Mattoni 1873 sjednocuje podporu mladých talentů pod platformou Mattoni 1873 Talents

Společnost Mattoni 1873 se dlouhodobě věnuje podpoře mladých talentů napříč obory – od módy a filmu přes hudbu až po vzdělávací a společensky prospěšné projekty. Své dosavadní aktivity nyní nově zastřešuje pod oficiální platformou Mattoni 1873 Talents, která sjednocuje stávající iniciativy a vytváří rámec pro jejich systematický rozvoj.
Platforma má do budoucna sloužit nejen k dalšímu posilování existujících projektů, ale také k rozšiřování podpory mladé generace prostřednictvím nových spoluprací a příležitostí.
„Podpora mladých talentů je pro mě velmi osobní téma. Do Mattoni jsem nastoupil na juniorskou pozici v marketingua dostal jsem šanci se rozvíjet, učit se a růst. Díky důvěře a prostoru, který mi firma dala, jsem se postupně vypracoval až do role CEO. Právě proto věřím, že dávat příležitosti nastupující generaci má smysl, protože to může zásadně změnit jejich profesní i osobní cestu,“ říká Ondřej Postránský, CEO Mattoni 1873.
K této příležitosti společnost také natočila video, ve kterém propojuje příběhy mladých návrhářů, hudebníků, filmařů nebo studentů zapojených do vzdělávacích a tvůrčích projektů v rámci platformy Mattoni 1873 Talents. Značka v něm přirozeně ukazuje, že její podpora mladé generace nestojí na jednorázových iniciativách, ale na dlouhodobém přístupu k rozvoji talentů a jejich zapojení do smysluplných aktivit.
„Naším cílem je ukázat podporu mladých talentů skrze konkrétní příběhy a projekty, které mají reálný dopad. Platforma Mattoni 1873 Talents nám zároveň umožňuje tyto aktivity dále systematicky rozvíjet, zapojovat nové obory a vytvářet příležitosti, díky nimž mohou mladí lidé své nápady skutečně realizovat v praxi,“ vysvětluje Lutfia Miňovská, mluvčí Mattoni 1873.
Podpora talentů v praxi
Podpora mladých talentů se ze strany Mattoni 1873 realizuje prostřednictvím několika dlouhodobých projektů. Mezi ně patří například soutěž Mattoni Young Fashion Stars pro začínající módní návrháře, kteří mají možnost představit svou tvorbu na Mercedes-Benz Prague Fashion Week a následně i během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.
Značka se zároveň podílí na udílení Ceny Magnesia za nejlepší studentský film, kterou ve spolupráci s Českou filmovou a televizní akademií a Státním fondem kinematografie oceňuje začínající filmaře a podporuje jejich další tvorbu finanční odměnou. Prostor pro prezentaci vlastní tvorby získávají také mladí hudebníci v rámci platformy Mattoni Music Talent, jejíž součástí je možnost vystoupit na pódiu Mattoni Life Baru během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.
Program Mattoni Eagles pak umožňuje studentům vyzkoušet si vedení vlastního projektu od prvního nápadu až po realizaci pod vedením mentorů z praxe. Díky podpoře značky mají jejich návrhy šanci na skutečné uvedení do života. Mattoni 1873 spolupracovala také se studenty Technické univerzity v Liberci, kteří pro společnost navrhli odpočinkové místo u pramene Novoveské kyselky.
Pravidelně také organizuje soutěž Cirkulujme zaměřenou na studenty základních a středních škol, v rámci které se zaměřuje na principy cirkulární ekonomiky. Nové video zároveň ukazuje, že podpora mladých talentů ze strany Mattoni 1873 se neomezuje na jednotlivé iniciativy, ale tvoří dlouhodobý rámec aktivit napříč obory. Stávající projekty tak představují jen část širšího přístupu, který bude značka v budoucnu dále rozvíjet a rozšiřovat o nové příležitosti pro nastupující generaci.