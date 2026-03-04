Influcon se dvojnásobně rozšíří. Na květen slibuje světové špičky influencer marketingu

Influcon letos očekává přes 800 lidí i zahraničních hostů a mění se tak v největší událost influencer marketingu v regionu střední a východní Evropy. Hlavní hvězdou letošního ročníku je britský vizionář Gordon Glenister, kterého doplní špičky z Finska i stálice české scény v čele s Kovym. Večer před událostí se uskuteční odborný kulatý stůl, kde se potkají světové špičky v influencer marketingu, influenceři a značky.
Dopolední blok s názvem Influencer Marketing Summit je určen exkluzivně pro odbornou veřejnost. Hlavním tahákem je Gordon Glenister (UK), autor bestselleru Influencer Marketing Strategy a zakladatel elitní globální komunity Influencer Strategists. Ta pod svými křídly sdružuje horní 1 procento celosvětových expertů, kteří neurčují pouze trendy, ale přímo definují standardy a etické rámce moderní creator economy.
Účastníci summitu tak podle pořadatelů získají přístup k know-how, které se běžně sdílí pouze v nejužším kruhu nejvlivnějších globálních stratégů. Glenister v Praze otevře palčivá témata budoucnosti: od vzestupu virtuálních influencerů až po etiku a budování důvěry v éře umělé inteligence. Sekundovat mu bude finská expertka Daria Belová, která poodhalí rostoucí fenomén B2B influencer marketingu. Lokální perspektivu a unikátní vhled do vývoje trhu přinese nejsledovanější český tvůrce Kovy.
„Letošní ročník je pro Influcon přelomový. Rozhodli jsme se den koncepčně rozdělit do dvou částí, abychom v dopoledním Summitu mohli jít tématicky mnohem hlouběji do systémů, měření a AI, zatímco odpolední blok otevíráme širší veřejnosti. Tento krok nám dovoluje event organicky posouvat a růst spolu s trhem. Letos očekáváme dvojnásobnou návštěvnost a už teď jsme zvědaví, kam nás tato nová energie posune v příštím roce,“ říká Petr Srna, CEO agentury WOO, která Influcon organizuje.
Festival Look: Inspirace pro novou generaci tvůrců
Odpolední část, Influcon Festival Look, se otevírá širší veřejnosti, studentům a začínajícím tvůrcům. Program se zaměří na zákulisí nejúspěšnějších digitálních projektů a tvůrců současnosti. O své zkušenosti se podělí např. Viktor Raškovský, obsahový stratég stojící za virálním úspěchem show jako Zrádci, MÚPI nebo StarDance. Pohled z druhé strany tvůrce nabídne David Vaníček (profil Dva Tátové).
Influcon 2026 letos poprvé masivně cílí i na zahraniční publikum a expaty žijící v Praze. Celý program bude plně tlumočen, anglické přednášky do češtiny a české do angličtiny. SaSaZu se tak promění v hub, kde se nahrávají live podcasty, probíhá speed networking mezi značkami a tvůrci a kde se tvoří budoucnost oboru.
Vyvrcholením dne bude velkolepá After Party, místo pro neformální networking všech účastníků. Akce se uskuteční 28. května.