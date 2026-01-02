Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Prosincový MAM Souboj spotů je tu: Vyhrají kapříci nebo třídění odpadu?

© MAM

  • Doporučujeme, Souboj spotů

V prosincovém MAM Souboji spotů se naposledy ohlédneme za loňskými Vánocemi. O vaše hlasy se uchází dvojice premiérových televizních spotů.

Hlasování bylo ukončeno.

V příštím týdnu nás již čeká souboj o nejlepší televizní reklamu celého roku. Sledujte MAM.cz a hlasujte pro svého favorita!

Podívejte se na výsledky listopadového kola:

Dojemný koloběh života vs. generační střet. Jak dopadl MAM souboj spotů?
Picture of Redakce MAM

Redakce MAM

Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover-2025-52
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-52
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

MAM_pics (10)
Média a trh
Dosahy, dohady, dopady. Co přinesl rok 2025
Effie 2025_Grand Prix_4
Akce a soutěže
Laťka jde nahoru. Jaké byly letošní Effie Awards?
Empty supermarket aisle
Analýzy a data
Privátní značky: z levnější alternativy strategickým produktem

MAM Exkluzivně v časopise

Šimon Pánek Člověk v tísni
Komunita a lidé
Komunikace je důležitá, je ale potřeba nepodléhat emocím
Marek Prokop
Komunita a lidé
Digitál budeme vyhodnocovat jako print 
250911-ZlatyStrednik-2194
Komunita a lidé
Jsem kapitalistka v nezisku. A dává mi to smysl
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů je tu: Vyhrají kapříci nebo třídění odpadu?
Dentsu
Komunita a lidé
Dentsu mění vedení klíčových divizí: Slezáková přebírá Digital Trading, management iProspectu posiluje Krajkovičová
Effie 2025_Grand Prix_4
Akce a soutěže
Grand Prix si z Effie odnáší Plzeňský Prazdroj s agenturou VCCP a kampaní pro Proud
Investona
Kreativita a kampaně
Investona v kampani od McCANN Prague rozhýbává Česko k investování
MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů je tu: Vyhrají kapříci nebo třídění odpadu?
Dentsu
Komunita a lidé
Dentsu mění vedení klíčových divizí: Slezáková přebírá Digital Trading, management iProspectu posiluje Krajkovičová
Effie 2025_Grand Prix_4
Akce a soutěže
Grand Prix si z Effie odnáší Plzeňský Prazdroj s agenturou VCCP a kampaní pro Proud
Investona
Kreativita a kampaně
Investona v kampani od McCANN Prague rozhýbává Česko k investování
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ