Design jako ze Silicon Valley: STRV spouští akademii pro české designéry

Český designérský a vývojářský tým STRV letos připravil hned několik akcí pro místní komunitu. Nyní STRV bude znovu pořádat STRV Design Academy – pětitýdenní program pro 16 vybraných talentů.
Účastníci budou pod vedením seniorních designérů z STRV pracovat na vlastních projektech a aplikovat získané znalosti z budování globálních aplikací. Zájemci se mohou hlásit do 12. března.
„Odvážný design je jednou z předností našeho týmu, díky které si nás vybral třeba Arnold Schwarzenegger nebo Porsche. Máme nesmírně šikovný tým, který má bohaté zkušenosti s prací pro významné americké i evropské značky. Proto se chceme o naše zkušenosti podělit s místní komunitou a začínajícími designéry. STRV Design Academy má za cíl jim během několika týdnů naživo předat, jak se vytváří design na světové úrovni,“ vysvětluje Lubo Smid, CEO a spoluzakladatel STRV.
STRV pořádá bezplatné akademie zaměřené na různé oblasti softwarového vývoje už přes deset let Letos se STRV Design Academy zaměřuje na mix klíčové designové teorie s praktickou prací podle profesionálních postupů a standardů. Každý účastník bude během programu pracovat na jednom svém projektu, ve kterém bude s podporou seniorních vývojářů z STRV aplikovat nabyté znalosti.
„Každý účastník bude mít podporu designérů z STRV, kteří jim také budou dávat průběžný feedback na jejich práci. Během každého setkání se účastníci něco naučí a okamžitě to aplikují na svůj projekt. Ten se bude rozvíjet od hrubého nápadu až do finálního návrhu produktového designu. Na konci programu tak budou mít v ruce projekt, který vznikl podle požadavků reálného světa, a praktické zkušenosti od lidí, kteří každý den pracují na globálních aplikacích,“ vysvětluje Lukáš Buzga, Head of Design v STRV
Do programu STRV Design Academy se může přihlásit kdokoliv, kdo má základní znalosti o designu a chce se posunout blíže k jejich praktickému uplatnění. Přihlášky mohou zájemci podávat do 12. března na webu STRV. Z přihlášek STRV vybere 32 účastníků do druhého kola, kde na ně bude čekat krátký úkol, video a rozhovor. Nakonec STRV vybere 16 finalistů, kteří projdou celým programem během dubna a května.
Podpora komunity
Tři vybraní účastníci STRV Design Academy se do programu dostanou na základě své účasti v Portfolio Night – únorové akce, kde mělo 48 účastníků příležitost sednout si s designéry z STRV a prezentovat jim své projekty a portfolia, aby na ně získali upřímnou zpětnou vazbu a praktické tipy, jak se posunout. Portfolio Night naposledy STRV uspořádalo v roce 2024, kdy se jí zúčastnilo přes 60 designérů, kteří na ni dali pozitivní zpětnou vazbu. V rámci své podpory místní designérské komunity STRV plánuje další akci, a to neformální letní Design Picnic, zaměřený zejména na networking a diskusi o aktuálních tématech. Odborníci z STRV také průběžně přednáší na českých univerzitách, například v dubnu budou mít přednášku o designu na Mendelově univerzitě v Brně.