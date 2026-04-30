Známe finalisty 21. ročníku České ceny za PR 

Česká cena za PR zveřejnila nominované 21. ročníku. Z počtu 326 přihlášek vybrala porota odborníků 116 prací, které budou soutěžit o sošky Lemurů celkem ve 24 kategoriích. Prestižní oborové ceny, které každoročně uděluje Asociace public relations (APRA), budou rozdány na slavnostním galavečeru 4. června 2026 v pražském Planetariu.
Do soutěže letos přišel rekordní počet přihlášek, a to 350 prací. Z nich pak odborná porota složená celkem z 90 profesionálů vybrala na shorlist 116 prací.
Nejvyšší šanci na zisk cenných kovů mají agentury Svengali Communications (11 nominací), TV Nova (9) a Havas PR a AC&C Public Relations (po 6).
Nejvíce nominací mají projekty: Mladá krev do sněmovny: 30 pod 30 od Svengali Communications (7), SUV Cupra Terramar ve vlnách pod Karlovým mostem od AC&C Public Relations (5) a Brno je vesnice? Ano! Kroje ožívají díky studentské kampani, kterou přihlásil Lesensky.cz (4).
Nejvíce short listů padlo v kategorii Dlouhodobé budování pověsti či značky – celkem sedm. Následují Společenská odpovědnost, filantropie, udržitelnost, Business-to-Consumer, Informační a osvětové kampaně, Integrovaná komunikace, Finanční služby a trhy a Spotřební zboží. Všude po šesti finalistech.
Slavnostní vyhlášení výsledků se odehraje 4. června 2026 v Planetariu ve Stromovce. Během večera budou rozdány ceny v celkem 24 kategoriích. Speciální ocenění bude uděleno také absolutnímu vítězi – tedy nejlepšímu projektu napříč kategoriemi.
Už potřetí APRA předá i ocenění PR Osobnost roku. Loni toto ocenění obdržel lékař – záchranář Marek Dvořák. Ocenění je určeno osobnostem, pro něž PR a komunikace není vlastní profesí, ale eticky a profesionálně je využívají k naplnění svých cílů nebo svého poslání.
„Letos je podkladem pro rozhodování o nominovaných osobnostech i analýza jejich mediálního odrazu. Tu jsme získali díky partnerství APRA se společností Newton Media. K dispozici tak budou i zajímavou data,“ říká výkonný ředitel APRA Marek Hlavica.
Večerem hosty provedou moderátoři Soňa Baranová a Ondřej Blaho. Moderátorská dvojice je době známa z ranního vysílání České televize.
Vstupenky na slavnostní galavečer je možné od dnešního dne zakoupit ZDE.