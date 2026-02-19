Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Mattoni 1873 sjednocuje podporu mladých talentů pod platformou Mattoni 1873 Talents

Společnost Mattoni 1873 se dlouhodobě věnuje podpoře mladých talentů napříč obory – od módy a filmu přes hudbu až po vzdělávací a společensky prospěšné projekty. Své dosavadní aktivity nyní nově zastřešuje pod oficiální platformou Mattoni 1873 Talents, která sjednocuje stávající iniciativy a vytváří rámec pro jejich systematický rozvoj.

Platforma má do budoucna sloužit nejen k dalšímu posilování existujících projektů, ale také k rozšiřování podpory mladé generace prostřednictvím nových spoluprací a příležitostí.

„Podpora mladých talentů je pro mě velmi osobní téma. Do Mattoni jsem nastoupil na juniorskou pozici v marketingua dostal jsem šanci se rozvíjet, učit se a růst. Díky důvěře a prostoru, který mi firma dala, jsem se postupně vypracoval až do role CEO. Právě proto věřím, že dávat příležitosti nastupující generaci má smysl, protože to může zásadně změnit jejich profesní i osobní cestu,“ říká Ondřej Postránský, CEO Mattoni 1873.

K této příležitosti společnost také natočila video, ve kterém propojuje příběhy mladých návrhářů, hudebníků, filmařů nebo studentů zapojených do vzdělávacích a tvůrčích projektů v rámci platformy Mattoni 1873 Talents. Značka v něm přirozeně ukazuje, že její podpora mladé generace nestojí na jednorázových iniciativách, ale na dlouhodobém přístupu k rozvoji talentů a jejich zapojení do smysluplných aktivit.

„Naším cílem je ukázat podporu mladých talentů skrze konkrétní příběhy a projekty, které mají reálný dopad. Platforma Mattoni 1873 Talents nám zároveň umožňuje tyto  aktivity dále systematicky rozvíjet, zapojovat nové obory a vytvářet příležitosti, díky nimž mohou mladí lidé své nápady skutečně realizovat v praxi,“ vysvětluje Lutfia Miňovská, mluvčí Mattoni 1873.

Podpora talentů v praxi

Podpora mladých talentů se ze strany Mattoni 1873 realizuje prostřednictvím několika dlouhodobých projektů. Mezi ně patří například soutěž Mattoni Young Fashion Stars pro začínající módní návrháře, kteří mají možnost představit svou tvorbu na Mercedes-Benz Prague Fashion Week a následně i během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Značka se zároveň podílí na udílení Ceny Magnesia za nejlepší studentský film, kterou ve spolupráci s Českou filmovou a televizní akademií a Státním fondem kinematografie oceňuje začínající filmaře a podporuje jejich další tvorbu finanční odměnou. Prostor pro prezentaci vlastní tvorby získávají také mladí hudebníci v rámci platformy Mattoni Music Talent, jejíž součástí je možnost vystoupit na pódiu Mattoni Life Baru během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Program Mattoni Eagles pak umožňuje studentům vyzkoušet si vedení vlastního projektu od prvního nápadu až po realizaci pod vedením mentorů z praxe. Díky podpoře značky mají jejich návrhy šanci na skutečné uvedení do života. Mattoni 1873 spolupracovala také se studenty Technické univerzity v Liberci, kteří pro společnost navrhli odpočinkové místo u pramene Novoveské kyselky.

Pravidelně také organizuje soutěž Cirkulujme zaměřenou na studenty základních a středních škol, v rámci které se zaměřuje na principy cirkulární ekonomiky. Nové video zároveň ukazuje, že podpora mladých talentů ze strany Mattoni 1873 se neomezuje na jednotlivé iniciativy, ale tvoří dlouhodobý rámec aktivit napříč obory. Stávající projekty tak představují jen část širšího přístupu, který bude značka v budoucnu dále rozvíjet a rozšiřovat o nové příležitosti pro nastupující generaci.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-7
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-7
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Glowing Speech Bubble on Pink Background
Analýzy a data
Konverzace jako datový zdroj. I reputační past
Ski gates with parallel slalom
Zadavatelé a značky
Hezké, drahé a olympijské
Tinder (iStock)
Online a social
Marketing na Tinderu: Jak na správný match?

MAM Exkluzivně v časopise

Jaroslav Kábele, generální ředitel ČTK
Média a trh
Kábele: Komerčními projekty podporujeme nezávislé zpravodajství
Budvar_05
Analýzy a data
Fanoušci i Kozub. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Veronika_portret
Komunita a lidé
Deckerová: Nápad odlišuje dobré PR od špatného
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
woo - logo
Online a social
Garance impresí v influencer marketingu? WOO přichází na trh s novým produktem
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
woo - logo
Online a social
Garance impresí v influencer marketingu? WOO přichází na trh s novým produktem
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ