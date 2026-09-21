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Do 30. září mohou hudebníci přihlásit své demo do Sound Pitch od Partners Banky

Sound pitch Partners banka
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Partners Banka společně s RedHead Music spouští hudební projekt Sound Pitch, který má objevit nové talenty a přiblížit značku Partners mladé generaci prostřednictvím hudby a sociálních sítí. Otevřený casting probíhá do 30. září. Z přihlášených vznikne finálová osmička interpretů, které čekají hudební výzvy, hlasování veřejnosti a postupné vyřazování až k prosincovému finále.

Sound Pitch není postavený jako klasická talentová soutěž ani jako tradiční sponzoring. Partners Banka v projektu vystupuje především jako investor do začínajících hudebníků. Osm vybraných interpretů získá vlastní účet a kartu Partners Banky a v průběhu soutěže mezi ně bude podle jejich postupu rozdělen Investment Pool ve výši 330 tisíc korun. Peníze mohou využít například na studio, produkci, hudební vybavení, videoklip, mix nebo mastering.

„Nechtěli jsme udělat další soutěž, na kterou banka jen nalepí svoje logo. Chceme mladým talentům dát reálnou šanci něco vytvořit a zároveň několik měsíců sledovat, co dokážou, když dostanou důvěru, prostředky a prostor. Sound Pitch je pro nás zároveň způsob, jak dostat značku Partners přirozeně mezi mladé lidi přes hudbu, sociální sítě a obsah, který sami chtějí sledovat,“ říká Robert Chmelař, marketingový ředitel Partners Banky.

Od vlastního dema až na pódium

Do soutěže se mohou hlásit začínající interpreti prostřednictvím open callu. Součástí přihlášky je vlastní skladba, krátké představovací video a ukázka vizuálního stylu interpreta.
Porota následně vybere osm soutěžících, kteří projdou sérií čtyř výzev. Čeká je mimo jiné Partners Remix, při kterém vytvoří vlastní zpracování hudebního motivu Partners Banky, živé buskingové vystoupení, práce s vlastní image a tvorba nové autorské skladby.

O postupujících bude rozhodovat kombinace poroty a veřejnosti. Hlasování bude probíhat prostřednictvím Instagram Stories. Soutěž bude primárně žít na sociálních sítích Sound Pitch, Partners Banky a samotných interpretů, doplněných o obsah pro TikTok a další digitální kanály.

Vítěz natočí album a získá mentoring

Projekt vyvrcholí v prosinci živým finále v pražské Cargo Gallery. Vítěz získá roční reklamní spolupráci s Partners Bankou, natočení debutového EP nebo alba s RedHead Music, profesionální distribuci, mediální podporu a roční mentoring pro další rozvoj hudební kariéry. Pro Partners Banku je Sound Pitch zároveň dlouhodobým castingem na novou hudební tvář značky. Ambicí není pouze najít vítěze soutěže, ale interpreta, který může v dalších letech přirozeně oslovovat generaci, ke které se klasická bankovní komunikace dostává jen obtížně.

„Pro nás není nejzajímavější samotné finále. Chceme sledovat, jak se jednotliví interpreti vyvíjejí, jak pracují s příležitostí, kterou dostali, a kdo z nich má potenciál stát se dlouhodobým ambasadorem Partners Banky,“ doplňuje Robert Chmelař. Za hudební a produkční stránkou projektu stojí RedHead Music, které zajišťuje casting, kreativní vedení soutěže, produkci obsahu i práci s interprety.

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