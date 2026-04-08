Projekt Stezky z lásky zahajuje čtvrtou sezónu. Dobrovolníci opraví turistické trasy napříč Českem

Stovky odpracovaných hodin, tuny sesbíraného materiálu, kilometry zprovozněných tras, které si mohou užít turisté v různých regionech naší země – to jsou výsledky projektu Stezky z lásky. Pod záštitou Klubu českých turistů a společností Kofola ČeskoSlovensko a RegioJet se letos uskuteční další dobrovolnické brigády napříč Českou republikou. Upravovat stezky budou například v Prachovských skalách, v Českém Švýcarsku nebo v okolí řeky Ostravice. Nebude chybět ani tradiční srpnová brigáda v “českých” vesnicích rumunského Banátu.

Stezky z lásky vznikly v roce 2023 spojením tří nadšených českých organizací, které chtěly přiložit ruku k obnově české přírody. Od té doby se projekt výrazně rozrostl a spojil více než tisíc dobrovolníků, kteří společně opravili 43 stezek a tras o délce téměř 62 kilometrů. Úpravami si v minulosti prošly například stezky v Krkonoších směrem na Sněžku, beskydská Gírová nebo vyhlídky na legendární Posázavské stezce.

„Od chvíle, kdy jsme s myšlenkou projektu Stezky z lásky přišli, projekt každoročně sílí. Dobrovolníků je více, než máme volných míst na brigádách, a my jsme hrdí, že můžeme být součástí něčeho tak smysluplného. Příroda nám dává víc, než si často uvědomujeme, a je naší odpovědností jí to vracet,“ říká Jannis Samaras, šéf Kofoly Česko a Slovensko a jeden ze zakladatelů projektu.

Dobrovolnictvím k lepší náladě

I letošní sezóna za pomoci dobrovolníků přinese řadu smysluplných dobrodružství, ale také příjemné chvíle. Projekt kromě práce pro české stezky stojí také na zážitcích a skvělé partě. Dobrovolníci si tak pravidelně z akcí odnášejí nejen dobrý pocit z odvedené práce, ale i nová přátelství a pozitivní energii.

„Unikátnost projektu Stezky z lásky spočívá v propojení smysluplné práce s příjemně stráveným časem. Potkáme se většinou už večer před brigádou, kdy si můžeme společně zazpívat, poslechnout si besedu a vzájemně se poznat. Na víkendových akcích se potkávají lidé, které spojuje nadšení pro věc a láska k přírodě. Vedle práce tak vznikají i nová přátelství, což je v dnešní digitální době vzácná a užitečná věc,“ uvádí Zbyněk Báča, manažer projektu Stezky z lásky z Klubu českých turistů.

„Zajímavé také je, že většinou opravujeme stezky v malebných, ale nepřístupných místech, kam nemůže technika – například v hloubi národních parků nebo na vrcholcích hor, což občas bývá docela netradiční zážitek,“ dodává.

Sezóna odstartuje naplno

První brigáda letošní sezóny proběhne už 11. dubna na Vlčí hoře v Českém Švýcarsku, kde dobrovolníci pomohou s vynášením materiálu potřebného k obnově vyhořelé rozhledny. Akce bude mít také charitativní rozměr a podpoří nemocného Tomáška.

Projekt se letos vydá i na další lokality v Česku:

  • 24. – 26. 4. Prachovské skály: Výměny pískovcových štuků a nátěry zábradlí skalních vyhlídek.
  • 16. 5. Údolí Lužnice (Bechyně a Dobronice): Úprava výstupové trasy od řeky k vyhlídce, prořezání porostu, výměna doplnění schodů.
  • 30. 5. Krušnohoří, Kraslice: Úprava stezky od náletů.
  • 6. – 7. 6. Ostravice: Úprava přístupu ke korytu řeky Ostravice a kosení louky u Rámu na Ujmiskách doplněná kulturním programem od KČT.

Již tradičně vyveze projekt dobrovolníky také do rumunského Banátu, kde se v srpnu letošního roku chystá prostříhat a zprůchodnit turistické trasy v soutěsce potoka Tisovice a uklidit v kaskádách zdejších vodopádů.

„Největší odměnou pro všechny účastníky je dobrý pocit z odvedené práce. Ale aby nezůstalo jen u něj, máme pro všechny zapojené připravené i drobné pozornosti. Kromě nápojů od Kofoly získávají všichni účastníci dobrovolnických brigád památeční tričko. Za 3. účast na Stezkách z lásky věnujeme dobrovolníkům tematický plecháček. Ten, kdo se s námi vypraví pomáhat pětkrát, získává slevu na jízdném od RegioJetu. A srdcaři, kteří s námi absolvují 10. brigádu, dostávají originální kšiltovku,“ vysvětluje Marta Dlouhá z RegioJetu.

Do letošních aktivit se mohou zájemci zapojit už nyní. Dobrovolníci se mohou přihlašovat na jednotlivé akce na stezkyzlasky.cz/pridejte-se, kde je k dispozici přehledná mapa plánovaných brigád. Registrace je zdarma a kapacity prvních brigád jsou stále otevřené. Projekt je možné sledovat také ve společné facebookové skupině příznivců a dobrovolníků projektu Stezky z lásky. Organizátoři zároveň vítají tipy na další místa, která by si zasloužila pozornost a kus práce. Své návrhy mohou lidé zaslat prostřednictvím formuláře na stezkyzlasky.cz/tipy-na-dalsi-mista.

Tisková zpráva

