Novinky v Skliku: Lepší měření a automatizace v praxi

  • Advertorial

Konference Sklik Expert fórum pro fanoušky PPC reklamy a online marketingu opět přinesla inspiraci i konkrétní tipy pro výkonnější kampaně.

Letos navíc ve znamení kulatých výročí: Seznam slaví 30 let, Sklik pomáhá klientům už 20 let a Sklik Expert fórum proběhlo podesáté.

Hosté se během setkání, které se na konci května už tradičně odehrálo v prostoru DOX+ v pražských Holešovicích, dozvěděli, co je nového v Skliku, jak lépe měřit konverze nebo jak na efektivnější správu kampaní díky automatizaci.

Nové měření přináší přesnější data pro konverze i retargeting

Mezi návštěvníky konference nejvíc zarezonovala přednáška Nikoly Dvorščákové, produktové manažerky ze Seznamu. Ta představila Seznam Event Measurement (SEM), dlouho očekávanou novinku v měření, která umožňuje s větší přesností sledovat události na webu. Díky tomu inzerentům přinese přesnější analytiku i lepší možnosti optimalizace kampaní.

Nikola nové měření v Skliku stručně představila a poté se od teorie přesunula k praxi. Hostům vysvětlila, jak SEM implementovat, jak otestovat, jestli správně funguje, a na co si při aktivaci dát pozor. Nechyběly ani konkrétní příklady využití a další plánovaný rozvoj.

Jak automatizace chytře šetří čas

Dalším tématem byla Maximalizace konverzí, automatizovaná strategie, která klientům umožňuje v Skliku nastavit maximální cenu, kterou jsou ochotni zaplatit za konverzi, a o zbytek už se postará reklamní systém sám.

Zatímco přednáška Patrika Březiny ukázala, co probíhá „pod kapotou“ strategie, zástupci agentury KOFEIN se na Maximalizaci konverzí podívali z praktického hlediska, protože ji otestovali s klientem Kytary.cz a podělili se o výsledky i praktická doporučení.

Chytrou kampaň, kterou Sklik po roce testování nedávno spustil do ostrého provozu, představil Ondřej Vícha. Ukázal, jak tato kampaň dokáže obsloužit obsahovou i vyhledávací síť bez složitého nastavování cílení. Zmínil i chystané novinky – vývoj algoritmů i dalších funkcí na základě zpětné vazby od inzerentů. Téma jasně ukázalo posun online reklamy směrem k automatizaci, která klientům šetří čas a ve finále i peníze.

Kulatý ročník přinesl ocenění pro partnerské agentury

Letos poprvé na Sklik Expert fóru proběhlo vyhlášení vítězů dvou „sklikových“ kategorií v rámci Agenturní spolupráce roku 2025. Výhercem první z nich a nejlepší Sklik Certifikovanou agenturou za rok 2025 je Acomware. Prvenství v kategorii Sklik Ověřená agentura roku získala agentura Adsvantage.

Sklik se za 20 let své existence z malého reklamního systému postupně proměnil v platformu, která čím dál víc stojí na automatizaci, inovacích a chytré práci s daty. A je skvělé, že oslava dvacetin proběhla s komunitou lidí, kteří ho využívají na denní bázi.

