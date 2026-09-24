Jana Kurialová: Innovation Week jsou letos vlastně dva eventy v jednom

Innovation Week letos rozšiřuje záběr. K tradičnímu byznysovému programu přidává den pro veřejnost a vedle umělé inteligence, robotiky nebo startupů bude otevírat i společenská témata od duševního zdraví přes vietnamskou komunitu až po intimitu v digitálním světě. „Je to velká alchymie a správný recept na ni neexistuje,“ říká marketingová ředitelka Innovation Weeku Jana Kurialová. V rozhovoru pro MAM popisuje, proč organizátoři začali přemýšlet o dvou rozdílných publikách, jak rychle se proměňují technologická témata a proč považuje Innovation Week za atraktivní produkt pro partnery.
Přípravy Innovation Weeku teď vrcholí. Kdy vlastně začínáte připravovat další ročník?
V podstatě už teď. Přípravy letošního ročníku začaly přibližně před rokem a ve chvíli, kdy finalizujeme letošní hlavní událost, už pomalu přemýšlíme o té příští. Začíná se od základů, tedy fixací termínu, lokace a také obchodní strategie, abychom byli schopni hned po eventu nabídnout vstupenky nebo partnerství na další rok.
Zároveň nás to těsně po události strašně energeticky „vyhypuje“. Je to vyvrcholení roční práce a kolem Innovation Weeku vzniká velká mediální vlna. Dostáváme zpětnou vazbu od klientů, partnerů, návštěvníků i účinkujících a zároveň máme čerstvě v hlavě, co se povedlo a co se naopak nepovedlo. Takže právě v tu chvíli už přemýšlíme, co vylepšit příští rok, co zachovat a co a kam posunout.
Není složité plánovat rok dopředu něco tak rychle se měnícího, jako jsou inovace nebo umělá inteligence?
Ano i ne. Pořád je to event jako každý jiný. Musíte přemýšlet nad termín, lokací, celkovým konceptem a nad tím, v čem chcete nebo nechcete pokračovat. Samotný obsah se samozřejmě vyvíjí.
Pro mě osobně je letošek druhým ročníkem Innovation Weeku jako marketingové ředitelky. Předtím jsem ho zažila z pozice zadavatele a při exekuci partnerství, takže ho mám osahaný z obou stran. I díky tomu vidím, že právě období těsně po akci je důležité. Ještě jste na vlně energie, ale současně přesně víte, co chcete příště udělat jinak – lépe či efektivněji.
Jednou z letošních změn je rozšíření festivalu o sobotu určenou hlavně veřejnosti. Proč jste se tak rozhodli?
Innovation Week má základy vybudované především v byznysovém segmentu. Loni jsme během dvou dnů přivítali téměř deset tisíc návštěvníků a podle našich dat bylo zastoupeno přibližně dva tisíce různých firem.
A tato čísla nás přivedla k ujištění, že byznysovému publiku máme stále co nabídnout, ale i k úvaze, jestli a jakým způsobem se můžeme více přiblížit veřejnosti. Letos proto událost rozšiřujeme o sobotu. První dva dny budou stejně jako v předchozích ročnících orientované na byznysovou klientelu a odborná témata, program na hlavních stages bude primárně v angličtině. V sobotu naopak program přizpůsobujeme veřejnosti, bude v češtině a částečně se promění také expo zóna.
Takže vlastně připravujete dvě různé akce?
Reálně děláme dva eventy v jednom. Musíme přehodnotit cílovou skupinu i komunikaci a zároveň transparentně vysvětlit rozdíl mezi čtvrtkem, pátkem a sobotou. Ve čtvrtek a pátek budou v expo zóně především B2B partneři, kteří hledají byznysové publikum a kteří hledají B2B kontakty. V sobotu se publikum i skladba částečně promění, přirozeně přitáhne takové partnery, kteří se snaží oslovit konečného zákazníka. Samozřejmě máme také partnery, jejichž portfolio funguje pro oba typy návštěvníků.
Liší se i způsob, jakým o inovacích a umělé inteligenci mluvíte k firmám a jakým k veřejnosti?
Ano. Ty první dva dny jdeme opravdu do odborných a někdy velmi niche témat. Loni byl například jedním z nejlépe hodnocených seminářů program o využití AI při léčbě a diagnostice rakoviny. Pro mě osobně bylo překvapením, že měl tak vysoký rating a návštěvnost.
Sobota bude oproti tomu o určitém odlehčení a zlidštění obsahu. Nepůjdeme tak hluboko do technologií ve zdravotnictví, byznysu nebo logistice. Chceme oslovit technologické nadšence, ale zároveň také lidi, kteří se technologií trochu zdráhají. Tuší nebo vědí, že technologický vývoj a umělá inteligence budou do jejich životů vstupovat stále více. Rozdíl je tedy především v tom, jak hluboko do jednotlivých témat jdeme a jaký jazyk při tom používáme.
Jedním z letošních velkých témat má být robotika.
Humanoidní roboti jsou pro nás letos klíčovým tématem a už teď vidíme, že hodně rezonují na sociálních sítích a zajímají naše media. Aktuálně připravujeme prezentaci zhruba patnácti různých (nejen humanoidních) robotů, kteří by se měli objevit v expo zóně nebo ve stage programu. Možná se dočkáme i robotického keynote speakera.
Je tady dobře vidět, že jedno téma potřebujeme ukazovat dvěma různými způsoby. Z byznysového pohledu říkáme firmám: těchto strojů si musíte začít všímat, protože se budou používat stále víc, budou zefektivňovat výrobu a postupně vstupovat do vašeho byznysu. A veřejnosti potřebujeme stejné téma komunikovat jinak a částečně uklidňovat kontroverzi, která kolem něj vzniká.
„Roboti tu jsou a budou nám pomáhat zefektivňovat práci. Nemusíme se jich bát.“
Skladba programu pro odborníky a veřejnost působí vyváženě – dá se říct, že ten správný poměr témat vzniká tak nějak přirozeně, nebo je za tím konkrétní strategie či vzorec?
Ten poměr vzniká do určité míry přirozeně. Ve chvíli, kdy jsme si potvrdili tři dny a řekli si, že jeden bude určený veřejnosti, začala se přirozeně dělit i témata.
Ale nebudu lhát, je to velká alchymie a správný recept na ni asi neexistuje. Vstupů do programu je mnoho. Jsou to doporučení řečníků, doporučení našich partnerů, kteří do programu také vstupují a účastní se panelových diskuzí, a samozřejmě trendy a inovace, které v daném období rezonují společností.
„Sestavit program je velká alchymie. Správný recept na ni neexistuje.“
Sobotní program není postavený jen na technologiích. Objevují se v něm i výrazná společenská témata.
Sobota je hodně o tom, co aktuálně rezonuje společností. Máme témata, která se týkají nás všech – mentální zdraví, digitální zdraví nebo digitální a AI gramotnost. Zároveň otevíráme oblasti, které s technologiemi na první pohled zdánlivě nesouvisejí. Například vietnamská komunita. Chceme otevřít debatu o generaci lidí vietnamského původu, kteří už vyrůstali tady a jsou dnes stoprocentně čeští, možná někdy více než vietnamští. Zajímá nás, jak sami sebe vnímají, jak se zapojují do společnosti nebo jak se jim daří v podnikání.
Budeme se věnovat také THC, CBD, vapingu a obecně novým chemickým i přírodním drogám. Oblíbeným tématem je i využití psychadelik k léčbě duševních chorob. Nechceme obhajovat jednu či druhou stranu, spíš chceme přivést na stage diskuzi o tom, co jsou hlavní problémy, jaká je regulace a jak se k těmto věcem staví společnost.
Dalším tématem bude například intimita budoucnosti v digitálním světě. S rozvojem AI se objevují nové fenomény včetně vytváření vztahů s umělou inteligencí či online avatary.
Jak rychle se pozná, že nějaké téma přestalo být „hot“?
Je to vidět i mezi jednotlivými ročníky. Loni například poměrně výrazně rezonovalo krypto a fintech. Letos už takový zájem v programu nevnímáme. Naopak vidíme velký zájem o vibe coding, využívání AI agentů a konkrétní implementace umělé inteligence do nejrůznějších aspektů našeho života i práce.
Dalším tématem, jehož trajektorie jde podle mě správným směrem nahoru, jsou startupy. Máme samostatnou Startup Stage, která jim dává prostor představit se investorům, a součástí programu jsou i networkingové příležitosti, společenské večery či podpůrné a mentoring programy pro začínající foundery.
Zmiňujete partnery. Jak obtížné je dnes přesvědčit firmy, aby se s akcí spojily?
Já jsem v tomto z marketingového hlediska celkem sebevědomá. Innovation Week je podle mě velmi sexy produkt.
„Z marketingového hlediska jsem celkem sebevědomá. Innovation Week je velmi sexy produkt.“
Je to jeden z mála produktů, na kterém se dokážou velmi flexibilně prezentovat firmy zaměřené na B2B segment. Podobných příležitostí, kde mohou budovat B2B networking a dostat se přímo k tomuto publiku, pořád není na českém trhu tolik.
Partnerům se proto snažíme nabídnout flexibilitu. Máme samozřejmě nastavené partnerské balíčky, ale partnerství lze individuálně upravit a ušít na míru. A vidíme, že toho firmy využívají.
Čím jim můžete doložit, že se jim takové partnerství vyplatí?
Když jsme analyzovali loňská čísla, vyšlo nám, že 42,9 procenta návštěvníků pocházelo z C-levelu. středního či top managementu. Bavíme se o generálních ředitelích, CEO, CFO, founders a dalších lidech, kteří mají ve firmách rozhodovací či spolurozhodovací pravomoci. Tito lidé také přirozeně spadají do nejvyšší socioekonomické skupiny a proto jsou atraktivní i pro firmy nabízející prémiové produkty či služby v segmentu B2C. Proto můžeme sebevědomě říct, že máme dobrý produkt. Dokážeme partnerům nabídnout velmi vysokou koncentraci decision makerů na jednom místě a něco takového nabídne málokterý event na českém trhu.
Letošní novinkou jsou Innovation Week Awards. Kde se nápad vzal?
Vlastně z loňského pokusu. Dostali jsme interní podnět, že bychom se měli více zaměřit na ženy ve startupech a jejich podporu. Zároveň jsme samozřejmě diskutovali o tom, jestli speciální soutěží pro ženy ten příkop mezi pohlavími naopak ještě více neprohloubíme. Nakonec jsme si řekli, že to zkusíme. Během pár hodin jsme dali dohromady podmínky, klíčový vizuál a poslali soutěž do světa prakticky jen přes sociální sítě.
A upřímně, neměli jsme žádná velká očekávání. Říkala jsem si, že potřebujeme několik finalistek a pokud se nám jich přihlásí šest, bude to prima. Budeme si moct otestovat zájem a získáme learning.
Jenže šest jich nebylo. Nebudu zastírat, že mě výsledek opravdu překvapil. Během měsíce se přihlásilo přes osmdesát startupistek, a navíc nejen z Česka. Byly mezi nimi zajímavé projekty z různých zemí, zastoupeny byly v podstatě všechny kontinenty.
„Říkala jsem si, že když se přihlásí šest žen, bude to prima. Nakonec jich bylo přes osmdesát.“
Zajímavé bylo i to, že velká část projektů se věnovala ženskému zdraví – inkontinenci, menstruaci nebo předporodní a poporodní péči, mateřství. My jako první síto poroty jsme si tím zároveň připravili poměrně dost práce, protože jsme potom všechny přihlášené projekty museli projít. Nakonec vyhrála účastnice z Polska s řešením zaměřeným na péči po císařském řezu.
A právě z tohoto pokusu vyrostly letošní Awards?
Loňská zkušenost nám ukázala, že zájem je opravdu velký, a letos jsme proto připravili Innovation Week Awards.
Zůstává ocenění pro nejlepší startupistku, ale vznikly i další kategorie. Jedna je určena startupům, které zajímavým způsobem využívají AI a jejich řešení přináší měřitelný dopad. Humanity & Heart je zase určena korporacím a hledá AI řešení, která podporují lidskost, například v rámci interních, ESG nebo HR projektů. Další ocenění se týkají HR řešení nebo nejzajímavějšího řečníka Innovation Weeku.
Je to první rok, tak uvidíme, jak se Awards osvědčí. A stejně jako u celého programu si z letoška vezmeme zkušenosti a podle nich budeme přemýšlet o příštím ročníku.