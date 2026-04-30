Světoví youtubeři dostali výzvu: „Vyrobte něco unikátního 3D tiskem a přileťte s tím do Prahy.“

Festival Maker Faire Prague, který se koná 9.–10. května na Výstavišti Praha, nabídne exkluzivní přehlídku unikátních a jistě kuriózních artefaktů. Vizionář a podnikatel v oblasti 3D tisku Josef Průša totiž pozval do Prahy patnáct světových influencerů s jednoduchou výzvou: „Vytvořte s 3D tiskárnou něco, co se vejde do zavazadla v letadle.“ Výstava projektů bude k vidění pouze na Maker Faire, o vítězi rozhodne veřejnost. 

„Vyrobte cokoli, co se vejde do kufru!“

Výzva Josefa Průši je jednoduchá jen na první pohled. Dvacítka pozvaných tvůrců má vytvořit originální projekt s využitím 3D tisku, který se musí vejít do standardního cestovního zavazadla v letadle s hmotností do 20 kg. Omezení rozměrem je přitom součástí hry: nutí autory přemýšlet o konstrukci, materiálu, funkčnosti i překvapení pro diváky. Vzniká tak soutěžní galerie, která ukáže 3D tisk nikoli jako technickou kuriozitu, ale jako nástroj rychlého prototypování, designu, humoru, funkčního inženýrství i čisté radosti z objevování. 

Kdo přijede: milionové kanály, funkční šílenosti i poctivé inženýrství

Mezi patnácti influencery, kteří výzvu přijali a příští týden přiletí do Prahy, budou:

  • Tom Stanton má přes 1,5 milionu odběratelů a patří k nejvýraznějším představitelům inženýrského YouTube. Ve videích staví například netradiční letadla, pohony, mechanické baterie, magnetické či pneumatické mechanismy a stroje. Často začíná jednoduchou otázkou: „Šlo by to vyrobit jinak?“
  • Kanál Nate from the Internet, tedy Nathanaela Bonhama sleduje na YouTube zhruba 1 milion odběratelů. Jeho kanál propojuje popularizační vědu, experimenty, technické výzvy a hravé testování nápadů.
  • Ivan Miranda má přibližně 535 tisíc odběratelů a proslul velkoformátovými 3D tištěnými konstrukcemi, experimenty s digitální fabrikací i ochotou dotahovat zdánlivě absurdní nápady do funkčních strojů.
  • Jón Schone, jehož na kanálu Proper Printing sleduje přibližně 140 tisíc odběratelů, je nizozemský tvůrce, který 3D tisk neposouvá jen po malých krocích, ale často ho obrací naruby: experimentuje s extrudery, netradičními materiály, vlastními úpravami tiskáren a projekty, které spojují technickou zručnost s odvážným nápadem.
Jón Schone

Světová jména doplní česká otevřená dílna HW Lab

Výzva ale nebude jen přehlídkou zahraničních jmen. Slavné tvůrce doplní také členové české otevřené dílny HW Lab Praha, která ač není hvězdou světového YouTube, zpřístupňuje technologie školám i široké veřejnosti. Právě účast domácí komunity je pro Maker Faire důležitá: ukazuje, že světový makerský přístup není vzdálený fenomén z internetu, ale něco, co se dá zažít a rozvíjet i v Česku.

Kde projekty uvidíte a kdy se představí na pódiu

Návštěvníci si budou moct soutěžní projekty prohlédnout a vyzkoušet v Prusa research zóně v Křižíkově pavilonu B. Vystavené objekty doplní také prezentace samotných makerů na festivalové stagi. Program prezentací bude následující:

  • sobota 9. května: 12:00–12:30 a 15:15–16:00,
  • neděle 10. května: 12:00–12:30 a 15:00–15:30.

Projekty budou k vidění pouze během festivalového víkendu. O vítězi challenge rozhodne veřejnost, takže návštěvníci nebudou jen pasivními pozorovateli, ale přímo se zapojí do výběru nápadu, který nejlépe splní zadání, překvapí provedením a ukáže, co všechno se dnes dá vytvořit s 3D tiskem.

Tisková zpráva

