ADC Awards 2026 otevírají přihlášky. Letos jako test lidské kreativity

Art Directors Club Czech Republic otevírá přihlášky do 33. ročníku soutěže ADC Awards, nejprestižnější přehlídky kreativity v komerční komunikaci v Česku. Early Birds přihlášky je možné podávat do 31. ledna 2026, standardní deadline končí 28. února 2026. Soutěž vyvrcholí slavnostním vyhlášením vítězů v průběhu května 2026.
Letošní ročník je zarámován heslem „ADC Awards are the new CAPTCHA“. V době, kdy je zejména online mediální prostor zaplavován lepšími i horšími výstupy umělé inteligence, je role oborových ocenění při kultivaci trhu a nastavování benchmarků důležitější než kdy dřív. Právě oceněné práce z předešlých let jsou tím nejlepším důkazem nezastupitelnosti lidské kreativity v procesu budování úspěšných značek.
„Už dávno před boomem umělé inteligence ADC Awards oddělovaly kampaně, nad kterými se někdo zamyslel, od těch ostatních. Proto nám přišla myšlenka CAPTCHA testu výstižná. Vytvořit skvělou kampaň sice není tak jednoduché jako vyklikat všechny obrázky se semaforem, ale přínos člověka a jeho myšlení je pro úspěch celé věci pořád podobně zásadní,” říká Martin Svetlík, předseda ADC Czech Republic a mentor přihlášek.
Výraznou novinkou letošního ročníku je zásadní rozšíření poroty. Práce v prvním soutěžním kole bude hodnotit mezinárodní online porota složená z členů a členek evropských klubů ADC, která čítá více než 40 porotců a porotkyň. Tento model přináší vyšší míru objektivity a silnější mezinárodní perspektivu při hodnocení české tvorby.
„Rozšířením poroty o členy a členky ADC klubů napříč Evropou posilujeme objektivitu hodnocení a přibližujeme soutěž mezinárodnímu standardu. Naším cílem je, aby oceněné práce obstály nejen na domácí scéně, ale i v širším evropském kontextu,” doplňuje Jana Pokorná Valenčíková, výkonná ředitelka klubu.
Soutěž je i letos rozdělena do dvou hlavních porot: Advertising Jury a Art Jury. Porotu Advertising Jury povede Manuel Wenzel, Chief Creative Officer TBWA\Switzerland AG. Prezidentkou Art Jury se stává Ramona Todoca, creative director z agentury Wieden + Kennedy. Zbylí členové a členky poroty budou představeni v průběhu ledna.
Manuel patří k výrazným osobnostem evropské kreativní scény. Během své více než dvacetileté kariéry pracoval pro globální i lokální značky napříč kategoriemi a jeho práce byla oceněna na mezinárodních festivalech, mimo jiné na Cannes Lions, D&AD, Clio Awards a ADC*E. Vedle agenturní praxe se věnuje také vzdělávání a dlouhodobě se zaměřuje na budování kreativních týmů a kulturně relevantních značek.
Ramona patří k respektovaným osobnostem mezinárodní kreativní scény a její práce byla oceněna na festivalech Cannes Lions, LIA, Clio Awards a D&AD. Ve své tvorbě se dlouhodobě pohybuje na pomezí umění, designu a komerční komunikace, s důrazem na silný vizuální jazyk, autorský přístup a kulturní relevanci.
Přihlašovatelé mohou své práce hlásit do 43 kategorií, přičemž letos přibyly dvě nové. V sekci Advertising přibyla kategorie Online Visual, která se zaměřuje na vizuály v digitálním prostředí. Druhá nově přidaná kategorie v sekci zaměřené na řemeslo je podkategorie AI Craft in Production, která oceňuje vizuální a produkční inovace a řemeslnou preciznost dosaženou s využitím AI nástrojů.
Mentorem přihlášek je i letos Martin Svetlík, který může přihlašujícím poradit například s výběrem nejvhodnější kategorie pro jejich práce.
Vítězné práce, včetně shortlistu, automaticky získávají možnost účasti v evropském klání ADC*E Awards. ADC*E je součástí organizace The One Club for Creativity a úspěchy v soutěži ADC*E Awards se promítají do Global Creative Rankings.
Early Birds přihlášky je možné podávat do 31. ledna 2026 za cenu 6 900 Kč bez DPH za jednu práci (kategorie Campaign za 11 500 Kč bez DPH). Od 1. února do 28. února 2026 činí poplatek 9 200 Kč bez DPH za jednu práci (kategorie Campaign 16 100 Kč bez DPH). ADC Awards nabízejí také množstevní slevy. Při registraci 4 až 6 přihlášek získávají přihlašovatelé slevu 10 % z celkové fakturované částky, při 7 a více přihláškách pak slevu 15 %.
Veškeré informace o soutěži, kategoriích i přihláškách jsou dostupné na webu adcawards.cz.