O Kapku lepší hokej propojuje: patronem je mladý Adam, tváří Mirai

Projekt O Kapku lepší hokej funguje od roku 2020. Bylo díky němu přispěno už přes 7,3 milionu korun na pomoc dětským pacientům s poruchami krvetvorby. A pomáhat bude také v aktuální sezoně 2025/2026. Patronem projektu se stává čtrnáctiletý Adam Jindřišek, jenž si sám prošel náročnou léčbou i transplantací kostní dřeně.
Vše o projektu a možnostech pomoci najdete na webu www.okapkulepsihokej.cz. Na stadionech se bude hrát O Kapku lepší hokej při vybraných utkáních mezi termíny 23. ledna a 4. února 2026. Jejich přesný seznam najdete níže.
Jak se můžete zapojit a pomoci?
Možností je několik. Přímo na stadionech můžou zájrmvi zakoupit oranžovou stužku, můžete se přihlásit do jedné z aukcí dresů nebo puků z utkání Tipsport extraligy, Maxa ligy, 2. ligy, či para hokeje. Přispět lze pomocí svého mobilního bankovnictví skrze QR kód, nebo prostřednictvím DMS. Připravovat se bude také speciální edice extraligových kartiček O Kapku lepší hokej, která bude v prodeji po odehrání všech utkání.
Pomoc bude cílit na zakoupení přístroje Quant Studio IVDR typ QS5DX pro vyšetření dětských leukemií a poruch imunity pro laboratoře CLIP při Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze. Jeho hodnota se blíží k částce 2 milionů korun. Současné vybavení laboratoří totiž nedostačuje rostoucímu počtu vyšetření a novým požadavkům na přesnost diagnostiky.
Tento moderní systém umožní rychleji a spolehlivěji detekovat minimální množství leukemických buněk v krvi dětských pacientů, což je klíčové pro včasné rozpoznání, zda léčba funguje, nebo zda hrozí návrat nemoci. Investice do tohoto přístroje zajistí, že bude možné i nadále poskytovat diagnostiku na světové úrovni, zkrátit dobu vyšetření pro malé pacienty a jejich rodiny.
Patronem je čtrnáctiletý Adam
Patronem se letos stal čtrnáctiletý Adam Jindřišek. Adam byl od dětství zdravý, veselý a velmi aktivní kluk, jehož největší vášní se stal hokej. Už v pěti letech začal hrát za HC Stadion Vrchlabí a postupně se hokej se stal pevnou součástí jeho života a přinášel mu radost i motivaci.
Zlom nastal v létě roku 2022. Po návratu z dovolené neprošel Adam sportovními testy, což bylo zpočátku přičítáno únavě. Přestože dál trénoval, začal pociťovat výraznou únavu a bolesti břicha. Vyšetření v nemocnici vedlo k jeho převozu do FN Motol, kde mu byla diagnostikována akutní lymfoblastická leukemie (ALL).
Adam okamžitě podstoupil náročnou léčbu zahrnující chemoterapie, kortikoidy a další léky. Kvůli nemoci nemohl nastoupit do sportovní třídy a rodinný život se zcela změnil. Léčbu navíc provázely komplikace, jako byla cukrovka vyžadující inzulin, či trombóza. Velkou oporou se pro Adama kromě rodiny stali spolužáci, kamarádi a hokejový klub, kteří ho neustále podporovali.
Po třech měsících léčby lékaři rozhodli o nutnosti transplantace kostní dřeně. Po nalezení anonymního dárce následovala dlouhá a vyčerpávající příprava. Obrovskou morální podporu Adamovi přinesla vlna solidarity z celé republiky, včetně benefičního hokejového zápasu a školních charitativních akcí.
Po transplantaci strávil Adam 44 dní v izolaci. Přestože následovaly další komplikace, postupně se jeho stav zlepšoval. Dnes, dva a půl roku po transplantaci, sice ještě nemá zcela vyhráno, ale je na dobré cestě. Vrátil se k hokeji, čeká na první soutěžní gól po návratu na led, studuje 9. třídu základní školy a s odvahou hledí do budoucnosti. Adam je pro svou rodinu symbolem síly, vytrvalosti a naděje.
Tvář projektu: Mirai Navrátil
Zpěvák a kytarista české kapely Mirai se s Adamem Jindřiškem poprvé setkal v roce 2022, když s kapelou koncertovali dětem v pražské nemocnici, kde při jedné z návštěv pacientů na pokoji poznal současného patrona projektu O Kapku lepší hokej. I jeho návštěva a hudba dodávala mladému Adamovi sílu do dní, kdy se pral s nemocí.
V roce 2026 přijal Mirai se ctí nabídku stát se tváří projektu a s dalšími členy kapely se výrazně zapojit do pomoci NF Kapka naděje. Díky tomu mohl Adama vidět podruhé a už to bylo mnohem veselejší setkání. Přímo v bruslích a s hokejkou jej zaskočil na kluzišti – v přirozeném Adamově prostředí. Aby bylo překvapení ještě výraznější, zazpíval pro něj a rodinu v nahrávacím studiu akustickou verzi písně Anděl. Právě na ni se mohou těšit i fanoušci na stadionech.
„Že může mít hudba pro někoho tak silný dopad, že v určitém momentu, například během léčby, sahá po písničce, která mu pomáhá v těžkých chvílích a dodává sílu, je hrozně hezký pocit. A to by měla být pravá podstata toho, proč muziku děláme. Den, kdy jsem se s Adamem setkal, byl pro mě katarzní. Právě pro tyhle momenty to celé dává největší smysl,“ říká Mirai Navrátil.