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Křišťálová Lupa 2026: Hlasování odstartovalo, přibyly nové kategorie

Anketa Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu v úterý 22. září odstartovala hlasování. O přízeň internetové veřejnosti a odborné poroty letos usiluje 140 projektů v 15 kategoriích. Novinkami letošního ročníku jsou kategorie Startup roku a AI projekt, stejně jako Cena studentské poroty ČVUT.

Internetová veřejnost může hlasovat v sedmi kategoriích, mezi které patří Internetové obchodování, Nástroje a služby, Online video, Podcast roku, Zájmové weby, Zpravodajství a publicistika a Influencer. O vítězích dalších sedmi kategorií rozhodne odborná porota. Ta bude vybírat také vítěze nových kategorií Startup roku a AI projekt.

O vítězích rozhodnou také studenti

Nová Cena studentské poroty ČVUT přinese do ankety samostatný pohled studentů. Ti budou vybírat vítězný projekt z nominací v kategoriích odborné poroty, s výjimkou Osobnosti roku. ČVUT se zároveň pro letošní ročník stává strategickým partnerem ankety.

Hlasování probíhá od 22. září do 31. října. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční 24. listopadu v sále Empirium v budově ČVUT v Praze. V kategorii Projekt roku jsou mezi nominovanými například Alza s projektem zaměřeným na humanoidní robotiku, Donio, Mews, Portál občana, Rouvy nebo národní páteřní kvantová síť. V kategorii Osobnost roku porota vybírá mimo jiné mezi Apolenou Rychlíkovou, Dariou Hvížďalovou, Josefem Průšou, Tomášem Čuprem a Tomášem Mikolovem.

Kompletní seznam nominovaných projektů i hlasovací formulář jsou k dispozici na webu ankety. Křišťálovou Lupu pořádá server Lupa.cz, jehož provozovatelem je společnost Internet Info.

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