Lemur uzavírá přihlášky. PR soutěž vstupuje do fáze hodnocení

Za několik málo hodin končí možnost přihlásit projekty do 21. ročníku soutěže Česká cena za PR – Lemur. O vítězích poté rozhodnou odborné poroty, výsledky budou vyhlášeny začátkem června. Uzávěrka přihlášek připadá na 27. března.
27. března se uzavírá možnost přihlásit projekty do 21. ročníku soutěže Česká cena za PR – Lemur, kterou pořádá Asociace public relations. Zadavatelé a agentury mají poslední příležitost přihlásit své kampaně do celkem 24 soutěžních kategorií.
Přihlášené projekty poté posoudí odborné poroty složené z předních českých expertů na komunikaci. Hodnocení proběhne ve dvou kolech a zaměří se na kreativitu, kvalitu provedení i reálné dopady kampaní. Z nejlépe hodnocených prací vzejde nejen vítěz jednotlivých kategorií, ale také držitel hlavní ceny Grand Prix.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 4. června v pražském planetáriu ve Stromovce, kde budou oceněny nejlepší PR projekty uplynulého období i osobnost roku v oboru. Soutěž zároveň nabízí vítězům v hlavních kategoriích možnost postupu do mezinárodního klání SABRE Awards.