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Srpnový MAM Souboj spotů je tu. Vyberte nejlepší premiérovou reklamu

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  • Doporučujeme, Souboj spotů

Prázdninová sezóna pro nové televizní spoty příliš úrodná nebyla, stejně jako v červenci tu tedy i v srpnu máme duel. Zvítězí tentokrát u čtenářů MAM reklama mobilního operátora nebo banky?

Hlasujte do čtvrtka 27. srpna do 11:00 hodin. Hlasování probíhá přímo zde v článku.

První dva spoty z každého kvalifikačního kola otestuje společnost Behavio, partner soutěže. Výsledky testování srpnových spotů naleznete v čísle MAM 29/2025, které vyjde 7. září.

Podívejte se také na výsledky červencového kola.

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Redakce MAM

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Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

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