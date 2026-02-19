Zadavatelé a značky
Březnový Master of Marketing nabízí nejucelenější pohled na obor v Česku

  • komerční sdělení

Marketingová scéna se neustále proměňuje, ale základy úspěšného byznysu zůstávají stejné: silná strategie, práce s daty a funkční kreativita. Na tyto pilíře sází vzdělávací program Master of Marketing, který 10. března 2026 otevírá svou další sezónu.

Kurz vedený Tomášem Pohlem, CEO agentury Justmighty, přináší inovovanou formu a otevřenější přístup pro všechny, kteří chtějí překročit stín operativy a začít uvažovat v širších byznysových souvislostech.

Přihlašte se do kurzu Master of Marketing a využijte exkluzivní 10% slevu pro čtenáře MAM s kódem MAM10!

„V marketingu dnes často narážíme na roztříštěnost. Specialisté ovládají nástroje, ale uniká jim celkový obraz. Master of Marketing jsme postavili jako protipól k rychlokurzům – jdeme do hloubky a učíme lidi strategicky přemýšlet,“ říká garant programu Tomáš Pohl.

Deset týdnů od analýzy k realizaci kampaní

Program je rozdělen do 8 tematických bloků, které probíhají online po dobu 10 týdnů, vždy formou čtyřhodinových interaktivních lekcí. Účastníci projdou kompletním marketingovým cyklem – od strategie a brandu přes tvorbu obsahu, web, e-commerce, analytiku a AI až po samotnou realizaci kampaní.

Klíčovou novinkou je bonusový offline modul typu Meet & Greet, který jezaměřen na networking a osobní setkání s lektory. Každý absolvent si z kurzu odnese hmatatelné výstupy použitelné v praxi: od analýzy značky a obsahového plánu až po kompletně navrženou marketingovou kampaň, kterou následně konzultují přímo s lektory.

Lektorský tým přináší know-how z nejúspěšnějších českých projektů

Kurz staví na zkušenostech mentorů, kteří se denně podílejí na budování českých i mezinárodních značek:

  • Tomáš Pohl (Justmighty): Expert na strategii, řízení procesů a UX.
  • Pavel Cahlík (Jsem na značky): Mentor v oblasti brandingu a strategického směřování značek.
  • Karolína Kabelka (KW Creative Idea): Specialistka na to, jak propojit kreativní nápady s byznysovými cíli.
  • Rastislav Kiavčin (Digitálci): Průvodce světem výkonnostního marketingu a digitální efektivity.
  • Tomáš David (Datanimals): Specialista na data, který učí marketéry mluvit řečí čísel a výsledků.

Propojení teorie s praxí pro studenty i profesionály

Master of Marketing se stal vyhledávaným programem nejen pro zkušené marketéry a majitele firem, ale i pro ambiciózní studenty posledních ročníků vysokých škol. Těm nabízí příležitost získat praktické dovednosti, které jsou na trhu práce vysoce ceněny a které často přesahují rámec akademické výuky.

Nová kapitola vzdělávání startuje 10. března 2026. Díky online formátu a pravidelným interaktivním konzultacím je program dostupný zájemcům z celé České republiky i Slovenska.

Shrnutí programu:

  • Start kurzu: 10. března 2026
  • Forma: online + 2 offline moduly (networking)
  • Cena celý program: 35 000 Kč bez DPH
  • Cena 1 samostatný modul: 5000 Kč bez DPH
  • Registrace: www.masterofmarketing.cz

O programu Master of Marketing

Master of Marketing je ucelený vzdělávací systém zaměřený na strategické řízení marketingu a byznysu. Pod vedením expertů z praxe pomáhá kultivovat marketingové prostředí v Česku a propojuje kreativní myšlení s datově orientovaným přístupem. Program je určen všem, kteří chtějí získat ucelený pohled na moderní marketing a aplikovat jej na reálné projekty.

