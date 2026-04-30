Kreativita v době AI: Barcelonský festival OFFF očima Daniely Kaňkové z WeBetter

OFFF Barcelona vznikl v roce 2001 jako Online Flash Film Festival. Flash filmům už se dávno nevěnuje, ale festivalem zůstal a za čtvrt století se stal jedním z největších setkání kreativní komunity na světě.  

Letošní ročník proběhl od 16. do 18. dubna v Disseny Hubu, barcelonském muzeu designu, kterému místní díky velmi specifickému tvaru přezdívají “sešívačka”. Tři dny se zde soustředila světová kreativní scéna včetně kreativních studií jako Uncommon, Wieden+Kennedy Amsterdam a Snask. No a z WeBetter vyslali mě, abych pro naši agenturu nasbírala inspiraci.  

Přijela jsem s očekáváním, že AI bude dominovat každé druhé přednášce. Realita byla ale jiná. 

Můj předpoklad přitom nebyl úplně od věci. AI je v kreativním průmyslu všudypřítomné téma a OFFF ho určitě neignoroval. Kreativci se k němu ale vyjadřovali spíš jako k něčemu, o čem prostě musí říct pár slov. Byla to taková povinná odbočka, ne střed pozornosti. A to pro mě bylo osvěžující. 

Místo toho se mluvilo o procesech, vášni a myšlenkách, které za dobrou prací stojí. O trpělivosti, která rozhodně nechybí například fotografovi Reubenovi Wuovi. Ten totiž často tráví hodiny osvětlováním známých monumentů pomocí dronů, aby pro National Geographic zachytil ten správný moment. Nebo o tom, že inspirace může přijít z míst, kde by ji nikdo nečekal.  

Dasha Plesen naopak staví svou tvorbu na práci s plísní a Uncommon tento přístup přetavilo do vizuální identity samotného festivalu OFFF. Výsledek mě prostě nadchnul a dokazuje, že to nejzajímavější často vzniká tam, kam se nikdo jiný nedívá. 

Letošní lineup byl ukázkou toho, jak široký náš obor vlastně je. Vystoupila třeba i Stephy Fung, digital fashion content creator pohybující se na pomezí módy, technologie a vizuálního umění, nebo Stockholm Design Lab se svým precizním grafickým přístupem.  

Každý mluvil o svém řemesle jinak, ale s podobnou energií. Největší inspirací pro mě proto nakonec nebyl žádný konkrétní know-how, ale možnost mluvit s lidmi, ke kterým vzhlížím, a uvědomění, že je pohání přesně to samé, co mě. 

Společným jmenovatelem celého festivalu tedy nebyl nástroj ani trend, ale láska ke craftu a ke způsobu, jakým věci děláme a proč. A v neposlední řadě připomenutí, že schopnost hrát si, experimentovat a bavit se vlastní prací není výsada juniorů. Je to jeden z největších benefitů našeho kreativního oboru a zatím stále výhradně lidská disciplína. 

Picture of Daniela Kaňková, WeBetter

Daniela Kaňková, WeBetter

Reklama
Ipsos

MAM Téma čísla

Hejt není názor
Online a social
Hejt jako nákladová položka digitální ekonomiky. Vyplácí se nenávist?
silnice_zdroj- @ZZS_SCK
Zadavatelé a značky
Komunikace záchranných složek: Ticho je nejhorší scénář
Klára Blažková Alza
Komunita a lidé
CMO Alzy: Kdybychom se řídili jen daty, nikam bychom se neposunuli

Poljakov Nikita_foto Szkanderová-2
Komunita a lidé
Poljakov: Ukončit denní tisk bylo dobré rozhodnutí
Recycling Products Concept. Organic Cotton Recycled Cloth. Zero Waste Materials. Environment Care, Reuse, Renewable for Sustainable Lifestyle
Analýzy a data
Udržitelnost mě nezajímá. Ale chci ji 
Jitka Pánek Jurková
Komunita a lidé
Jitka Pánek Jurková: Česko musí mluvit nahlas
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Ondřej Hubatka Mineli
Komunita a lidé
Šéf marketingu značky Sencor zakládá agenturu
CS Wolt Plzeň_hlavní obrázek
Kreativita a kampaně
Z jídla k nákupům: Wolt v Plzni posunul vnímání značky
Souboj spotů březen
Akce a soutěže
Březnový MAM Souboj spotů se hlásí s kláním tří premiérových reklam. Vyberte nejlepší
ČSOB
Kreativita a kampaně
ČSOB představuje nový komunikační koncept značky. Zaměří se na podporu v životních změnách
