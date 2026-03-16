Do uzávěrky přihlášek do Zlatého středníku 2026 zbývá posledních 15 dní

Do uzávěrky přihlášek do 24. ročníku soutěže Zlatý středník 2026 zbývá posledních 15 dní. Profesionálové z oblasti komunikace mohou své projekty přihlašovat prostřednictvím webu soutěže do 31. března 2026. Slavností ceremoniál se uskuteční na podzim tohoto roku.
Zlatý středník je česko-slovenská profesní soutěž, která hodnotí komunikační projekty a firemní interní i externí média vznikající v České republice a na Slovensku. Vyhlašuje ji Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností (ASCOPA).
V letošním ročníku mohou přihlašovatelé soutěžit celkem ve 21 hlavních a devíti oborových kategoriích. Nejvyšším oceněním soutěže zůstává Grand Prix. Novinkou letošního ročníku je ovšem kategorie zaměřená na využití umělé inteligence, která reaguje na rostoucí roli AI nástrojů při plánování, realizaci i vyhodnocování komunikačních kampaní. Mezi hlavními kategoriemi zůstává také kategorie Regiony, která byla do soutěže přidána loni a zaměřuje se na projekty s dopadem na lokální a regionální komunity.
Do soutěže se mohou hlásit firmy, agentury, neziskové organizace i veřejné instituce. Přihlášené projekty musí být realizovány v období od ledna 2025 do března 2026. O vítězích na podzim rozhodne odborná porota složená z předních zástupců oboru.