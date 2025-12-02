Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Vlak plný inspirace. Třetí ročník soutěže ADC Creative Express 2025 má vítěze

© Matej Bálint

Art Directors Club Czech Republic vyhlásil vítěze třetího ročníku soutěže Creative Express Česko Slovensko 2025. Intenzivní dvoudenní formát, který spojil briefing, cestu vlakem, mentoring i závěrečné veřejné prezentace, opět ukázal, jaký talent vyrůstá v mladé generaci kreativců.

Letošní zadání poskytla Komerční banka, hlavní partner ročníku. Její zapojení zdůrazňuje, jak důležitá je podpora mladých profesionálů a odvaha přinášet do komunikace nové perspektivy.  „Je jasně vidět, jak velký talent máme v mladé generaci kreativců. Creative Express jsme podpořili, protože věříme, že podobné formáty pomáhají rozvíjet budoucí osobnosti oboru a přinášejí do komunikace nové pohledy i odvahu experimentovat,“ říká Lukáš Prokop, Head of Brand Strategy, Komerční banka.

V Bratislavě týmy absolvovaly mentoring pod vedením členů a členek Art Directors Club Slovakia. Ten byl zaměřený na konzultaci prvních konceptů, zpřesnění insightů a nasměrování prezentací. Mentorský tým tvořili Daniel Vachuňa (Head of Digital, This is Locco), Jakub Svetlík (Creative Director, Istropolitana Ogilvy), Lukáš Lukonič (Associate Creative Director, Wiktor Leo Burnett), Katka Králiková (Ideamaker & Copywriter, Freelance), Adam Baška (Associate Creative Director, MUW Saatchi & Saatchi) a Milan Bielik (Chief Creative Officer, MADE BY VACULIK).

Po návratu z Bratislavy proběhly finální prezentace v Praze. Na podobě výstupů se významně podíleli také další partneři – České dráhy zajistily logistiku mezi oběma městy a Shutterstock poskytl přístup ke své vizuální knihovně.

Výsledky Creative Express 2025:

  • 1. místo: Pavol Klima & Elene Tabaghua (DDB Prague)
  •  2. místo: Andrea Cabajová & Filip Morys (ZARAGUZA)
  •  3. místo: Anna Černáková & Trang Phan (Havas Prague)

Porota rozhodovala ve složení: Milica Majstorović (McCann Prague), Petr Vlasák (Czech Promotion), Sam Sadovský (Triad Prague), Radek Mojžíš (DDB Prague), Roman Biath (ZARAGUZA) a Julie Vernerová (freelance). Z Komerční banky zasedli v porotě také Head of brand strategy Lukáš Prokop a specialista marketingové komunikace Marek Botha.

Vítězka Elene Tabaghua popsala svou zkušenost následovně: „Jako člověk, který je v kreativním oboru teprve na začátku, jsem vnímala Creative Express jako vzrušující a zároveň náročnou výzvu v tom nejlepším slova smyslu. Intenzivní formát mi ukázal, jak věci skutečně fungují, a posunul mě mimo mojí komfortní zónu – hlavně během mentoringu, který úplně změnil naše uvažování a stal se zlomovým momentem celé soutěže.“ Její týmový kolega Pavol Klima dodává: „Mít 24 hodin na vymyšlení kampaně a zároveň se přesunout vlakem do jiné země je opravdu výzva. Na druhou stranu se kreativní nápady často skrývají venku mezi lidmi na ulicích nebo ve vlacích – a právě cestou jsme jich dokázali načerpat opravdu hodně.“

Vítězný tým zároveň vzkazuje budoucím účastníkům: „Nebojte se a jděte do toho! Během dvou dnů poznáte spoustu inspirativních lidí z různých agentur a zjistíte, co je vaše hlava schopná vymyslet po čtyřech energeťácích ve tři ráno.“

Foto: Matej Bálint

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-48
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-48
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Petr Pavel na konferenci Forum Media
Akce a soutěže
Návrat prezidenta. Forum Media oslavilo 25 let
Vladimír Bystrov Forum Media
Akce a soutěže
O Foru Media s Vladimírem Bystrovem a Václavem Sochorem
Nová vizuální identia APRA
Komunita a lidé
APRA omlazuje. Nové logo je jen začátek

MAM Exkluzivně v časopise

Echo Prime, Pavel Štrunc, studio
Komunita a lidé
Můžete mít dobré i špatné dny. Ale moderovat musíte pořád
Effie
Akce a soutěže
Effie Awards znají finalisty. Jak porota vybírala?
POPAI day 2025
Akce a soutěže
POPAI DAY: Reklama není o regálech, ale o vztazích
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Rohlík Olin Novák
Komunita a lidé
Rohlik.cz oznamuje změny ve vedení. Personální změny jsou součástí širších změn celé skupiny
Souboj spotů říjen
Akce a soutěže
Konzervy, nádobí nebo eko energie? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Rohlík Olin Novák
Komunita a lidé
Rohlik.cz oznamuje změny ve vedení. Personální změny jsou součástí širších změn celé skupiny
Souboj spotů říjen
Akce a soutěže
Konzervy, nádobí nebo eko energie? Hlasujte v MAM Souboji spotů
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ