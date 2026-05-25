Osmý ročník ankety Podcast roku 2026 přináší několik změn

Podcasty dávno nejsou jen intimním poslechem na cestě do práce, ale stále častěji fungují jako plnohodnotná média, videoformáty i silný marketingový nástroj značek. Tento fakt zachycuje letošní osmý ročník ankety Podcast roku, který proběhne 22. června 2026 v pražské Radlické kulturní sportovně, slavnostním večerem provede Lukáš Hejlík, sledovat ho bude možné prostřednictvím online livestreamu na webech Podcast roku a Česképodcasty.cz.
Letošní ročník přináší několik změn. Původní kategorie „Rozhovory a zábava“ se nově rozděluje na samostatné sekce Rozhovorové a Společenské podcasty a organizátoři zároveň výrazněji otevírají i B2B část celého projektu. Součástí programu proto bude také odborný blok pro mediální agentury, značky a partnery zaměřený na podcastovou reklamu, tvorbu obsahu nebo monetizaci.
Do hlasování se může zapojit široká veřejnost, která rozhoduje o Ceně posluchačů napříč jednotlivými kategoriemi. Vedle hlasů fanoušků ale o výsledcích rozhoduje také odborná porota složená z osobností mediální a podcastové scény. Ta uděluje Cenu podcastové scény a hodnotí podcasty podle originality, kvality i přínosu pro celý obor. Specifickou kategorií je pak Objev roku, o kterém rozhodují ambasadoři jednotlivých kategorií a vybírají nové projekty a tvůrce, kteří v posledním období výrazně zaujali.
Zajímavostí ankety je také fakt, že se podcasty do soutěže klasicky nepřihlašují. Do hlasování se automaticky dostávají ve chvíli, kdy pro ně dorazí první hlas od posluchačů. Už minulý ročník ukázal sílu české podcastové komunity, do ankety se vloni zapojilo téměř devadesát tisíc hlasujících.
„Podcasting dnes prochází obrovskou proměnou. Z původně čistě audio formátu se stává multiplatformní médium, které funguje napříč YouTube, Spotify i sociálními sítěmi. Vidíme také výrazný posun směrem k profesionalizaci a většímu zapojení značek. Podcasty už nejsou jen volnočasovou aktivitou, ale důležitou součástí mediálních a marketingových strategií,“ říká Lubor Zoufal, Chief Digital Officer společností Active Radio a CNC.
Anketa Podcast roku chce letos ještě výrazněji upozornit také na nové tvůrce a talenty. Právě proto hraje důležitou roli kategorie Objev roku, o které rozhodují ambasadoři jednotlivých kategorií – výrazné osobnosti české podcastové scény jako Opravdové zločiny, Padni komu padni nebo Apolena Rychlíková.
„Naší ambicí je dlouhodobě posouvat Podcast roku od populární ankety směrem k platformě, která skutečně mapuje a kultivuje českou podcastovou scénu. Nejde jen o ocenění nejposlouchanějších podcastů, ale také o podporu kvalitního obsahu, objevování nových hlasů a otevírání debaty o tom, kam se celý obor posouvá,“ dodává Zoufal.
- Jednotlivé kategorie jsou: Zpravodajské a politické, Rozhovorové, Byznysové a technologické, Společenské, Volnočasové, Seberozvojové, Veřejnoprávní, Kriminální a Sportovní.
- Udělované ceny: Cena posluchačů, Cena podcastové scény a Objev roku.
Hlasování veřejnosti odstartovalo 7. května 2026 a potrvá do 14. června. Slavnostní vyhlášení bude možné sledovat 22. června 2026 online prostřednictvím Česképodcasty.cz.