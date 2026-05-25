Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Osmý ročník ankety Podcast roku 2026 přináší několik změn

Podcasty dávno nejsou jen intimním poslechem na cestě do práce, ale stále častěji fungují jako plnohodnotná média, videoformáty i silný marketingový nástroj značek. Tento fakt zachycuje letošní osmý ročník ankety Podcast roku, který proběhne 22. června 2026 v pražské Radlické kulturní sportovně, slavnostním večerem provede Lukáš Hejlík, sledovat ho bude možné prostřednictvím online livestreamu na webech Podcast roku a Česképodcasty.cz.

Letošní ročník přináší několik změn. Původní kategorie „Rozhovory a zábava“ se nově rozděluje na samostatné sekce Rozhovorové a Společenské podcasty a organizátoři zároveň výrazněji otevírají i B2B část celého projektu. Součástí programu proto bude také odborný blok pro mediální agentury, značky a partnery zaměřený na podcastovou reklamu, tvorbu obsahu nebo monetizaci.

Do hlasování se může zapojit široká veřejnost, která rozhoduje o Ceně posluchačů napříč jednotlivými kategoriemi. Vedle hlasů fanoušků ale o výsledcích rozhoduje také odborná porota složená z osobností mediální a podcastové scény. Ta uděluje Cenu podcastové scény a hodnotí podcasty podle originality, kvality i přínosu pro celý obor. Specifickou kategorií je pak Objev roku, o kterém rozhodují ambasadoři jednotlivých kategorií a vybírají nové projekty a tvůrce, kteří v posledním období výrazně zaujali.

Zajímavostí ankety je také fakt, že se podcasty do soutěže klasicky nepřihlašují. Do hlasování se automaticky dostávají ve chvíli, kdy pro ně dorazí první hlas od posluchačů. Už minulý ročník ukázal sílu české podcastové komunity, do ankety se vloni zapojilo téměř devadesát tisíc hlasujících.

„Podcasting dnes prochází obrovskou proměnou. Z původně čistě audio formátu se stává multiplatformní médium, které funguje napříč YouTube, Spotify i sociálními sítěmi. Vidíme také výrazný posun směrem k profesionalizaci a většímu zapojení značek. Podcasty už nejsou jen volnočasovou aktivitou, ale důležitou součástí mediálních a marketingových strategií,“ říká Lubor Zoufal, Chief Digital Officer společností Active Radio a CNC.

Anketa Podcast roku chce letos ještě výrazněji upozornit také na nové tvůrce a talenty. Právě proto hraje důležitou roli kategorie Objev roku, o které rozhodují ambasadoři jednotlivých kategorií – výrazné osobnosti české podcastové scény jako Opravdové zločiny, Padni komu padni nebo Apolena Rychlíková.

„Naší ambicí je dlouhodobě posouvat Podcast roku od populární ankety směrem k platformě, která skutečně mapuje a kultivuje českou podcastovou scénu. Nejde jen o ocenění nejposlouchanějších podcastů, ale také o podporu kvalitního obsahu, objevování nových hlasů a otevírání debaty o tom, kam se celý obor posouvá,“ dodává Zoufal.

  • Jednotlivé kategorie jsou: Zpravodajské a politické, Rozhovorové, Byznysové a technologické, Společenské, Volnočasové, Seberozvojové, Veřejnoprávní, Kriminální a Sportovní.
  • Udělované ceny: Cena posluchačů, Cena podcastové scény a Objev roku.

Hlasování veřejnosti odstartovalo 7. května 2026 a potrvá do 14. června. Slavnostní vyhlášení bude možné sledovat 22. června 2026 online prostřednictvím Česképodcasty.cz.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover_2026-21
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-21
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Portrait Of Caucasian Handsome Man Using Smartphone in 3D Cyberspace With Animated Social Media Interfaces, Video Games, Viral Videos, Internet Content. Visualization Of Blockchain Technology Concept
Online a social
Influencer obsah jako nové SEO aktivum
Ice hockey sports tournament modern poster template
Kreativita a kampaně
Taktika pro tribuny: Jak se režíruje atmosféra MS
Big data Network Abstract concept
Média a trh
Když rozhodují stroje: Co skutečně přinesla AI do marketingu?

MAM Exkluzivně v časopise

Kovy
Komunita a lidé
Důvěra bude v době AI nejcennější měnou internetu
Aneta_Martinek-rijen-24
Média a trh
Unpopular opinion: Rutinní práce je dobrá práce
Photo by Jan SchejbalPrague 31. 3
Komunita a lidé
Česko patří ke svobodnějším trhům
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Welker - Obluk_nový web-otvírák - 2025-06-23T093718
Komunita a lidé
Ondřej Obluk odchází po 28 letech z Ogilvy. Jde o důsledek organizačních změn ve WPP
MAM Souboj spotů duben
Akce a soutěže
Dubnový MAM Souboj spotů nabízí šest premiérových reklam. Vyberte nejlepší
Timplich
Komunita a lidé
Dva světy, jeden výsledek: když se kreativní eventová agentura potká s vlastní výrobou
Publicis Content team
Nezařazené
Content tým v Publicis Groupe za poslední 2 roky čtyřnásobně posílil
Welker - Obluk_nový web-otvírák - 2025-06-23T093718
Komunita a lidé
Ondřej Obluk odchází po 28 letech z Ogilvy. Jde o důsledek organizačních změn ve WPP
MAM Souboj spotů duben
Akce a soutěže
Dubnový MAM Souboj spotů nabízí šest premiérových reklam. Vyberte nejlepší
Timplich
Komunita a lidé
Dva světy, jeden výsledek: když se kreativní eventová agentura potká s vlastní výrobou
Publicis Content team
Nezařazené
Content tým v Publicis Groupe za poslední 2 roky čtyřnásobně posílil
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ