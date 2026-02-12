Kdo projde CAPTCHA testem kreativity? ADC Czech Creative Awards 2026 zveřejňují poroty

Art Directors Club Czech Republic zveřejňuje složení porot 33. ročníku soutěže ADC Czech Creative Awards 2026. O nejlepších kreativních pracích roku 2025 na českém trhu bude rozhodovat pět desítek porotců a porotkyň z celé Evropy. Hodnocení proběhne ve dvou hlavních blocích, Advertising Jury a Art Jury, ve dvoufázovém systému, který kombinuje online shortlisting a osobní zasedání porot.
Letošní ročník soutěže je rámován heslem „ADC Awards are the new CAPTCHA“, které reflektuje vyrovnávání se kreativního průmyslu s nástupem generativní umělé inteligence i masové produkce obsahu. Zdůrazňuje roli lidské kreativity, zkušenosti a odborného úsudku. Přihlášky do soutěže je možné podávat do 28. února 2026.
Poroty jsou složeny z kreativních profesionálů z Česka i dalších evropských trhů. Zastoupeny jsou mimo jiné Slovensko, Švýcarsko, Nizozemsko, Německo, Rakousko, Litva, Rumunsko, Bulharsko, Gruzie a Ukrajina. Mezinárodní složení porot má za cíl posílit objektivitu hodnocení a zasadit českou kreativitu do širšího evropského kontextu.
Galerie přihlášených prací soutěže bude zveřejněna 27. března 2026, současně bude zahájeno hodnocení prací, které probíhá ve dvou krocích. V první fázi hodnotí porotci a porotkyně přihlášky online prostřednictvím webu www.adcawards.cz. Novinkou letošního ročníku jsou početné shortlistovací poroty, které hodnotí přihlášky výhradně online.
Druhou fázi hodnocení tvoří osobní zasedání kmenových porot v Praze, které proběhne 21. – 23. 4 dubna. Jejich úkolem bude při hodnocení prací navázat na expertízu a nominace z online kola hodnocení. Práce, které se probojovaly na shortlist budou představeny 25. 4. 2026. Slavnostní ceremoniál s vyhlášením vítězů je plánovaný na 29. dubna.
Advertising Jury hodnotí všechny reklamní kategorie soutěže: od klasických ATL formátů přes digitální komunikaci až po engagement, experience a kreativitu s reálným byznysovým dopadem. Jejím prezidentem je Manuel Wenzel, Chief Creative Officer TBWA\Switzerland AG. Manuel má za sebou více než dvacet let zkušeností s tvorbou kampaní pro globální i lokální značky a jeho práce byla oceněna na festivalech Cannes Lions, D&AD, Clio Awards a ADC*E.
Art Jury se zaměřuje na hodnocení kategorií Craft a Design a klade důraz na kvalitu řemesla a vizuální úroveň. Prezidentkou Art Jury je Ramona Todoca, Creative Director z agentury Wieden + Kennedy v Amsterdamu. Ramona se dlouhodobě pohybuje na pomezí umění, designu a komerční komunikace. Její práce byly oceněny na mezinárodních festivalech včetně Cannes Lions, D&AD, LIA a Clio Awards a je známá důrazem na silný autorský a vizuální přístup.
Designoví experti v rámci Art Jury byli zvolení na základě nominací zástupců oborových institucí – Czech Grand design a Designblok. Kompletní seznam porotců a porotkyň je zveřejněn na webu soutěže.