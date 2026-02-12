Zadavatelé a značky
Praha má „Oscara“ pro inovativní zážitkové projekty. Signal Space získal mezinárodní cenu Inavation Awards

Projekt digitální galerie Signal Space získal prestižní mezinárodní ocenění Inavation Awards. Porota jej zařadila mezi nejlepší projekty světa v oblasti audiovizuálních technologií a pohlcujících instalací, které vtáhnou návštěvníka do děje. Projekt galerie Signal Space vytváří audiovizuální prostředí, které obklopuje návštěvníka a zapojuje ho do děje jako aktivní součást uměleckého zážitku.

Inavation Awards jsou v oboru audiovize, zážitkových technologií a kulturních instalací dlouhodobě považovány za ekvivalent Academy Awards – tedy „Oscary“ světa AV a imerzivních projektů. Ocenění uděluje mezinárodní odborná porota složená z kurátorů, technologických expertů a lídrů globálního kreativního průmyslu. Signal Space uspěl v silné mezinárodní konkurenci projektů z USA, Velké Británie, Asie i Blízkého východu. Konkrétně byli mezi konkurenty v nominaci pražské galerie například instituce teamLab Phenomena v Abu Dhabi nebo Sherwood Observatory Planetarium z Velké Británie.

Porota ocenila především schopnost propojit digitální umění, světlo, zvuk a pohyb do srozumitelného a zároveň ambiciózního kulturního formátu, který je otevřený širokému publiku – včetně dětí, rodin a škol. Projekt Signal Space vznikl jako dlouhodobá kulturní platforma v historickém centru Prahy. Jeho cílem je rozvíjet současné digitální a světelné umění, podporovat kreativní vzdělávání a přinášet do města formáty, které běžně vznikají jen ve světových metropolích. Provozovatelem a autorem projektu je společnost Signal Playground, která za jeho koncepcí, produkcí i technologickým řešením stojí.

„Toto ocenění potvrzuje, že i z Prahy může vzniknout projekt, který obstojí v globálním měřítku. Signal Space bereme jako dlouhodobý závazek vůči městu – jako důkaz, že současná kultura, technologie a vzdělávání mohou fungovat v historickém kontextu a přinášet mezinárodní uznání,“ říká zakladatel projektu Martin Pošta. „Jsme rádi, že se naše stálá expozice stala cílem nejen českých návštěvníků, ale také zahraničních turistů, kteří do Prahy přijíždějí právě kvůli Signal Space,“ dodává.

„Galerie nabízí také atraktivní zázemí pro pořádání komerčních akcí. V minulosti nás oslovily společnosti z různých odvětví. Vedle běžného provozu tak naše prostory a digitální technologie nacházejí i další uplatnění,“ doplnil Martin Pošta. „Vítězství v soutěži jednoznačně potvrzuje světovou kvalitu Martina Pošty a jeho týmu, který dokázal něco, co velmi obtížně snese srovnání. Je to mimo jiné i zasloužené ocenění jeho dlouhodobého úsilí,“ řekl k úspěchu Tomáš Portlík, zastupitel hlavního města Prahy.

„Získání mezinárodního ocenění Inavation Award je velkým úspěchem nejen pro galerii Signal Space, ale i pro celou Prahu. Digitální umění je dynamicky se rozvíjející oblastí, ve které Praha dlouhodobě podporuje inovativní projekty s mezinárodním přesahem. Skutečnost, že pražská galerie uspěla v celosvětové konkurenci, potvrzuje vysokou úroveň domácí kulturní scény a její schopnost obstát na globální mapě současného umění,“ doplnil radní pro kulturu hlavního města Prahy Tomáš Slabihoudek.

Signal Space navazuje na více než desetiletou mezinárodní reputaci Signal Festivalu a rozvíjí ji v celoročním formátu. Zisk Inavation Awards posiluje pozici Prahy jako města, které není jen správcem kulturního dědictví, ale také aktivním tvůrcem současné evropské kultury a inovací.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
IMG_5851-2
Kreativita a kampaně
Matcha místo kokainu. FURIOSA® spouští kampaň Matcha Is The The New Coke
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
Allwyn - Prsten
Kreativita a kampaně
Allwyn představuje unikátní prsten pro české sportovce na ZOH 2026
