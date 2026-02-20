Projekty oceněné ve Zlatém středníku uspěly i ve světě. Získaly World Public Relations and Communication Awards 2025

Komunikační projekty z České republiky a Slovenska, které zazářily v soutěži Zlatý středník, slaví další významný úspěch. Hned šest kampaní získalo na mezinárodní scéně prestižní ocenění World Public Relations and Communication Awards 2025, udělované organizací Global Alliance for Public Relations and Communication Management.
Výsledky byly oznámeny 19. února 2026 v Lisabonu. Úspěch českých a slovenských projektů potvrzuje, že patříme mezi respektované hráče globální komunikační scény. Projekty obstály v konkurenci 89 přihlášek z 19 zemí světa.
České projekty uspěly v několika klíčových kategoriích
Projekt Zákon o domácím násilí – Bezpečný domov má mít každý z nás (IKEA Česká republika, FLEISHMAN-HILLARD, koalice NeNa) získal ocenění v kategoriích Ethics, Integrity and Compliance a Corporate Reputation. Kampaň se zaměřila na prevenci domácího násilí a podporu bezpečného domova. Po tříleté kampani byl zákon, který definuje domácí násilí a zlepšuje postavení obětí, schválen a od poloviny roku 2025 pomáhá tisícům lidí, kteří domácímu násilí čelí.
V kategorii Consumer/Customer Relations Campaign zvítězil projekt Zažij sílu Slavie (SK Slavia Praha), který ukázal, jak lze moderní komunikací systematicky posilovat vztah se sportovní komunitou a fanoušky. Komunikační kampaň, která sjednotila fanoušky, oživila značku po třech letech bez titulu a stala se symbolem mistrovské sezony.
Další ocenění putovalo do Prahy za projekt Obtěžování do MHD nepatří, realizovaný organizací Konsent z.s., Magistrátem hl. m. Prahy a Pražskou integrovanou dopravou, který zvítězil v kategorii Not-for-profit Campaign. Kampaň s minimálním rozpočtem citlivě a systematicky otevřela téma obtěžování ve veřejné dopravě a nastavila nový standard komunikace veřejných institucí.
Slovensko: Dvojnásobný triumf kampaně Menštruačné šaty
Silnou stopu zanechalo Slovensko díky projektu Menštruačné šaty (Tesco Stores a Istropolitana Advertising), který zvítězil hned ve dvou kategoriích Diversity & Inclusion Campaign a ESG Campaign. Kampaň otevřela citlivé téma menstruační chudoby a dokázala jej propojit s principy společenské odpovědnosti i konkrétní pomocí. Mezinárodní porota ocenila odvahu, kreativitu i reálný společenský dopad projektu.
Ocenění budou slavnostně předána během World Public Relations Forum 2026, které se uskuteční v listopadu v Abuje v Nigérii.