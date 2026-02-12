Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Kdo projde CAPTCHA testem kreativity? ADC Czech Creative Awards 2026 zveřejňují poroty

Art Directors Club Czech Republic zveřejňuje složení porot 33. ročníku soutěže ADC Czech Creative Awards 2026. O nejlepších kreativních pracích roku 2025 na českém trhu bude rozhodovat pět desítek porotců a porotkyň z celé Evropy. Hodnocení proběhne ve dvou hlavních blocích, Advertising Jury a Art Jury, ve dvoufázovém systému, který kombinuje online shortlisting a osobní zasedání porot.

Letošní ročník soutěže je rámován heslem „ADC Awards are the new CAPTCHA“, které reflektuje vyrovnávání se kreativního průmyslu s nástupem generativní umělé inteligence i masové produkce obsahu. Zdůrazňuje roli lidské kreativity, zkušenosti a odborného úsudku. Přihlášky do soutěže je možné podávat do 28. února 2026.

Poroty jsou složeny z kreativních profesionálů z Česka i dalších evropských trhů. Zastoupeny jsou mimo jiné Slovensko, Švýcarsko, Nizozemsko, Německo, Rakousko, Litva, Rumunsko, Bulharsko, Gruzie a Ukrajina. Mezinárodní složení porot má za cíl posílit objektivitu hodnocení a zasadit českou kreativitu do širšího evropského kontextu.

Galerie přihlášených prací soutěže bude zveřejněna 27. března 2026, současně bude zahájeno hodnocení prací, které probíhá ve dvou krocích. V první fázi hodnotí porotci a porotkyně přihlášky online prostřednictvím webu www.adcawards.cz. Novinkou letošního ročníku jsou početné shortlistovací poroty, které hodnotí přihlášky výhradně online.

Druhou fázi hodnocení tvoří osobní zasedání kmenových porot v Praze, které proběhne 21. – 23. 4 dubna. Jejich úkolem bude při hodnocení prací navázat na expertízu a nominace z online kola hodnocení. Práce, které se probojovaly na shortlist budou představeny 25. 4. 2026. Slavnostní ceremoniál s vyhlášením vítězů je plánovaný na 29. dubna.

Advertising Jury hodnotí všechny reklamní kategorie soutěže: od klasických ATL formátů přes digitální komunikaci až po engagement, experience a kreativitu s reálným byznysovým dopadem. Jejím prezidentem je Manuel Wenzel, Chief Creative Officer TBWA\Switzerland AG. Manuel má za sebou více než dvacet let zkušeností s tvorbou kampaní pro globální i lokální značky a jeho práce byla oceněna na festivalech Cannes Lions, D&AD, Clio Awards a ADC*E.

Art Jury se zaměřuje na hodnocení kategorií Craft a Design a klade důraz na kvalitu řemesla a vizuální úroveň. Prezidentkou Art Jury je Ramona Todoca, Creative Director z agentury Wieden + Kennedy v Amsterdamu. Ramona se dlouhodobě pohybuje na pomezí umění, designu a komerční komunikace. Její práce byly oceněny na mezinárodních festivalech včetně Cannes Lions, D&AD, LIA a Clio Awards a je známá důrazem na silný autorský a vizuální přístup.

Designoví experti v rámci Art Jury byli zvolení na základě nominací zástupců oborových institucí – Czech Grand design a Designblok. Kompletní seznam porotců a porotkyň je zveřejněn na webu soutěže.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-06
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-06
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Ski gates with parallel slalom
Zadavatelé a značky
Hezké, drahé a olympijské
Tinder (iStock)
Online a social
Marketing na Tinderu: Jak na správný match?
Software developer programming code. Abstract computer script code
Online a social
Vibe coding jako praktická dovednost pro marketéry. Jak změní trh?

MAM Exkluzivně v časopise

Zavadilova_impakt
Média a trh
Newstream slaví 5 let. Z ekonomického zpravodajství se rozšířil na multiformátovou platformu
Mluvčí_čhmú
Komunita a lidé
Předpověď, výstrahy i pravděpodobnost růstu hub: Jak komunikuje ČHMÚ?
Portrait Of Woman Vlogging At Home
Online a social
Kodex férového influencera: český trh selhává v ochraně spotřebitele
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
IMG_5851-2
Kreativita a kampaně
Matcha místo kokainu. FURIOSA® spouští kampaň Matcha Is The The New Coke
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
Allwyn - Prsten
Kreativita a kampaně
Allwyn představuje unikátní prsten pro české sportovce na ZOH 2026
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
IMG_5851-2
Kreativita a kampaně
Matcha místo kokainu. FURIOSA® spouští kampaň Matcha Is The The New Coke
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
Allwyn - Prsten
Kreativita a kampaně
Allwyn představuje unikátní prsten pro české sportovce na ZOH 2026
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ