LEGO gamifikuje pozvánku na otevření druhého obchodu v centru Prahy

Pozvánka na otevření nové prodejny se v podání LEGO mění v městské dobrodružství. Rodiny budou podle indicií hledat známé osobnosti a LEGO modely pražských ikon. Tři vítězné rodiny pak získají možnost stát se součástí slavnostního otevření.
Společnost LEGO otevře 22. října 2026 v ulici Na Příkopě nový LEGO Store Praha Centrum. Druhý obchod značky v České republice bude mít plochu 496 m² a nabídne široký sortiment stavebnic včetně exkluzivních setů. Součástí prostoru budou také interaktivní herní prvky a program pro návštěvníky. Ještě před samotným otevřením ale LEGO zapojí veřejnost do dobrodružné výpravy napříč Prahou, která funguje jako gamifikovaná součást komunikace kolem nové prodejny.
Během prvních tří říjnových sobot budou rodiny podle indicií hledat na různých místech metropole tři známé osobnosti. Každý z ambasadorů bude mít u sebe malý model jedné z pražských ikon vytvořený z kostek LEGO – tramvaje, pražského orloje nebo Karla IV. Účastníci budou muset podle zveřejněných nápověd vypátrat správné místo, najít ambasadora a sdělit mu heslo potřebné ke splnění úkolu.
Z pozvánky se stává hra
Koncept staví na jednoduchém principu gamifikace: informace o otevření obchodu se mění v aktivitu, do níž se lidé mohou sami zapojit. Klíčovou roli přitom hrají sociální sítě ambasadorů, kteří budou postupně zveřejňovat indicie ke svým úkrytům. Komunikace tak není omezena pouze na oznámení data otevření, ale vede účastníky přímo do pražských ulic a následně k samotnému obchodu.
První výprava se uskuteční v sobotu 3. října, kdy budou indicie zveřejňovat manželé Bára a Ondřej Havlovi. O týden později, 10. října, převezmou štafetu Janek Rubeš a Honza Mikulka alias Kluci z Prahy. Třetí a poslední pátrání proběhne 17. října a jeho ambasadorem bude Karel „Kovy“ Kovář. Všechny informace k aktivitě budou dostupné také na instagramovém profilu společnosti.
Tři rodiny, kterým se podaří úkol splnit, získají možnost zúčastnit se slavnostního otevření. Právě tam výprava vyvrcholí. Všechny tři rodiny se 22. října setkají před novou prodejnou, společně složí zlatý klíč z kostek LEGO a symbolicky jím obchod otevřou. Z kampaně se tak stává cesta od digitální komunikace přes fyzické hledání v Praze až k samotnému zážitku v nové prodejně.
Praha se promítne i do podoby obchodu
Lokální motivy ale nekončí u kampaně spojené s otevřením. Design nového obchodu vychází z pražské architektury, kulturního dědictví a příběhů a legend spojených s městem. Pražské motivy se mají prolínat celým prostorem, od drobných detailů až po velkoformátové modely vytvořené v kladenské modelárně LEGO.
Návštěvníci mezi nimi objeví například model inspirovaný pražským orlojem, dvouocasého lva, Karla IV. nebo Karlova mostu. Výrazným prvkem bude také ikonická tramvaj, do které bude možné vstoupit a vyfotit se přímo uvnitř. Praha tak není pouze kulisou kampaně, ale stává se součástí samotného konceptu prodejny.
Vedle tematických instalací nabídne obchod také stěnu LEGO Pick & Build, herní zónu a stanice pro sestavení vlastní minifigurky z volných elementů. Součástí bude také Minifigure Factory, kde si návštěvníci budou moci navrhnout a personalizovat minifigurku podle vlastní fantazie. „Otevření druhého obchodu LEGO v České republice představuje významný milník v rozvoji naší sítě kamenných prodejen. Máme velkou radost, že její další kapitolu píšeme právě v Praze, kde máme silnou komunitu nadšených fanoušků LEGO napříč generacemi,“ uvedla Shweta Munshi, viceprezidentka marketingu divize LEGO Retail ve společnosti LEGO. Podle ní má nová prodejna nabídnout nové zážitky s kostkami LEGO, speciální nabídky i program, který propojí kreativitu a radost ze hry s historickým duchem Prahy.
Nový LEGO Store Praha Centrum se otevře ve čtvrtek 22. října 2026 v 10 hodin. Slavnostním otevřením ale program nekončí. Ve dnech 4. a 5. listopadu od 15 do 17 hodin si budou moci návštěvníci postavit vlastní model ikonické pražské tramvaje a odnést si ho domů. Aktivita bude probíhat do vyčerpání zásob. Pro LEGO tak otevření nové prodejny není pouze jednorázovou událostí.