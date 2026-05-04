Dm záleží na budoucnosti, odstartovalo novou výzvu

Společnost Dm se prostřednictvím mezinárodní výzvy Na budoucnosti nám záleží zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací. Hledá projekty, které podporují spolupráci, rovné příležitosti a ochranu životního prostředí. Vybrané iniciativy finančně podpoří.
Budoucnost není abstraktní pojem vzdálený v čase. Vzniká z konkrétních činů a projektů, tvoří ji lidé, kteří se rozhodnou jednat tady a teď. Právě z této skutečnosti vychází mezinárodní iniciativa Na budoucnosti nám záleží. Jejím cílem je podpořit projekty nestátních neziskových organizací, které přispívají k lepšímu soužití, rozvoji společnosti a ochraně přírody.
Výzva propojuje organizace i jednotlivce, kterým není lhostejné, jak bude svět kolem nás v budoucnu vypadat. Na platformě www.dm-nabudoucnostinamzalezi.cz dm sdílí příběhy a projekty, které ukazují, že občanské zapojení má reálný a měřitelný dopad – ať už v komunitách, v oblasti vzdělávání, nebo v péči o životní prostředí. Platforma má sloužit nejen jako prostor pro prezentaci, ale také jako zdroj inspirace a impuls k navazování nových partnerství. Iniciativa navazuje na dlouhodobou snahu dm podporovat společenskou odpovědnost a aktivní občanské zapojení. Nejde přitom o jednorázovou pomoc, ale o systematickou podporu projektů, které mají potenciál přinášet trvalou změnu a inspirovat další lidi k vlastní aktivitě. Dm tak vytváří rámec, v němž mohou dobré nápady růst a získat širší podporu.
Tři oblasti, jeden společný cíl
Institucionální část výzvy je určena nestátním neziskovým organizacím, jejichž aktivity rozvíjejí občanskou angažovanost a podporují dlouhodobě udržitelný rozvoj. Projekty je možné přihlašovat do jedné ze tří tematických oblastí:
- Jednání ve smyslu spolupráce a vzájemné podpory, tedy aktivity posilující komunitní život a solidaritu,
- jednání pro rozvoj a pokrok, zaměřené na vzdělávání, přístupnost a otevírání nových příležitostí,
- jednání v souladu s přírodou, tedy iniciativy chránící životní prostředí a podporující ekologické smýšlení.
Nestátní neziskové organizace mohou své projekty přihlašovat prostřednictvím online platformy do 30. června 2026. Dm zveřejní všechny příspěvky, které splní podmínky výzvy, v sekci Inspirace. Výzva je určena výhradně pro projekty s přímým a prokazatelným dopadem, nelze do ní přihlašovat finanční sbírky či dárcovství. Koncem léta odborná porota vybere tři projekty, vždy jeden z každé tematické oblasti, které získají finanční podporu společnosti dm a postoupí do další fáze. Na podzim se do rozhodování zapojí zákazníci Dm, kteří zvolí projekt s největší podporou veřejnosti.
I zdánlivě malé kroky mají smysl a budoucnost spoluutváří každý z nás. Možnost přihlásit se do iniciativy mají proto i jednotlivci. Všechny registrované příspěvky, které splní podmínky zadání, budou zveřejněné na dm-nabudoucnostinamzalezi.cz. Vybrané příběhy budou oceněny dárkovými balíčky