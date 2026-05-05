Zlatý středník hlásí 650 přihlášek. V letošním ročníku bodují podcasty, integrované kampaně i umělá inteligence

Oborová soutěž Zlatý středník, která hodnotí komunikační projekty a firemní média v Česku a na Slovensku, uzavřela přihlašování do svého 24. ročníku. Odborná porota bude v příštích týdnech posuzovat celkem 650 přihlášek, které do soutěže zaslalo 221 subjektů. Nejsilnější konkurence bude letos v kategoriích Integrovaná kampaň, Kreativní idea, Eventy a Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG. Zvýšený zájem byl o Podcasty a také o novou kategorii Využití umělé inteligence. Shortlisty s finalisty budou zveřejněny 25. června a vítězové budou vyhlášeni na slavnostním galavečeru 10. září.

Největší počet projektů, celkem 46, shodně evidují kategorie Integrovaná kampaň a Kreativní idea. Tento trend odráží potřebu značek propojovat obsah a kanály do jednoho smysluplného celku s důrazem na originální exekuci a celý kontext. Skokanem roku jsou Podcasty, což potvrzuje vzestupnou tendenci konzumace audia v marketingovém mixu, a výrazný zájem zaznamenala také oborová kategorie Sport, zábava, umění, média, cestovní ruch a gastronomie.

„Počet přihlášek potvrzuje roli soutěže jako barometru kvality na trhu. V projektech je letos jasně patrný nástup umělé inteligence, kterou týmy integrovaly do procesů i kreativní vrstvy kampaní. Na druhou stranu je velmi zajímavé sledovat, že vedle technologických inovací stále existuje velké množství projektů, které nespoléhají na AI, ale na svou vlastní nápaditost a kreativitu. Právě tento balanc mezi technologiemi a nápady bude pro poroty letos klíčový,“ uvádí k aktuálním trendům Petra Adámková, předsedkyně Výkonného výboru ASCOPA.

Vysokou úroveň obsazenosti si udržují také kategorie Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG se 44 přihláškami a Eventy, do kterých dorazilo 42 projektů. Stabilní zájem o tyto disciplíny doplňuje pozornost věnovaná nové hlavní kategorii Využití umělé inteligence, což potvrzuje, že strategické budování reputace i autentický prožitek firmy doplňují o moderní technologické nástroje. Souběžně s tím roste důraz na prokazatelný dopad komunikace, což se letos odrazilo i v upravené struktuře přihlášek.

„Nároky na měření výsledků se posunuly, už nejde jen o reportování mediálních zásahů, ale o prokazování reálného dopadu na byznys nebo změnu postojů. Proto jsme v přihláškách posílili důraz na analytickou část a moderní metriky. Chceme, aby Zlatý středník ocenil ty, kteří umí data nejen sbírat, ale hlavně s nimi kontextuálně pracovat a obhájit efektivitu svých investic,“ doplňuje k letošním novinkám Lucie Dosedělová, výkonná ředitelka ASCOPA.

Česko-slovenský benchmark

Slovenské firmy a agentury do soutěže vyslaly 125 projektů, čímž potvrzují roli Zlatého středníku jako platformy pro srovnání obou trhů. Kvalitu všech přihlášek bude v několika kolech posuzovat téměř 160 porotců složených z českých a slovenských profesionálů v oblasti PR, marketingu a komunikace.

„Slovenské projekty tvoří stabilní a velmi silnou součást soutěže. Pravidelně do celkového hodnocení vnášejí odlišnou kreativní perspektivu i inspirativní přístup k lokálním specifikům. Právě tato vzájemná konfrontace české a slovenské špičky posouvá kvalitu komunikace v obou zemích,“ dodává Adámková.

Všichni přihlašovatelé bez ohledu na finální umístění obdrží po skončení ročníku písemnou zpětnou vazbu od poroty. Právě toto detailní hodnocení odborníků je unikátním specifikem Zlatého středníku a slouží jako klíčový podklad pro další profesní rozvoj týmů. Shortlisty s finalisty budou zveřejněny 25. června a slavnostní vyhlášení vítězů 24. ročníku proběhne 10. září v pražské Empire Hall ve Slovanském domě.

Více informací najdete na www.zlatystrednik.cz.

