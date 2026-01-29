Young Lions 2026 startuje: rozšiřuje komunitu a celoroční obsah

Soutěž pro mladé kreativce a marketéry Young Lions vstupuje do 18. ročníku s ambicí naplnit vizi celoroční rozvojové platformy konkrétním obsahem. Po loňském pilotním spuštění komunitní platformy pro soutěžící se letos otevírá alumni. Soutěž se koná od 13. do 23. března a registrace jsou otevřeny do 27. února.
Young Lions dlouhodobě funguje jako „akcelerátor kariéry“ pro profesionály do 30 let. Česká soutěž patří mezi nejrespektovanější v rámci mezinárodní sítě Young Lions díky důrazu na praktický trénink, intenzivní zpětnou vazbu od poroty a rozvoj dovedností s přímým dopadem na profesní výsledky i kariérní růst účastníků. Vítězové získávají prestižní ocenění a právo reprezentovat Českou republiku v globální soutěži Young Lions v Cannes v červnu 2026. Organizátoři letos navazují na změny započaté v minulém ročníku a potvrzují transformaci soutěže z jednorázové akce v celoroční komunitní a rozvojovou platformu.
Komunita, která funguje celý rok
Virtuální platforma, pilotně spuštěná v loňském roce pouze pro soutěžící, se letos rozšiřuje a otevírá širšímu publiku z oboru se speciálními benefity pro soutěžící a alumni. Nabízí prostor pro peer-to-peer learning, sdílení znalostí i aktuálních témat z praxe včetně série osobních setkání Connections. Reálnou podobu dostává vzdělávací cyklus Excellence Track, série praktických masterclass, workshopů a přednášek vedených přímo porotci a lídry oboru.
„Mít platformu nestačí, klíčový je obsah. Letos se soustředíme na to, abychom komunitu Young Lions neoživovali jen technicky, ale především díky tématům a setkáním, která mají smysl. Začínáme exkluzivní nabídkou pro naše alumni a postupně otevřeme inspirativní akce i širšímu okruhu profesionálů,“ vysvětluje strategii ročníku René Jež, ředitel Young Lions a zakladatel společnosti Lionhearted, „Využijeme naše napojení na mezinárodní síť Lions, WARC nebo Contagious a budeme do Česka přinášet špičkový světový obsah a inspirativní řečníky,“ dodává.
Kdo se může přihlásit a jak probíhá soutěž
Soutěž je otevřená účastníkům ze všech typů agentur, freelancerům i zaměstnancům klientských organizací (značek). Soutěží se ve dvoučlenných týmech na základě briefu pro neziskovou organizaci, společensky prospěšnou iniciativu nebo CSR projekt.
Týmy mají 24 hodin na přípravu návrhu kampaně a následně jej během pětiminutové prezentace v angličtině představují odborné porotě. Ta vybírá vítěze jednotlivých kategorií a poskytuje zpětnou vazbu všem týmům, což je jeden z klíčových rozvojových prvků soutěže.
Young Lions probíhá v hybridním formátu v pěti kategoriích: MEDIA, DIGITAL, PR, PRINT a MARKETERS. Osobní setkání probíhají během Briefing Day a závěrečného večera Awards & Networking Night, prezentace a hodnocení poroty jsou realizovány online.
Pro všechny medailisty ročníku 2026 je připraven dvoudenní rozvojový program Winners Camp, který proběhne 15.–16. května 2026 naživo v Praze. Druhý den bude nově věnován přípravě vítězných týmů na globální soutěž v Cannes.
Marketéři: lepší pochopení kreativního procesu
Marketéři z klientské strany se mohou zapojit do všech kategorií soutěže, zároveň je pro ně určena samostatná kategorie MARKETERS, ve které pracují se svou vlastní značkou. Zkušenosti ukazují, že účast v programu Young Lions marketérům přináší hlubší pochopení tvorby kreativních konceptů, větší odvahu k inovacím i zlepšení schopnosti své návrhy prosazovat a prezentovat.
Cannes Lions: komunitní model podpory vítězů
Již v minulém ročníku byl zaveden komunitní model podpory financování delegátských pasů, ve kterém silná konkurence v jednotlivých kategoriích pomáhá spolufinancovat účast vítězných týmů. Po překročení hranice 21 přihlášených týmů v kategorii začíná částečná úhrada delegátských pasů, při naplnění maximální kapacity kategorie (26 týmů) organizátor vítězům hradí jejich plnou cenu.
Nové partnerství
Rozvojový rozměr ročníku 2026 posiluje nové partnerství se vzdělávací platformou 42courses. Ta se zaměřuje na krátké, vysoce praktické online kurzy v oblasti marketingu, kreativity, behaviorální vědy a inovací. Soutěžící získají přístup k jejím kurzům na základě jejich umístění v soutěži.
Příprava na soutěž
Pro všechny zájemce o soutěž je 10. února připraven virtuální Warmup Q&A Meeting, kde získají odpovědi na své otázky. Přihlášeným soutěžícím jsou následně určeny přípravné aktivity v podobě semináře Get Ready „Let’s Make Your Great Good Enough“ v Praze (3. března) a virtuální masterclass s Gabi Lungu „Create Strong Concepts Against the Clock“ (4. března).
Využít lze také zkušenosti a tipy úspěšných účastníků, které přibližuje podcastová série Shine Bright Like a Star dostupná na všech podcastových platformách včetně videoverze na YouTube.
Registrace a podmínky účasti
Pro účast je nutné splnit požadavky na věk do 30 let včetně (narození od 26. června 1995), dobrou znalost angličtiny, práci na českém trhu a vytvoření dvoučlenného týmu.
Přihlášky do soutěže se uzavírají v pátek 27. února. Registrace probíhá přímo na oficiálních webových stránkách soutěže www.younglions.cz.
Organizátorem soutěže je společnost Lionhearted, reprezentant festivalu Cannes Lions pro Českou republiku. Kategorie PR je vyhlašována ve spolupráci s asociací ASCOPA. Generálními partnery jsou agentura Visibility a globální vzdělávací platforma 42courses. Mediálním partnerem je Marketing & Media.
Klíčové termíny Young Lions 2026