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Dny Marianne již tento víkend. Zákazníci vyčkávají s nákupem elektroniky na výhodnější ceny

Dny Marianne 2026

Dny Marianne si za roky své existence vybudovaly pevné místo v českém nákupním kalendáři. Pro řadu Čechů představují oblíbený nákupní rituál. Atraktivní nabídky během této akce přirozeně přitahují pozornost k produktům, jejichž pořízení zákazníci delší dobu zvažují. Letošní Dny Marianne startují 18. září a potrvají do pondělí 21. září.

Slevy mají u českých zákazníků dlouhodobě silnou pozici. Ekonomická situace posledních let jejich význam ještě posílila. Lidé si zvykli více porovnávat ceny, plánovat větší výdaje a čekat na chvíli, kdy mohou za své peníze získat co nejlepší hodnotu. „U elektroniky je tento trend vidět ještě více. Dny Marianne tak nejsou jen příležitostí k impulzivnímu nákupu. Pro část zákazníků jsou naopak momentem, kdy se rozhodnou uskutečnit nákup, který už nějakou dobu zvažovali,“ říká Lenka Mastešová, ředitelka marketingové komunikace DATART.

Během Dnů Marianne se v DATARTu tradičně zvyšuje průměrná hodnota nákupu, což potvrzuje ochotu zákazníků využít atraktivní nabídky i při pořizování hodnotnější elektroniky a vybavení domácnosti.
„Když zákazník vidí nabídku, která mu dává smysl, je ochoten investovat i do dražšího produktu.
U větších nákupů je přitom patrné, že lidé často čekají právě na podobné příležitosti. Dny Marianne jim dávají pocit, že nastal správný čas nákup uskutečnit,“ dodává Mastešová.

Objednávky z mobilu, vyzvednutí na pobočce

V průběhu let se proměnil způsob, jakým zákazníci nakupují, ale také jejich představa o tom, co vlastně znamená „nakupovat“. Zákazník už dnes nemusí být jen online nebo pouze v prodejně. Běžně využívá obojí.
Zákazník si dnes může produkt pohodlně vybrat v mobilu, porovnat jeho parametry, cenu i recenze, objednat ho online a následně si ho vyzvednout na prodejně či nechat doručit na adresu. Stejně tak může zamířit přímo do kamenné prodejny, kde si zboží prohlédne, porovná jednotlivé možnosti, poradí se s odborníkem a nákup rovnou uskuteční.

„Zkušenost s online nákupem elektroniky a IT techniky dnes deklaruje zhruba 66 % Čechů . Více než polovina online objednávek navíc podle dostupných dat probíhá prostřednictvím mobilních telefonů. Přesto fyzické prodejny neztrácejí svou roli. Právě u elektroniky totiž zákazníci často ocení možnost produkt vidět na vlastní oči, vyzkoušet si ho nebo se poradit s člověkem, který mu pomůže s výběrem,“ vysvětluje Mastešová a na závěr dodává: „Online a kamenné prodejny už dnes nejsou konkurenti.“

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