Vlak plný inspirace. Třetí ročník soutěže ADC Creative Express 2025 má vítěze

Art Directors Club Czech Republic vyhlásil vítěze třetího ročníku soutěže Creative Express Česko Slovensko 2025. Intenzivní dvoudenní formát, který spojil briefing, cestu vlakem, mentoring i závěrečné veřejné prezentace, opět ukázal, jaký talent vyrůstá v mladé generaci kreativců.
Letošní zadání poskytla Komerční banka, hlavní partner ročníku. Její zapojení zdůrazňuje, jak důležitá je podpora mladých profesionálů a odvaha přinášet do komunikace nové perspektivy. „Je jasně vidět, jak velký talent máme v mladé generaci kreativců. Creative Express jsme podpořili, protože věříme, že podobné formáty pomáhají rozvíjet budoucí osobnosti oboru a přinášejí do komunikace nové pohledy i odvahu experimentovat,“ říká Lukáš Prokop, Head of Brand Strategy, Komerční banka.
V Bratislavě týmy absolvovaly mentoring pod vedením členů a členek Art Directors Club Slovakia. Ten byl zaměřený na konzultaci prvních konceptů, zpřesnění insightů a nasměrování prezentací. Mentorský tým tvořili Daniel Vachuňa (Head of Digital, This is Locco), Jakub Svetlík (Creative Director, Istropolitana Ogilvy), Lukáš Lukonič (Associate Creative Director, Wiktor Leo Burnett), Katka Králiková (Ideamaker & Copywriter, Freelance), Adam Baška (Associate Creative Director, MUW Saatchi & Saatchi) a Milan Bielik (Chief Creative Officer, MADE BY VACULIK).
Po návratu z Bratislavy proběhly finální prezentace v Praze. Na podobě výstupů se významně podíleli také další partneři – České dráhy zajistily logistiku mezi oběma městy a Shutterstock poskytl přístup ke své vizuální knihovně.
Výsledky Creative Express 2025:
- 1. místo: Pavol Klima & Elene Tabaghua (DDB Prague)
- 2. místo: Andrea Cabajová & Filip Morys (ZARAGUZA)
- 3. místo: Anna Černáková & Trang Phan (Havas Prague)
Porota rozhodovala ve složení: Milica Majstorović (McCann Prague), Petr Vlasák (Czech Promotion), Sam Sadovský (Triad Prague), Radek Mojžíš (DDB Prague), Roman Biath (ZARAGUZA) a Julie Vernerová (freelance). Z Komerční banky zasedli v porotě také Head of brand strategy Lukáš Prokop a specialista marketingové komunikace Marek Botha.
Vítězka Elene Tabaghua popsala svou zkušenost následovně: „Jako člověk, který je v kreativním oboru teprve na začátku, jsem vnímala Creative Express jako vzrušující a zároveň náročnou výzvu v tom nejlepším slova smyslu. Intenzivní formát mi ukázal, jak věci skutečně fungují, a posunul mě mimo mojí komfortní zónu – hlavně během mentoringu, který úplně změnil naše uvažování a stal se zlomovým momentem celé soutěže.“ Její týmový kolega Pavol Klima dodává: „Mít 24 hodin na vymyšlení kampaně a zároveň se přesunout vlakem do jiné země je opravdu výzva. Na druhou stranu se kreativní nápady často skrývají venku mezi lidmi na ulicích nebo ve vlacích – a právě cestou jsme jich dokázali načerpat opravdu hodně.“
Vítězný tým zároveň vzkazuje budoucím účastníkům: „Nebojte se a jděte do toho! Během dvou dnů poznáte spoustu inspirativních lidí z různých agentur a zjistíte, co je vaše hlava schopná vymyslet po čtyřech energeťácích ve tři ráno.“
Foto: Matej Bálint