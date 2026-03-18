Pionýr na bankovce, Concorde i investiční poklady. Veletrh Sběratel láká na unikáty

Více než 80 prodejců mincí, bankovek, poštovních známek, pohlednic a starožitností zamíří ve dnech 20. – 21. března do pražského hotelu Olympik. Jarní veletrh Sběratel, největší setkání svého druhu ve střední Evropě, nabídne kromě sběratelských rarit také široké spektrum investičního zlata a stříbra.
„Pokud někdo uvažuje o alternativních investicích, které historicky prověřila i nejistá období dějin, je veletrh Sběratel tím nejlepším místem k nákupu,“ říká Jindřich Jirásek, ředitel veletrhu. „Návštěvníci zde nakupují přímo od obchodníků bez prostředníků. Na rozdíl od internetových objednávek navíc přesně vědí, od koho zboží pořizují,“ doplňuje.
Kromě investičního materiálu je akce podle ředitele především o doplňování sbírek a hledání inspirace. „Každý kus nabízený na Sběrateli je originálem s vlastním příběhem, který přináší radost a do budoucna může nabýt na hodnotě. Sběratelství je ale hlavně o radosti a relaxu. Návštěva veletrhu je tak v dnešní hektické době skvělou mentální vzpruhou,“ dodává s nadsázkou Jirásek.
Na jarním veletrhu bude v premiéře ke koupi 0 euro suvenýrová bankovka s legendárním motocyklem Jawa 50/20 Pionýr. K vidění bude také výstava „Concorde – legenda ve sbírkách“, která řipomíná 50 let od prvního komerčního letu slavného nadzvukového letadla, které se objevilo na poštovních známkách i takových států jako je Severní Korea nebo socialistické Maďarsko.
Chybět nebude ani poradenská služba. Návštěvníci si mohou přinést vlastní mince, známky, bankovky, autogramy či starožitnosti, které jim nezávislí znalci z profesních organizací zdarma ohodnotí.
Veletrh Sběratel se letos uskuteční celkem třikrát. Po jarním termínu bude následovat velký podzimní Sběratel na výstavišti PVA EXPO PRAHA (4. – 5. září) a v listopadu vánoční speciál (20. – 21. listopadu), opět v hotelu Olympik.