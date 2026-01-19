Zadavatelé a značky
Tesco na prodejnách spouští hlasování o 3,15 mil. Kč na podporu dětí a mladých

Tesco zahajuje třetí kolo grantového programu Správný start, který pomáhá dětem a mladým lidem do 26 let po celé České republice. Od 19. ledna do 15. února mohou zákazníci hlasovat o tom, kterých 70 z 210 vybraných projektů získá finanční podporu. Celkem se v tomto kole rozdělí více než 3,1 milionu korun. Letošní ročník opět přináší speciální aktivitu Zlatý žeton, díky níž Tesco poskytne dalších 225 000 Kč pěti projektům.

„Zájem o program je obrovský, letos jsme obdrželi rekordních 413 přihlášek. To potvrzuje, jak důležitá je podpora aktivit zaměřených na zdravý životní styl, duševní pohodu nebo pomoc dětem ze znevýhodněného prostředí,“ uvádí Zuzana Grinčová, marketingová ředitelka Tesco Stores ČR a ambasadorka programu Správný start.

Za každý nákup v prodejnách Tesco, u klasické pokladny i v samoobslužné zóně, získají zákazníci hlasovací žeton. V každé prodejně soutěží tři regionální projekty, které vybrala Nadace rozvoje občanské společnosti, odborný garant programu.

Hlasování zákazníků proběhne od 19. ledna do 15. února 2026 ve všech prodejnách Tesco. Každý vítězný projekt v 70 regionech získá 45 000 Kč.

Zlatý žeton: Extra šance na podporu

Speciální hlasování o výhru Zlatého žetonu proběhne 31. ledna od 10 do 11 hodin na vybraných prodejnách Tesco – Praha Skalka, Praha Bělehradská, Kladno, Tábor a Brno Juliánov. Zákazník, který si vylosuje zlatý žeton, bude moci okamžitě přidělit 45 000 Kč projektu, který ho nejvíce osloví.

Správný start: Pomoc, která mění životy

Program Správný start navazuje na projekt Vy rozhodujete, my pomáháme. Tesco rozdělilo již téměř 66 milionů korun mezi komunitní projekty po celé ČR. V předchozích kolech Správného startu bylo rozděleno více než 6 milionů korun na iniciativy zaměřené na děti a mladé lidi.

Svým hlasem zákazníci mohou podpořit zdravé snídaně pro školáky ve svém městě, pomoci vybavit herničku pro děti ve svém okolí, přispět k setkávání dětí se seniory a budování mostů mezi generacemi nebo dopřát dětem z dětského domova prázdninové zážitky, na které budou dlouho vzpomínat.

Podrobnosti o projektech zájemci najdou přímo u hlasovacích zařízení v prodejnách nebo na webu programu: itesco.cz/pomahame.

