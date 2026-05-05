Uzávěrka přihlášek Gerety Awards 2026 se blíží: poroty odhalují, co definuje letošní špičkovou kreativitu

S blížící se finální uzávěrkou ročníku 2026 Gerety Awards, která připadá na 15. května, vstupuje kreativní průmysl do závěrečné fáze pro přihlašování prací, které budou definovat tento rok.
Výkonné poroty Gerety, složené z více než 260 porotců z více než 50 zemí, se setkají v 15 kreativních centrech po celém světě, aby určily užší výběr a zachovaly tak model ocenění, který hodnotí práce prostřednictvím různorodých kulturních perspektiv.
Aby bylo jasnější, jak letos poroty přemýšlejí a co považují za skutečně výjimečné, připravují organizátoři sérii panelových diskusí Jury Insights. Ty nabídnou přímý vhled do uvažování porotců, kteří o shortlistu rozhodují.
Diskuse proběhnou v řadě světových měst – od Paříže, Madridu a Milána přes Toronto a São Paulo až po Bangkok, Hongkong, Dubaj, Londýn, Los Angeles nebo Auckland. Členové výkonných porot se zde podělí o své pohledy na aktuální trendy, inspirativní projekty i principy, které stojí za nápady nastavující laťku pro rok 2026.
Panely se uskuteční v týdnu, kdy bude shortlist zveřejněn, tedy v době, kdy se poprvé představí kampaně, které prošly výběrem a nabídnou příležitost nahlédnout do toho, jak rozhodnutí vznikají — a co odlišuje dobré práce od těch ocenění hodných.
Kreativní diskuse bude po hodnocení pokračovat i mimo porotní místnost, kdy budou nejlépe hodnocené práce představeny v Gerety Shortlist Showcase – kurátorovaném 30minutovém filmu sdíleném s více než 1 400 bývalými i současnými členy poroty ve více než 60 zemích.
„Gerety je o oceňování práce, která rezonuje ze silné perspektivy,“ uvedla Lucía Ongay, spoluzakladatelka Gerety Awards. „S blížící se finální uzávěrkou se těšíme na práce, které nejen vyniknou, ale také podnítí diskuse napříč globální kreativní komunitou,“ dodala.
Složení porot si můžete prohlédnout zde: https://www.geretyawards.com/jury