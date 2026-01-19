Využití umělé inteligence jako nová kategorie 24. Zlatého středníku

Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností (ASCOPA) spouští 24. ročník soutěže Zlatý středník, oborové platformy pro hodnocení komunikačních projektů a firemních médií v České republice a na Slovensku. Významnou novinkou letošního ročníku je nová hlavní kategorie Využití umělé inteligence, která reaguje na rostoucí roli AI nástrojů v plánování, realizaci i vyhodnocování komunikačních kampaní.
Soutěž dlouhodobě reflektuje vývoj oboru public relations a oceňuje projekty, které reagují na proměňující se očekávání veřejnosti, médií i dalších stakeholderů. V letošním ročníku mohou přihlašovatelé soutěžit celkem ve 21 hlavních a 9 oborových kategoriích, přičemž Grand Prix zůstává i nadále nejvyšším oceněním soutěže.
„Zlatý středník dlouhodobě sleduje, jak se mění role komunikace i samotná práce profesionálů v oboru. Umělá inteligence dnes zásadně ovlivňuje způsob, jak kampaně vznikají, jak se plánují i jak se vyhodnocují. Novou kategorií chceme dát prostor projektům, které s AI pracují smysluplně, odpovědně a s jasným přínosem pro komunikaci,“ říká Petra Adámková, předsedkyně Výkonného výboru ASCOPA. Soutěž zároveň navazuje na loňské rozšíření o hlavní kategorii Regiony, zaměřenou na projekty s dopadem na místní a regionální komunity.
Odpovědnost, udržitelnost a ESG jako klíčový trend
Zkušenosti z předchozích ročníků potvrzují, že mezi dlouhodobě nejvýraznější oblasti soutěže patří projekty zaměřené na společenskou odpovědnost, udržitelnost a ESG. Tyto projekty stále častěji pracují s dlouhodobými závazky organizací, transparentností a reálným dopadem strategické komunikace na společnost i jednotlivé skupiny stakeholderů.
„Firmy si čím dál více uvědomují, že důvěru nelze budovat jednorázovou kampaní, ale pouze konzistentním přístupem k odpovědnosti a udržitelnosti. Projekty v oblasti ESG ukazují, jak komunikace dokáže propojit hodnoty organizací s očekáváním veřejnosti a dalších stakeholderů. Právě tato schopnost dávat smysl závazkům a přetavovat je do srozumitelné a věrohodné komunikace dnes patří k nejdůležitějším trendům v oboru,“ říká Jitka Němečková, členka Výkonného výboru ASCOPA a garantka soutěže Zlatý středník.
Moderní přístup k cílům a měření kampaní
Novinky čekají přihlašovatele také přímo v samotné přihlášce. Upravená je část věnovaná splnění cílů a měření efektivity kampaní, kde budou mít účastníci možnost ukázat práci s moderními metrikami, daty a pokročilými analytickými přístupy. Soutěž tak reaguje na posun oboru směrem k sofistikovanějšímu a komplexnějšímu vyhodnocování dopadu komunikace napříč kanály a cílovými skupinami.
„Chceme dát přihlašovatelům větší prostor a návod, jak ukázat skutečný přínos jejich práce. Nejde jen o mediální zásah, ale o schopnost pracovat s daty, kontextem a prokazatelným naplněním cílů. I proto jsme přihlášku upravili tak, aby lépe odpovídala současné praxi v oboru,“ doplňuje Lucie Dosedělová, výkonná ředitelka ASCOPA.
Odborné hodnocení a zpětná vazba
Do hodnocení projektů se tradičně zapojí více než stovka odborníků z oblasti PR, marketingu, médií, digitální komunikace i datové analytiky. Zlatý středník dlouhodobě klade důraz nejen na samotné ocenění, ale také na detailní písemnou zpětnou vazbu, kterou získávají všichni přihlašovatelé.
„Zlatý středník není jen soutěží, ale také platformou pro sdílení know-how a posouvání celého oboru napříč všemi oblastmi komunikace. Zpětná vazba porotců pomáhá týmům lépe pochopit silné stránky jejich projektů i oblasti, kde je prostor pro další rozvoj,“ uzavírá Petra Adámková.
Přihlášky do 24. ročníku soutěže Zlatý středník mohou podávat firmy, agentury, neziskové organizace i veřejné instituce prostřednictvím webu www.zlatystrednik.cz, a to do 31. března 2026. Zvýhodněné early birds přihlášky jsou k dispozici do konce ledna. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční na podzim 2026 v Praze, přesný termín a místo konání budou oznámeny v průběhu jara.