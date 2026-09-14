Kino dny nabídnou vstupné za 100 korun i speciální formáty

První celorepublikové Kino dny se uskuteční 19. a 20. září. Během dvou dnů se do akce zapojí kina napříč Českou republikou, včetně sítě Cinema City. Ta nabídne vybrané projekce za jednotné vstupné 100 korun. V programu se objeví současné filmové hity, novinky i tituly určené rodinám s dětmi.
Nabídka Cinema City pokryje několik žánrů. Diváci se mohou těšit například na Spider-Man: Zbrusu nový den, Odyseu Christophera Nolana, Toy Story 5 nebo Tlapkovou patrolu: Dinosauří film. Mezi novějšími tituly se objeví také Resident Evil, český dokument Bára Basiková nebo thriller Call. Součástí programu bude rovněž předpremiéra filmu Robert Richardson: Bílý ďábel, který se do běžné distribuce dostane až 12. listopadu.
Součástí Kino dnů budou také projekce ve speciálních formátech. Vybrané filmy ve 4DX budou za 100 Kč dostupné v Praze, Brně a Plzni. V Cinema City Liberec pak bude možné za stejnou cenu navštívit vybrané projekce ve formátu SuperScreen. Ten nabízí velké plátno, kvalitní obraz a zvuk v technologii Dolby Atmos a větší pohodlí díky sklápěcím sedačkám Comfort.
Kino dny potrvají celý víkend. Kompletní program jednotlivých kin a informace o vstupenkách jsou již k dispozici.