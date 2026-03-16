Letiště Praha „nastoupilo“ do Asia Express. V Terminálu 2 instalovalo 3D animaci a spouští soutěž o letenky

Letiště Praha se spojilo s cestovatelskou reality show Asia Express skupiny Prima a přináší netradiční zážitek přímo v prostorách Terminálu 2. Cestující zde objeví originální 3D podlahovou animaci inspirovanou dobrodružnou cestou Asií, která zároveň odstartovala soutěž o letenky do Thajska.

Instalace je umístěna v neveřejné části Terminálu 2 mezi prsty C a D a vizuálně přenáší návštěvníky do exotického prostředí jihovýchodní Asie, kudy vede cesta účastníků dobrodružné reality show Asia Express.

Autorem animace je český streetartový umělec Vladimír Hirscher, který vytvořil iluzi trojrozměrné krajiny s ikonickými místy v Laosu, Kambodži a Thajsku. Dílo pracuje s perspektivou a při správném úhlu pohledu vytváří efekt, jako by se podlaha terminálu otevírala do dobrodružné krajiny.

„Chtěli jsme cestujícím nabídnout moment překvapení a dobrodružné atmosféry ještě před samotným odletem. Právě spojení cestování, emocí a objevování nových míst je něco, co je Letišti Praha i formátu Asia Express velmi blízké. Díky přímým dálkovým linkám do Asie, například do Tchaj-peje, Pekingu nebo Soulu, navíc z Prahy přibližujeme svět a nabízíme cestujícím stále širší možnosti přímého spojení do atraktivních vzdálených destinací, v tomto roce například nově do Filadelfie,“ upřesňuje ředitelka komunikace a marketingu Letiště Praha Eva Krejčí.

Součástí projektu je také soutěž „Vydej se po stopách dobrodružství až do Thajska“, která probíhá do 15. května 2026. Účastníci se mohou zapojit přímo na letišti, stačí si u 3D instalace pořídit fotografii nebo video, sdílet je ve formátu Instagram Stories s označením #flyfromPRG a zaslat příspěvek na instagramový profil @pragueairport.

Porota následně vybere pět nejkreativnějších příspěvků, o jejichž vítězi rozhodne veřejné hlasování na Instagramu. Hlavní výhrou je voucher na dvě zpáteční letenky z Prahy do Bangkoku.

Komunita a lidé
Hušek: Z Lidé.cz chceme vybudovat evropskou sociální síť
Analýzy a data
Generace alfa jako hybná síla trhu
Zadavatelé a značky
Architektura hodnoty: Marketing luxusních značek

Zadavatelé a značky
Válka a konec neutrality. Jak komunikovat během válečného konfliktu?
Média a trh
Kauza Moravec ukázala, že lidé přestali chápat média
Analýzy a data
Výzkum APRA: Co motivuje mladé zůstat v PR?
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
Kreativita a kampaně
Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí novinku Nulku
