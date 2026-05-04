Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Dm záleží na budoucnosti, odstartovalo novou výzvu

© Chilli Production

  • Advertorial

Společnost Dm se prostřednictvím mezinárodní výzvy Na budoucnosti nám záleží zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací. Hledá projekty, které podporují spolupráci, rovné příležitosti a ochranu životního prostředí. Vybrané iniciativy finančně podpoří.

Budoucnost není abstraktní pojem vzdálený v čase. Vzniká z konkrétních činů a projektů, tvoří ji lidé, kteří se rozhodnou jednat tady a teď. Právě z této skutečnosti vychází mezinárodní iniciativa Na budoucnosti nám záleží. Jejím cílem je podpořit projekty nestátních neziskových organizací, které přispívají k lepšímu soužití, rozvoji společnosti a ochraně přírody.

Výzva propojuje organizace i jednotlivce, kterým není lhostejné, jak bude svět kolem nás v budoucnu vypadat. Na platformě www.dm-nabudoucnostinamzalezi.cz dm sdílí příběhy a projekty, které ukazují, že občanské zapojení má reálný a měřitelný dopad – ať už v komunitách, v oblasti vzdělávání, nebo v péči o životní prostředí. Platforma má sloužit nejen jako prostor pro prezentaci, ale také jako zdroj inspirace a impuls k navazování nových partnerství. Iniciativa navazuje na dlouhodobou snahu dm podporovat společenskou odpovědnost a aktivní občanské zapojení. Nejde přitom o jednorázovou pomoc, ale o systematickou podporu projektů, které mají potenciál přinášet trvalou změnu a inspirovat další lidi k vlastní aktivitě. Dm tak vytváří rámec, v němž mohou dobré nápady růst a získat širší podporu.

Tři oblasti, jeden společný cíl

Institucionální část výzvy je určena nestátním neziskovým organizacím, jejichž aktivity rozvíjejí občanskou angažovanost a podporují dlouhodobě udržitelný rozvoj. Projekty je možné přihlašovat do jedné ze tří tematických oblastí:

  • Jednání ve smyslu spolupráce a vzájemné podpory, tedy aktivity posilující komunitní život a solidaritu,
  • jednání pro rozvoj a pokrok, zaměřené na vzdělávání, přístupnost a otevírání nových příležitostí,
  • jednání v souladu s přírodou, tedy iniciativy chránící životní prostředí a podporující ekologické smýšlení.

Nestátní neziskové organizace mohou své projekty přihlašovat prostřednictvím online platformy do 30. června 2026. Dm zveřejní všechny příspěvky, které splní podmínky výzvy, v sekci Inspirace. Výzva je určena výhradně pro projekty s přímým a prokazatelným dopadem, nelze do ní přihlašovat finanční sbírky či dárcovství. Koncem léta odborná porota vybere tři projekty, vždy jeden z každé tematické oblasti, které získají finanční podporu společnosti dm a postoupí do další fáze. Na podzim se do rozhodování zapojí zákazníci Dm, kteří zvolí projekt s největší podporou veřejnosti.

I zdánlivě malé kroky mají smysl a budoucnost spoluutváří každý z nás. Možnost přihlásit se do iniciativy mají proto i jednotlivci. Všechny registrované příspěvky, které splní podmínky zadání, budou zveřejněné na dm-nabudoucnostinamzalezi.cz. Vybrané příběhy budou oceněny dárkovými balíčky

Picture of Externí autor

Externí autor

Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover_2026-18
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-18
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Ai generative
Média a trh
Slovo, které jsme dlouho skoro nepoužívali: Veřejnoprávnost
Hejt není názor
Online a social
Hejt jako nákladová položka digitální ekonomiky. Vyplácí se nenávist?
silnice_zdroj- @ZZS_SCK
Zadavatelé a značky
Komunikace záchranných složek: Ticho je nejhorší scénář

MAM Exkluzivně v časopise

Dogu Kir Vodafone
Komunita a lidé
Kir z Vodafonu: Zákazníci nechtějí jen slevu. Chtějí důvod někam patřit
Jan Diehel_McDonalds
Komunita a lidé
McDonald’s není automaticky lovebrand
Didier Stoessel Shifts
Komunita a lidé
PPF sází na platformy. Oneplay je jen začátek
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Ondřej Hubatka Mineli
Komunita a lidé
Šéf marketingu značky Sencor zakládá agenturu
CS Wolt Plzeň_hlavní obrázek
Kreativita a kampaně
Z jídla k nákupům: Wolt v Plzni posunul vnímání značky
Václav Moravec
Analýzy a data
Kdo jsou největší čeští „newsinfluenceři“?
KitKat_Phone Break_nový web otvírák doporučujeme (36)
Akce a soutěže
ADC Czech Awards ovládla kampaň KitKat Phone Break
Ondřej Hubatka Mineli
Komunita a lidé
Šéf marketingu značky Sencor zakládá agenturu
CS Wolt Plzeň_hlavní obrázek
Kreativita a kampaně
Z jídla k nákupům: Wolt v Plzni posunul vnímání značky
Václav Moravec
Analýzy a data
Kdo jsou největší čeští „newsinfluenceři“?
KitKat_Phone Break_nový web otvírák doporučujeme (36)
Akce a soutěže
ADC Czech Awards ovládla kampaň KitKat Phone Break
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ