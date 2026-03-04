Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Influcon se dvojnásobně rozšíří. Na květen slibuje světové špičky influencer marketingu

Influcon letos očekává přes 800 lidí i zahraničních hostů a mění se tak v největší událost influencer marketingu v regionu střední a východní Evropy. Hlavní hvězdou letošního ročníku je britský vizionář Gordon Glenister, kterého doplní špičky z Finska i stálice české scény v čele s Kovym. Večer před událostí se uskuteční odborný kulatý stůl, kde se potkají světové špičky v influencer marketingu, influenceři a značky.

Dopolední blok s názvem Influencer Marketing Summit je určen exkluzivně pro odbornou veřejnost. Hlavním tahákem je Gordon Glenister (UK), autor bestselleru Influencer Marketing Strategy a zakladatel elitní globální komunity Influencer Strategists. Ta pod svými křídly sdružuje horní 1 procento celosvětových expertů, kteří neurčují pouze trendy, ale přímo definují standardy a etické rámce moderní creator economy.

Účastníci summitu tak podle pořadatelů získají přístup k know-how, které se běžně sdílí pouze v nejužším kruhu nejvlivnějších globálních stratégů. Glenister v Praze otevře palčivá témata budoucnosti: od vzestupu virtuálních influencerů až po etiku a budování důvěry v éře umělé inteligence. Sekundovat mu bude finská expertka Daria Belová, která poodhalí rostoucí fenomén B2B influencer marketingu. Lokální perspektivu a unikátní vhled do vývoje trhu přinese nejsledovanější český tvůrce Kovy.

„Letošní ročník je pro Influcon přelomový. Rozhodli jsme se den koncepčně rozdělit do dvou částí, abychom v dopoledním Summitu mohli jít tématicky mnohem hlouběji do systémů, měření a AI, zatímco odpolední blok otevíráme širší veřejnosti. Tento krok nám dovoluje event organicky posouvat a růst spolu s trhem. Letos očekáváme dvojnásobnou návštěvnost a už teď jsme zvědaví, kam nás tato nová energie posune v příštím roce,“ říká Petr Srna, CEO agentury WOO, která Influcon organizuje.

Festival Look: Inspirace pro novou generaci tvůrců

Odpolední část, Influcon Festival Look, se otevírá širší veřejnosti, studentům a začínajícím tvůrcům. Program se zaměří na zákulisí nejúspěšnějších digitálních projektů a tvůrců současnosti. O své zkušenosti se podělí např. Viktor Raškovský, obsahový stratég stojící za virálním úspěchem show jako Zrádci, MÚPI nebo StarDance. Pohled z druhé strany tvůrce nabídne David Vaníček (profil Dva Tátové).

Influcon 2026 letos poprvé masivně cílí i na zahraniční publikum a expaty žijící v Praze. Celý program bude plně tlumočen, anglické přednášky do češtiny a české do angličtiny. SaSaZu se tak promění v hub, kde se nahrávají live podcasty, probíhá speed networking mezi značkami a tvůrci a kde se tvoří budoucnost oboru.

Vyvrcholením dne bude velkolepá After Party, místo pro neformální networking všech účastníků. Akce se uskuteční 28. května.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-9
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-9
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

iStock_Luxus
Zadavatelé a značky
Architektura hodnoty: Marketing luxusních značek
Toužimáci
Média a trh
Reality show: Hra na pravdu vynáší všem
Glowing Speech Bubble on Pink Background
Analýzy a data
Konverzace jako datový zdroj. I reputační past

MAM Exkluzivně v časopise

4k_ER6_5833_0004
Komunita a lidé
Brand podle Rohlíku: Co kurýr pokazí, kampaň nezachrání
828369-czt_-architecture_-traditional-_prague
Kreativita a kampaně
Feel free to embrace/enjoy/love Czechia
Lepsi Cesko 2
Komunita a lidé
Krstanov: Chci, aby čtenáře šimralo pod kůží
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
Mluvčí roku 2026
Akce a soutěže Komunita a lidé
Ocenění Mluvčí roku 2025 získali Martin Schreier, Vít Kolář a Český hydrometeorologický ústav
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
Mluvčí roku 2026
Komunita a lidé
Ocenění Mluvčí roku 2025 získali Martin Schreier, Vít Kolář a Český hydrometeorologický ústav
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ