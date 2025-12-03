Zadavatelé a značky
Slavnostní vyhlášení Effie: už za týden oslavíme vítěze

© Effie

Ano, je to tu! Vstupenky na slavnostní vyhlášení Effie Awards 2025 už netrpělivě čekají a napnutí jsou i všichni finalisté.

Ve středu 10. prosince se o půl osmé večer otevřou brány kina Lucerna a opět se po roce potkáme, abychom oslavili ty nejlepší kampaně, které uspěly v soutěži Effie Awards Czech Republic. Slavnostním večerem bude provázet neodolatelná moderátorská dvojce ve složení Renata Rosendorfská, šéfka dat a analýz z WPP Media, a Jan Suda, mediální stratég z McCann Prague.

Organizátoři si pro vás upekli večer plný „fresh“ výsledků a zábavy. „Effie je založena na datech, evidence based a dalších exaktních kritériích. Ale čeká nás večer radosti. Patří oceněným, ale i nám z týmu Effie, protože se to zase podařilo. Podařilo se propojit lidi, myšlenky a zkušenosti, navíc nad tím nejlepším, co je k mání na českém marketingovém nebi. A to je to nejkrásnější, zvlášť před Vánoci,“ uvádí k večeru Ondřej Novák, manažer Effie Czech Republic.

Vstupenky jsou ještě stále k dispozici, můžete si je pořídit na webu Effie.

Finalisty tradiční oborové soutěže, v níž rozhodují efektivita a kreativita přihlášených prací, odkryla prezidentka Asociace komunikačních agentur (AKA) Petra Jankovičová na Effie Stage konference Forum Media 2025 25. listopadu.

Na shortlisty 28. ročníku se dostalo 54 projektů. Na prestižním seznamu se umístila nejčastěji agentura VML Czechia, mezi zadavateli je pak nejúspěšnější Česká spořitelna – nominace získaly hned čtyři její projekty.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Rohlík Olin Novák
Komunita a lidé
Rohlik.cz oznamuje změny ve vedení. Personální změny jsou součástí širších změn celé skupiny
footshop
Kreativita a kampaně
Footshop v nové kampani mění pravidla Vánoc
