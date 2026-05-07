Podcast roku spustil hlasování. Osmý ročník vybírá vítěze v devíti kategoriích

Osmý ročník soutěže Podcast roku spouští veřejné hlasování. Posluchači mohou pro své favority hlasovat do 14. června na webu podcastroku.cz. Vítězové budou vyhlášeni 22. června online. Letošní ročník přináší devět kategorií, rozšířenou cenu Objev roku a poprvé také doprovodný odborný program pro inzerenty a značky.
Podcast roku vstupuje do osmého ročníku a otevírá veřejné hlasování. Posluchači mohou od 7. května do 14. června vybírat své oblíbené podcasty v devíti kategoriích na webu podcastroku.cz, přičemž každý hlas je potřeba potvrdit e-mailem. Vítězové budou vyhlášeni 22. června během online přenosu, který bude dostupný na platformě České podcasty nebo na webu podcastroku.cz.
Anketa se letos vrací v době, kdy česká podcastová scéna dál výrazně roste. Za roky 2024 a 2025 na ní přibylo přibližně 800 nových podcastů a minulý ročník anketa přilákala 90 tisíc hlasujících.
„Podcast roku podle mě nesmí být jen žebříček nejznámějších pořadů. Česká podcastová scéna už je dost velká a pestrá na to, abychom vedle popularity ukazovali i nové talenty, nové formáty a odvahu zkoušet věci jinak. Právě proto letos posilujeme kategorii Objev roku. Chceme dát větší viditelnost autorům, kteří možná ještě nemají největší publikum, ale posouvají český podcasting dopředu,“ říká Lubor Zoufal, Chief Digital Officer v Active Radio & CNC.
Letošní ročník nabídne devět kategorií. Loňská kategorie Zábava se nově rozdělila na dvě samostatné sekce, a to Rozhovory a Společenské podcasty. Posluchači budou tradičně hlasovat v kategoriích Zpravodajství a politika, Byznys a technologie, Volný čas, Veřejnoprávní podcasty, Krimi, Seberozvoj a Sport.
Podcast roku vybírá nejlepší tvůrce třemi způsoby. O hlavních vítězích hlasuje veřejnost, Cenu podcastové scény vybírá odborná porota a o Objevu roku v jednotlivých kategoriích rozhodují ambasadoři. Letos mezi nimi jsou LOVE IS ON THE AIR za seberozvojové podcasty, Opravdové zločiny za kriminální podcasty, Padni komu padni za společenské podcasty nebo Světoví za volnočasové podcasty. Právě Objev roku dostává v letošním ročníku větší prostor: rozšiřuje se na osm ocenění, aby upozornil na nové podcasty napříč kategoriemi.
Součástí letošního ročníku bude akce pro značky a inzerenty
Novinkou oproti minulému roku je doprovodná akce „Jak na podcast“, která se uskuteční před spuštěním hlasování, a to pod záštitou Českých podcastů. Odborná akce je určena inzerentům, mediálním agenturám a značkám, které chtějí podcasty co nejlépe využít ve své komunikaci.
Program se zaměří na to, jak podcasty zapojit do mediálního plánu, jak o nich přemýšlet vedle televize, streamu a digitálních kanálů a jak vyhodnocovat jejich výkon. Odborníci na akci nasdílí data, ukázky konkrétních kampaní, metriky i praktické know-how pro využití podcastové reklamy.
„Podcasty už dávno nejsou okrajový formát. V roce 2025 vydali čeští tvůrci přes 207 tisíc epizod. Česká podcastová scéna dnes značkám nabízí prostředí, kde lidé věnují obsahu čas, pozornost a důvěru ke konkrétním tvůrcům. Program Jak na podcast překládá tuto pozornost do praxe mediálního plánování. Od výběru vhodného pořadu přes práci s formátem až po vyhodnocení výkonu,“ říká Tereza Tiller z ceskepodcasty.cz.
Kdo uspěl loni
Hlavní cenu posluchačů si v minulém ročníku odnesl podcast Opravdové zločiny. Ve zpravodajství zvítězil podcast Vlevo dole, v byznysové kategorii Ve vatě a mezi veřejnoprávními podcasty uspěla Kriminálka. Ocenění Objev roku získaly například podcasty Sestry chaosu, Prompt nebo Duklajf – život na Julisce.
Anketu Podcast roku pořádá Active Radio a.s., hlavním partnerem jsou Seznam Zprávy. Byznysovou a technologickou kategorii zaštiťuje Stará myslivecká, která je zároveň partnerem celé ankety. Dalšími partnery Podcastu roku jsou IC7, Evropa 2, Frekvence 1, Youradio talk, České podcasty, F+M / Hey Fomo, SoftwareONE a HeroHero.
