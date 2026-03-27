TOP ženami Česka za rok 2025 se staly Alexandra Kala, Kateřina Jirásková a Zuzana Kečkéšová

Jednadvacátý ročník ocenění TOP ženy Česka zná své vítězky. Odborná porota rozhodla, že titul TOP podnikatelka získává majitelka společnosti Pro-fimed Alexandra Kala. TOP manažerkou se stala co-CEO skupiny PPF Kateřina Jirásková a v kategorii TOP žena veřejné sféry zvítězila vědkyně Zuzana Kečkéšová. Slavnostní galavečer proběhl v pražském hotelu Fairmont.
TOP ženy Česka každý rok vyhlašují Hospodářské noviny. Ty po celý rok sledují počiny a úspěchy žen nejen v byznysu, ale také ve veřejné sféře, vědě, sportu či kultuře, které aktivně působí v Česku. Podmínkou pro účast v anketě je, aby ženy byly v dané funkci po většinu roku 2025. Kandidátky mohou být nominovány veřejností, porotci nebo se mohou přihlásit samy. Odborná porota při posuzování bere v úvahu jak finanční výsledky firem, vliv žen na chod svých společností či institucí, tak i jejich aktivity a přínos pro všeobecnou společnost. To vše s důrazem na úspěchy dosažené v roce 2025.
Organizátoři za loňský rok posoudili přes 350 žen. „Rozhodli jsme se rozšířit počet oceněných dam a poprvé jsme se dostali k číslu 100. A vybrali bychom jich klidně i víc, protože Česko má spoustu úspěšných a inspirativních žen,” říká šéfredaktor HN a jeden z porotců Jaroslav Mašek. Dosud porota v každé kategorii Podnikatelka, Manažerka a Veřejná sféra vybírala 25 žen, z nich následně hlasovala o prvních třech místech.
Součástí projektu TOP ženy Česka je i Síň slávy. Do ní jsou uváděny dámy, které se staly vítězkami či několikanásobnými vítězkami či se dlouhodobě umisťovaly na předních příčkách jednotlivých ročníků. Po uvedení do Síně slávy již v dalších ročnících ankety nesoutěží.
Nyní byly do Síně slávy uvedeny tři ženy: investorka a filantropka Silke Horáková, dlouholetá členka představenstva ČEZ Michaela Chaloupková a Tereza Maxová, jejíž nadace oslaví 30 let.
Kategorie Podnikatelka
- Alexandra Kala (Profimed) – její skupina Profimed, která vyrostla na dentální hygieně, loni vygenerovala tržby přes 600 milionů korun a dál roste. Kromě toho jí patří i čtyřhvězdičkový hotel na Malé Straně na Klárově a projekt v Prokopském údolí. Kala se zároveň pustila do dalšího velkého projektu – chce dostat Česko mezi světové technologické lídry. Skrze Druhou ekonomickou transformaci se snaží o lepší spolupráci vědy a byznysu, za stejným účelem založila ojedinělý fond Spinoffy. Mladé vědce podporuje přes Nadační fond Žárovky.
- Linda Šejdová (Snuggs) – ve 30 letech patří k nejúspěšnějším podnikatelkám nové generace. Myšlenka na Snuggs vznikla z potřeby nabídnout ženám technologicky vyspělejší, pohodlnější a udržitelnou alternativu k jednorázovým vložkám a tampónům. Snuggs se i s pomocí investorů rychle vypracovala na pozici evropské jedničky. Prodala tři miliony kusů a na ročních tržbách se blíží k miliardě korun. Loni se stala oficiálním partnerem ženského týmu slavného klubu Manchester City a pod společnou značkou uvedla na trh kolekci spodního prádla.
- Martina Šmídlová (Šmídl Holding) – řídí a spoluvlastní Šmídl Holding, jednu z největších českých dopravně-logistických firem. Má přes 500 kamionů, zaměstnává přes 800 lidí a tržby se blíží třem miliardám korun. Když začátkem loňského roku firma neplnila vytyčené plány, převzala si zpět řízení obchodu, aby sehnala nové zákazníky. Zároveň společně se svým otcem a experty dávají dohromady rodinnou ústavu. Jedním z hlavních pravidel bude, že firma není na prodej.
Kategorie Manažerka
- Kateřina Jirásková (PPF, co-CEO) – má za sebou 25 let působení v PPF, loni se jako první žena stala spolugenerální ředitelkou největší české investiční skupiny, jejíž aktiva loni překonala bilion korun. Vyšší manažerské pozice ještě žena v českém byznyse nedosáhla.
- Alena Kozáková (CSG, HR ředitelka) – v tuzemském průmyslu se pohybuje čtyřicet let. Dnes ze své pozice řídí personální politiku skupiny s více než 14 tisíci zaměstnanci, kteří jsou rozeseti prakticky po celém světě. Od Spojených států, Velké Británie přes Španělsko a Itálii až po domovské Česko a Slovensko. Alena Kozáková v rámci zbrojně-průmyslové skupiny CSG nejbohatšího českého podnikatele Michala Strnada zastává pozici personální ředitelky a členky představenstva.
- Pavlína Kalousová (Asahi Europe & International, Chief Corporate Affairs Officer) – jedna z nejvýše postavených Češek v globální korporaci, je v nejvyšším vedení společnosti Asahi Europe & International. Má za sebou poměrně netypickou, „nekorporátní“ kariéru. Než nastoupila do Plzeňského Prazdroje, který pod japonské Asahi patří, působila především v dárcovském sektoru, zabývala se udržitelností či diverzitou. Stejným tématům se věnuje ze své kanceláře v Praze i na současné pozici, mezi úkoly šéfky corporate affairs ovšem patří třeba i lobbing za zájmy pivovarů v nejvyšších patrech evropské politiky.
Kategorie Veřejná sféra
- Zuzana Kečkéšová (vědkyně) – loni získala prestižní americkou cenu za originální přístup k výzkumu rakoviny. Zároveň založila po letech bádání firmu, která má její unikátní objev proměnit do podoby léku na zákeřná nádorová onemocnění. Zuzana Kečkéšová studovala u profesora, kterému se říká otec moderní onkologie, a sama je nyní její velkou nadějí.
- Eva Adamczyková (snowboardistka) – má za sebou úžasný a náročný rok. Přitom v roce 2021 si zlomila při dojezdu závodu oba kotníky. Dokázala se ale po tak vážném zranění vrátit a loni úspěšně zvládla přípravu na olympijské hry, ačkoliv byla čerstvou maminkou. A následně se stala jednou z medalistek na zimních olympijských hrách.
- Ilona Zasidkovyčová, Darja Stomatová (novinářky) – obě novinářky se věnuji informování o válce na Ukrajině. Jako válečné zpravodajky reportují z míst, kam se ostatní bojí jezdit, a přinášejí svědectví lidí, které přes čtyři roky sužuje ruská invaze.
Uvedení do Síně slávy
- Silke Horáková – studovala za Berlínskou zdí, bankovnictví se učila v Paříži. Od roku 2008 spolu s manželem vlastní největší nakladatelství v Česku, Albatros Media. Vedle byznysu se dlouhodobě věnuje investicím se společenským dopadem prostřednictvím fondu Tilia Impact Ventures. S manželem a dalšími podnikateli stojí také za Nadačním fondem na podporu nezávislé žurnalistiky a podílela se na investici do Deníku N. Založila rovněž Nadaci Albatros, která podporuje vzdělávání dětí a mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Nadace letos slaví deset let existence a během té doby investovala již 100 milionů korun do podpory jejich vzdělání.
- Tereza Maxová – jedna z prvních českých modelek, které uspěly ve velkém světě módy a na svých přehlídkách je chtěli nejlepší návrháři té doby. I když žila v nablýskaných kulisách úspěchu, vždycky zůstávala nohama pevně na zemi a moc dobře si uvědomovala, jaké štěstí má a že by bylo dobré se o něj podělit. Inspirovala se charitativní činností v zahraničí a v roce 1997 založila dobročinnou Nadaci Terezy Maxové dětem, která se soustředila na podporu konkrétních znevýhodněných a opuštěných dětí. Postupně kolem sebe vybudovala síť dárců, zjistila totiž, že na soustavnou pomoc už její vydělané peníze nestačí. Dnes už její nadace nepomáhá jen opuštěným dětem, ale i sociálně slabým rodinám, maminkám v azylových domech nebo podporuje volnočasové aktivity a vzdělávání dětí.
- Michaela Chaloupková – vystudovala Právnickou fakultu ZČU a získala MBA na University of Pittsburgh. Již od roku 2003 pracuje pro společnost ČEZ, kam nastoupila do pozice obchodního referenta v nákupu. Postupně se vypracovala až do nejvyšších pater managementu této největší české energetické firmy. Od roku 2011 je členkou představenstva, což z ní dělá aktuálně ženu s nejdelším mandátem v top managementu státních firem. Jako ředitelka divize administrace přímo odpovídá za nákupní procesy Skupiny ČEZ v miliardách korun ročně a za personální strategii pro více než 30 000 zaměstnanců. V její gesci je reporting ESG, který je důležitý pro financování u mezinárodních bank. Od roku 2012 se nepřetržitě umisťuje mezi oceněnými TOP ženami Česka.
V porotě zasedli zástupci byznysu, veřejné sféry i médií: výkonný ředitel HR skupiny PPF Petr Janák, členka bankovní rady ČNB Karina Kubelková, bývalá šéfka Svazu průmyslu a dopravy Dagmar Kuchtová, vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR Monika Ladmanová, ředitel zpravodajství České televize Petr Mrzena, advokát a spoluzakladatel kanceláře Ondřej Trubač, šéfredaktor Hospodářských novin Jaroslav Mašek, jeho zástupkyně Michaela Ryšavá a zástupce šéfredaktora Milan Mikulka, kteří společně tvořili odborný panel hodnotící výsledky ankety.