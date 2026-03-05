Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Design jako ze Silicon Valley: STRV spouští akademii pro české designéry

Český designérský a vývojářský tým STRV letos připravil hned několik akcí pro místní komunitu. Nyní STRV bude znovu pořádat STRV Design Academy – pětitýdenní program pro 16 vybraných talentů.

Účastníci budou pod vedením seniorních designérů z STRV pracovat na vlastních projektech a aplikovat získané znalosti z budování globálních aplikací. Zájemci se mohou hlásit do 12. března.

„Odvážný design je jednou z předností našeho týmu, díky které si nás vybral třeba Arnold Schwarzenegger nebo Porsche. Máme nesmírně šikovný tým, který má bohaté zkušenosti s prací pro významné americké i evropské značky. Proto se chceme o naše zkušenosti podělit s místní komunitou a začínajícími designéry. STRV Design Academy má za cíl jim během několika týdnů naživo předat, jak se vytváří design na světové úrovni,“ vysvětluje Lubo Smid, CEO a spoluzakladatel STRV.

STRV pořádá bezplatné akademie zaměřené na různé oblasti softwarového vývoje už přes deset let Letos se STRV Design Academy zaměřuje na mix klíčové designové teorie s praktickou prací podle profesionálních postupů a standardů. Každý účastník bude během programu pracovat na jednom svém projektu, ve kterém bude s podporou seniorních vývojářů z STRV aplikovat nabyté znalosti.

„Každý účastník bude mít podporu designérů z STRV, kteří jim také budou dávat průběžný feedback na jejich práci. Během každého setkání se účastníci něco naučí a okamžitě to aplikují na svůj projekt. Ten se bude rozvíjet od hrubého nápadu až do finálního návrhu produktového designu. Na konci programu tak budou mít v ruce projekt, který vznikl podle požadavků reálného světa, a praktické zkušenosti od lidí, kteří každý den pracují na globálních aplikacích,“ vysvětluje Lukáš Buzga, Head of Design v STRV

Do programu STRV Design Academy se může přihlásit kdokoliv, kdo má základní znalosti o designu a chce se posunout blíže k jejich praktickému uplatnění. Přihlášky mohou zájemci podávat do 12. března na webu STRV. Z přihlášek STRV vybere 32 účastníků do druhého kola, kde na ně bude čekat krátký úkol, video a rozhovor. Nakonec STRV vybere 16 finalistů, kteří projdou celým programem během dubna a května.

Podpora komunity

Tři vybraní účastníci STRV Design Academy se do programu dostanou na základě své účasti v Portfolio Night – únorové akce, kde mělo 48 účastníků příležitost sednout si s designéry z STRV a prezentovat jim své projekty a portfolia, aby na ně získali upřímnou zpětnou vazbu a praktické tipy, jak se posunout. Portfolio Night naposledy STRV uspořádalo v roce 2024, kdy se jí zúčastnilo přes 60 designérů, kteří na ni dali pozitivní zpětnou vazbu. V rámci své podpory místní designérské komunity STRV plánuje další akci, a to neformální letní Design Picnic, zaměřený zejména na networking a diskusi o aktuálních tématech. Odborníci z STRV také průběžně přednáší na českých univerzitách, například v dubnu budou mít přednášku o designu na Mendelově univerzitě v Brně.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-9
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-9
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

iStock_Luxus
Zadavatelé a značky
Architektura hodnoty: Marketing luxusních značek
Toužimáci
Média a trh
Reality show: Hra na pravdu vynáší všem
Glowing Speech Bubble on Pink Background
Analýzy a data
Konverzace jako datový zdroj. I reputační past

MAM Exkluzivně v časopise

4k_ER6_5833_0004
Komunita a lidé
Brand podle Rohlíku: Co kurýr pokazí, kampaň nezachrání
828369-czt_-architecture_-traditional-_prague
Kreativita a kampaně
Feel free to embrace/enjoy/love Czechia
Lepsi Cesko 2
Komunita a lidé
Krstanov: Chci, aby čtenáře šimralo pod kůží
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ