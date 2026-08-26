Program Effie Stage je kompletní, nabídne světové osobnosti i tuzemské lídry

Co stojí za marketingovou komunikací, která skutečně funguje? Letošní Effie Stage na Foru Media nabídne odpověď skrze pohled na efektivitu z několika perspektiv. Začne od kreativity a schopnosti držet krok s rychlými změnami, setrvá u strategie značek a nové AI reality, v níž musejí brandy fungovat, a skončí u samotného základu efektivní komunikace – u vztahu klientů a agentur.
Effie Stage, která je součástí největší české oborové konference Forum Media a kterou spolupořádá Asociace komunikačních agentur (AKA), bude mít své místo i letos v pražském O2 universu. Celodenní program konference začne 10. listopadu v 9:00, sál Effie Stage se pak otevře v 10:30. Vstupenky jsou letos na Effie Stage k dostání i samostatně, a to na webu pořadatele.
Program Effie Stage nabídne více než dvacet hostů, přivítá tři zahraniční spíkry, zástupce výzkumných i komunikačních agentur, ale také lídry ze strany zadavatelů.
Jako v uplynulém roce, tak i letos se Effie Stage stane místem, kde AKA oficiálně oznámí shortlisty letošních Effies Awards a také udělí speciální cenu za kreativitu od ADC, kterou porota složená z kreativců z Art Directors Clubu vybírá ze shortlistovaných prací.
Efektivní až do odvolání
Program Effie Stage otevře Catalin Dobre (Co-CEO a Chief Creative Officer McCann Worldgroup Romania a Regional Creative Director McCann CEE), jehož vystoupení se zaměří na schopnost značek zůstat relevantní. „Problém, který jste řešili včera, dnes najednou problémem není,“ říká Dobre, který bude mluvit o tom, jak zůstat dostatečně blízko kulturní realitě, včas rozpoznat změnu a spolu s ní rozvíjet i samotný nápad. Zkušeností má v tomto ohledu dost: za práci pro značky jako Mastercard, Vodafone nebo IKEA získal více než 40 Cannes Lions včetně Grand Prix a titanového lva a v roce 2023 byl uveden do Síně slávy Golden Drumu.
Co se v efektivitě mění a co naopak přetrvává, rozeberou světový stratég sítě Ogilvy Benoit Wiesser. Jeho „nových 60/40 efektivity“ propojí principy, které se osvědčily napříč trhy a různými marketingovými érami, s tím, co dnes do práce marketérů přináší AI, decentralizované komunikační prostředí a rostoucí společenské tlaky.
Zajímavou dynamiku pak na scénu vnese následný „fireside chat“ s Jakubem Hodboděm, který vede globální digitální strategii WPP pro Mondelēz International.
Benoit Wiesser se marketingové efektivitě věnuje dlouhodobě. Jako regionální šéf strategie Ogilvy pro Asii a Tichomoří se podílel na sedmi po sobě jdoucích titulech APAC Effie Network of the Year, což mu vyneslo přezdívku „Effie papa“. Dnes jako Senior Partner a Effectiveness & Strategic Excellence Lead Ogilvy Worldwide pomáhá týmům napříč WPP se strategií a efektivitou, stále více také v souvislosti s AI.
Značky a AI rozměr
Do nové reality AI zavede publikum Věra Šídlová společně s Michaelou Štenglovou z Kantaru. Jejich vystoupení „AI visibility is not enough: jak budovat značku v době umělé inteligence“ vychází z nových dat Kantaru a z faktu, že AI už dnes výrazně vstupuje do způsobu, jakým lidé značky objevují a vybírají. Podle globální studie Kantaru využilo v posledních šesti měsících některého z AI asistentů 82 procent dospělých.
Být jako značka viditelný pro toto nové AI publikum ale určitě nestačí. Důležité je také to, co o vás AI říká. Protože vysoký podíl v nabízených odpovědích automaticky neznamená, že o značce AI modely mluví pozitivně. Odbornice z Kantaru proto ukážou, proč je dobré vedle zobrazení sledovat také sentiment odpovědí a zdroje.
Tři recepty na zlato
Odpolední část programu začne trojicí případových studií, tentokrát ale v trochu svižnějším formátu. Plzeňský Prazdroj s VCCP, Budějovický Budvar s Ogilvy a SK Slavia Praha se Zaraguzou dostanou deset minut na to, aby ukázaly to nejpodstatnější ze svých vítězných Effie: s jakým problémem pracovaly, na čem postavily strategii a jaké výsledky nakonec přesvědčily porotu.
Hosty bude po jejich vystoupení pět minut „grilovat“ stratéžka Tereza Košťálková z VML a pokusí se z nich dostat i věci, které v přihláškách nenajdete. A protože se na jednom pódiu potkají hned tři držitelé zlaté Effie, dostane na závěr slovo i publikum a vybere vystoupení, které ho přesvědčilo nejvíc.
Vše začíná u vztahu
Poslední tematický blok – vztah mezi agenturou a klientem – otevře krátkým vystoupením opět Věra Šídlová. Pod názvem „Jakou cenu má změna?“ se podívá na to, co se děje se značkou po výměně agentury. Je změna cestou k nové energii a lepším nápadům, nebo se spolu s ní ztrácí něco, co se budovalo roky? Odpověď nabídne z dat Kantaru a Saïd Business School a doplní analýzou Effie Europe, která sleduje souvislost mezi délkou spolupráce klienta a agentury a úspěšností jejich prací v Effie.
Na délku a kvalitu obchodního vztahu naváže online keynote dalšího zahraničního řečníka: Brian Kessman, autor studie „Redesigning the Agency Value Model“ a zakladatele Lodestar Agency Consulting, se dlouhodobě zabývá tím, jak způsob odměňování agentur ovlivňuje jejich práci. Jeho výchozí teze je přímočará: agentura placená za hodiny řídí vytíženost svých lidí, agentura placená za dopad se soustředí na výsledek.
Na Effie Stage přitom nepřinese jen obecný pohled na různé obchodní modely. Představí výsledky diagnostiky, kterou s ním absolvovaly členské agentury AKA, a ukáže, kde se české agentury nacházejí na mapě čtyř obchodních modelů a co jednotlivé modely znamenají pro jejich práci i klienty. Zkušenosti následně rozvine v rozhovoru s Jánem Losem, CEO agentury Marketup, který dlouhodobě působil také na klientské straně a vedl marketing ve společnosti L’Oréal.
Před závěrečnou debatou představí Lucie Vlčková z ResSolution Opportunity Index – výsledky další vlny výzkumu, který šetří, jak se nabídka agentur potkává s tím, co klienti skutečně chtějí.
Effie Stage pak uzavře pohled na vztah agentur a zadavatelů přímo od těch, kteří ho každý den vytvářejí. Mezi potvrzenými hosty jsou Tomáš Varga, CEO Publicis Groupe, nebo a Marek Dvořák, marketingový ředitel sítě Dr. Max. Jejich debata se vrátí k otázkám, které se budou programem prolínat během celého dne: co dnes umožňuje agenturám a klientům odvádět dobrou práci, co jejich spolupráci komplikuje a co se na jejich vztahu nemění ani pod tlakem AI, nových technologií a rostoucích nároků na výsledky.