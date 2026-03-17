CMO Meetup Holek z Marketingu přívítá Kláru Blažkovou z Alzy

Na další setkání CMO Meetup dorazí Klára Blažková, CMO Alza.cz. Akce se koná 18. března v pražských prostorách #HzM v Karlíně a je určená marketérům a marketérkám ve vedoucích rolích, kteří hledají profesní komunitu, inspiraci i možnost sdílet zkušenosti s lidmi, kteří řeší podobné výzvy.
Klára Blažková působí v marketingu Alza.cz už téměř deset let. Do firmy nastoupila v roce 2016 k marketingovým kampaním a postupně prošla napříč celým marketingovým ekosystémem – od exekutivy přes vedení týmů až ke strategickému řízení značky a komunikace. Dnes zastává pozici CMO.
Zajímavý rozměr jejímu současnému působení dává i osobní zkušenost. Po návratu z rodičovské dovolené v září 2025 se vrátila do role Chief Marketing Officer, kterou sdílí s kolegou orientovaným více na performance marketing. Vedle řízení jedné z nejviditelnějších českých značek tak aktuálně hledá rovnováhu mezi náročnou manažerskou pozicí a rodičovstvím – je maminkou dvacetiměsíční dcery.
CMO Meetup chce nabídnout prostor nejen pro networking, ale i pro otevřenou debatu o aktuálních pracovních i osobních tématech, která vedoucí marketéři řeší. Účastníci mohou získat nové kontakty, zpětnou vazbu na své aktuální problémy nebo jednoduše potkat lidi, kteří rozumějí specifikům marketingového leadershipu.