Markething Hackathon 2026: Místo boje proti vráskám boj za důstojné stáří

Ze čtvrtka 9. dubna 2026 na pátek 10. dubna 2026 proběhl na Hollaru, pražské budově Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, již čtvrtý ročník soutěže Markething Hackathon. Soutěž určená především studentům marketingu a PR je každoročně pořádána spolkem Markething.cz. Během dvanáctihodinového maratonu pracovalo pět týmů pod vedením zkušených mentorů na kreativním zpracování briefu s názvem Důstojné stáří 2050 pro neziskovou organizaci Sue Ryder.
Večer odstartovala úvodní prezentace Robina Hendrycha, kreativního ředitele agentury Peppermint Digital, který účastníkům představil svoje desatero, jak číst brief. Následně Kateřina Zábranská a Monika Hablová ze Sue Ryder představily samotný brief a hlavní myšlenku a poslání organizace. Cílem zadání bylo důstojnou formou přesvědčit dárce, že stárnutí se týká každého z nás.
Následovalo rozdělení soutěžících do týmů zaštítěných mentory z reklamních agentur. Těmi byli: Kamila Tomášková a Martin Smíšek z DFMG, Vladimír Zikmund a Marek Uličný ze Zaraguzy, Vojtěch Kajer a Robin Stržínek z Visibility, Kateřina Marešová a Petra Charvátová z AMI Digital a Ondřej Potůček a Aleš Pokorný z VML Czechia. Pak už účastníky čekala intenzivní noc plná brainstormingu a hledání řešení. Mentoři pomáhali na začátku tvůrčího procesu s usměrněním prvotních nápadů i při finálním ladění projektů před jejich odevzdáním.
Finále celého maratonu proběhlo ve Vedle Space, prostorech agentury Visibility. Projekty hodnotila porota složená z Radky Kulhánkové a Michala Macka (v rámci PR týmu se v Sue Ryder starají o komunikaci organizace navenek), Jakuba Krause (jako Head of marketing tvořil politické kampaně v Česku i zahraničí), Radima Kočiříka (místopředsedy organizace Fuck Cancer, pro kterou se zpracovával brief v rámci minulého ročníku Hackathonu) a Jonáše Čumrika (odborníka na influencer marketing a trendy sociálních sítí).
Na prvním místě se umístil tým pod vedením Petry Charvátové a Kateřiny Marešové z AMI Digital. Ty se tak staly podruhé za sebou mentorkami vítězného projektu. Jejich tým se totiž umístil na prvním místě i v loňském roce.
Vítězný projekt boří stereotypy
Vítězný tým přinesl projekt s názvem „Anti – anti aging“, který se pomocí cause-related marketingu snaží o pozitivní společenskou změnu v nahlížení na stárnutí. Skupina složená ze studentů prvního ročníku marketingu a PR Kristýny Šeděnkové, Štěpána Pošívala a Adély Matějkové pracuje s myšlenkou, že mladí lidé proti stáří raději bojují, než aby do něj investovali. Pomocí hmatatelných komunikačních artefaktů propojuje beauty sektor s obrazem důstojného stáří a otevírá prostor k dialogu proti stereotypům.
„Je krásné vidět, jak se na takové téma dívá někdo mladý, někdo, kdo nemá hranice. Člověk má pocit, že bude svět v dobrých rukou,“ řekla Radka Kulhánková, která se v Sue Ryder věnuje komunikaci a dárcovství.
„Každý rok se cítíme trochu ponížené tím, že takhle mladí lidé jsou natolik šikovní. Náš tým byl plný prváků a je krásné, jak dokážou takové téma zpracovat. Je vidět, že z nich škola dělá schopné lidi,“ dodává Petra Charvátová z AMI Digital.