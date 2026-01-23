České kampaně bodují v Evropě. Z Impact Awards Europe 2025 si odnášejí hned dvě zlatá ocenění

Evropská asociace komunikačních agentur (EACA) zveřejnila ve středu 22. ledna 2026 vítěze soutěže Impact Awards Europe 2025. Česká reklama letos na evropské scéně výrazně uspěla – kampaně agentury McCann Prague získaly čtyři ocenění napříč klíčovými kategoriemi.
Porota v jednotlivých kategoriích ocenila zejména odvážné nápady, inovativní přístup ke komunikačním kanálům a schopnost vytvářet skutečný společenský dopad. V kategorii „Cause Charity/Non-profit“ byla vyzdvihnuta práce s autentickou zkušeností a kulturním kontextem, v kategorii „Innovation“ a „Digital“ pak propojení dat, technologií a kreativní exekuce.
Česká ocenění na Impact Awards Europe 2025
Cause Charity / Non-profit – ZLATO
- Kampaň: Zkratky
- Klient: Česká asociace pojišťoven (ČAP)
- Agentury: McCann Prague, Hero & Outlaw, Renegadz, Knowlimits
Innovation – ZLATO
- Kampaň: Urine Test
- Klient: Česká asociace pojišťoven (ČAP)
- Agentury: McCann Prague, Hero & Outlaw, Renegadz, Knowlimits
Digital – STŘÍBRO
- Kampaň: Urine Test
- Klient: Česká asociace pojišťoven (ČAP)
- Agentury: McCann Prague, Hero & Outlaw, KnowLimits
Integrated – STŘÍBRO
- Kampaň: Zkratky
- Klient: Česká asociace pojišťoven (ČAP)
- Agentury: McCann Prague, Hero & Outlaw, KnowLimits
Cílem soutěže Impact Awards Europe je oceňovat špičkové projekty v oblasti „brand activation“, „brand experience“ a integrované marketingové komunikace napříč Evropou, se zvláštním důrazem na práci nezávislých agentur, kreativních studií a menších týmů. Soutěž zároveň slouží jako evropská platforma pro kampaně, které uspěly v národních kolech.
„Tento úspěch je pro nás důkazem, že dlouhodobě stavíme na kulturně relevantních kampaních s reálným dopadem, které obstojí i v mezinárodním kontextu. Spolupráce s Českou asociací pojišťoven je pro nás ukázkou toho, že dlouhodobá a konzistentní práce na společensky důležitých tématech může být kreativní, silná a mezinárodně konkurenceschopná,“ říká Jan Binar, CEO McCann Prague.
Direct Impact Czech nově pod hlavičkou AKA
Úspěch na evropské úrovni agenturám přináší nejen viditelnost a benchmarking, ale také reálnou reputační a obchodní hodnotu, což platí také o účast v Euro Effie (EACA). Z Česka se do evropského klání Impact Awards Europe tradičně nominují vítězové soutěže Direct Impact Czech. Národní reklamní klání, které dosud pořádala organizace ADMEZ sdružující firmy z oblasti přímého marketingu, přešlo na konci loňského roku pod Asociaci komunikačních agentur (AKA). Soutěž se tak stala součástí „rodiny“ profesních ocenění, které AKA dlouhodobě zastřešuje.
„Zatímco Effie Awards představují etablovaného ‚staršího sourozence‘ s důrazem na dlouhodobou efektivitu a strategický dopad komunikace, Direct Impact Czech se profiluje jako mladší, dynamičtější, platforma zaměřená na výkon, kreativní odvahu, inovace, aktivace a rychlý tržní dopad,“ říká Petr Šimek, ředitel Direct Impact Awards a CEO agentury Wellen.
„AKA sdružuje špičkové komunikační agentury a dlouhodobě nastavuje profesní standardy, etiku a kvalitu v oboru. Zároveň disponuje hlubokým know-how v organizaci české prestižní soutěže Effie Awards – v práci s porotami, transparentní metodice hodnocení i aplikaci mezinárodních standardů. Přijetí Direct Impactu do platformy asociace poskytne této soutěži stabilní zázemí a věřím, že posílí její důvěryhodnost i dlouhodobou perspektivu,“ doplňuje Radana Čechová, výkonná ředitelka AKA.
Výzvu k přihláškám do letošního 24. ročníku soutěže mohou zájemci očekávat v průběhu dubna 2026, uzávěrka bude na konci června. Veškeré důležité informace budou v obsahových kanálech AKA nebo přímo na webu soutěže directimpactczech.cz.