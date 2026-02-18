YLCZWildcard: jeden tým získá vstup do Young Lions 2026

Lionhearted, organizátor soutěže Young Lions Czechia, spouští speciální výzvu Ultimate Creative Date, jejímž cílem je vybrat jeden dvoučlenný tým, který získá tzv. wildcard vstup do soutěže Young Lions 2026. Výhra představuje bezplatnou registraci v hodnotě 16 000 Kč a příležitost postavit se na start jedné z nejprestižnějších kreativních soutěží světa.
Young Lions patří mezi nejvýznamnější světové soutěže pro kreativní profesionály a marketéry do 30 let. Soutěž probíhá ve dvoučlenných týmech, které mají 24 hodin na vyřešení reálného zadání. Do české soutěže se každoročně hlásí desítky týmů z agentur, firem i nezávislé scény a soutěž dlouhodobě funguje jako skutečný akcelerátor kariéry. Vítězové získávají prestižní ocenění a právo reprezentovat Česko v globální soutěži v Cannes.
„Young Lions je obrovská příležitost, ale víme, že ne každý talent má to štěstí pracovat v organizaci, která za něj automaticky zaplatí startovné. Wildcard otevírá dveře těm, kteří mají potenciál, ale potřebují příležitost,“ říká René Jež, ředitel Young Lions a zakladatel společnosti Lionhearted. „Pokud máte správného parťáka a ambici a odhodlání jít do toho naplno, tohle může být moment, který významně ovlivní vaši kariéru,“ dodává.
Dvoukolová výzva pro kreativní dvojice
Soutěž #YLCZWildcard – Ultimate Creative Date probíhá ve dvou kolech. V prvním kole účastníci odpovídají jednou větou na otázku: „If your partnership were a campaign, what would be the tagline?“ Pět finalistů následně postoupí do druhého kola, které má formu krátkého video pitch videa (max. 20 sekund) na zadání: „Prove you’re worth the wildcard — no buzzwords allowed.“
Video nemusí obsahovat zobrazení účastníků a je povolen jakýkoliv kreativní formát odpovídající zadání. Vítěze vybírá porota na základě originality, kreativity a potenciálu týmu. Soutěž včetně registrace probíhá na platformě https://lionhearted.circle.so.
Harmonogram soutěže #YLCZWildcard
- do 19. února 2026 – 1. kolo (komentáře na Circle)
- 20. února 2026 – oznámení Top 5 finalistů
- 20.–23. února 2026 – 2. kolo (video pitch)
- 24. února 2026 – vyhlášení vítěze
Výhra: vstup do Young Lions 2026
Vítězný tým získá bezplatnou registraci do soutěže Young Lions Czechia 2026 v hodnotě 16 000 Kč. Tým si bude moci zvolit jednu ze soutěžních kategorií dle dostupné kapacity. Registrace do Young Lions Czechia 2026 se uzavírají 27. února 2026.
Klíčové termíny Young Lions 2026
- Uzavření registrací: 27. února 2026
- Get Ready Seminar: 3. března 2026, 18:00–21:00 | Praha
- Masterclass by Gabi Lungu: 4. března 2026, 17:00–19:00 | virtuálně | Zoom
- Soutěžní dny: 13.–20. března 2026 | hybridně
- Awards & Networking Night: 23. března 2026, 19:00 | Praha
- Winners Camp: 15.–16. května 2026 | Praha
- Cannes Lions: 22.–26. června 2026 | Cannes
Registrace a podmínky účasti v Young Lions
Pro účast je nutné splnit požadavky na věk do 30 let včetně (narození od 26. června 1995), dobrou znalost angličtiny, práci na českém trhu a vytvoření dvoučlenného týmu. Registrace probíhá přímo na oficiálních webových stránkách soutěže www.younglions.cz.
Organizátorem soutěže je společnost Lionhearted, reprezentant festivalu Cannes Lions pro Českou republiku. Kategorie PR je vyhlašována ve spolupráci s asociací ASCOPA. Generálními partnery jsou agentura Visibility a globální vzdělávací platforma 42courses. Mediálním partnerem je Marketing & Media.