill – jedna z nejuznávanějších světových osobností v oblasti retailu a budoucích technologií. Retail futuristka, držitelka ocenění Best AI & Future Technology Speaker a CEO agentury GDR Creative Intelligence již více než 25 let pomáhá značkám jako Nike, Google, Coca-Cola nebo Tesco porozumět tomu, jak nové technologie, umělá inteligence a měnící se očekávání zákazníků formují budoucnost retailu.
O své zkušenosti a pohledy se podělí také další významní experti, například Joe Ward, zkušený lídr v oblasti retail marketingu a shopper marketingu a Michal Pastier, který se řadí k nejvýraznějším osobnostem v oblasti reklamy, brandingu a kreativní strategie ve střední Evropě.
Přijďte objevit nové přístupy, které pomáhají proměnit komplexitu v jednoduchost, množství technologií v smysluplná řešení a chaos v jasné rozhodnutí. Registrace jsou již otevřeny. Využijte zvýhodněnou cenu Early Bird a zajistěte si své místo na POPAI DAY 2026 ještě dnes.