Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Philips a Prusa uspořádali v Praze akci Gen Fix, která u mladé generace podpořila chuť věci opravovat

Nová iniciativa společnosti Philips, jejíž autorem je kreativní agentura LePub Amsterdam, přinesla kulturu opravování do Prahy a mladé generaci „fixerů” praktickou formou ukázala 3D tisk. Podpořila tak mindset budoucí generace k opravování věcí.

Společnost Philips spustila projekt Gen Fix, který je součástí iniciativy Philips Fixables. Ten učí děti a rodiny dovednostem 3D tisku a pomáhá rozvíjet praktické „tvůrčí“ myšlení. Jedná se o další kapitolu v misi společností Philips a Prusa, jejímž cílem je pomocí 3D tisku opravovat předměty, které vlastníte.

Více o iniciativě Philips Fixables čtěte v Marketing & Media č. 28.

Program Gen Fix, který byl spuštěn slavnostním pop:up workshopem ve Westfield Chodov v Praze, má za úkol přinášet nový pohled na opravy, které již nejsou považovány za povinnost, ale za dovednost, způsob myšlení a zdroj hrdosti. Program povzbuzuje děti a rodiny, aby pomocí 3D tisku opravovaly předměty, přehodnotily svůj přístup k odpadu a vnímaly to jako součást každodenního života.

„Fixables reaguje na společenskou poptávku: být schopen opravit a obnovit produkty, které již vlastníte, aby je bylo možné dále používat. Propojením standardů odolnosti společnosti Philips s ekosystémem 3D tisku společnosti Prusa vytváří iniciativa Gen Fix prostor, ve kterém učí děti opravovat věci, což je dovednost, kterou mohou využít v různých oblastech svého života,“ vysvětlují společnosti.

Gen Fix si klade za cíl podporovat zvědavost, řešení problémů a sebevědomí a pomáhat dětem objevovat myšlení potřebné k tomu, aby si věci, které vlastní, uchovaly a používaly déle.

Na oslavu představení této iniciativy na český trh uspořádala společnost Philips v Praze slavnostní, ale netradiční vánoční setkání. Na akci děti společně s týmem společnosti Philips a Prusa pracovaly na modelování malých dílů pro výrobky a hračky. Náhradní 3D díly byly vytištěny přímo na místě pomocí tiskových souborů z knihovny Fixables a dalších souborů navržených pro tento workshop. Děti a rodiny byly pobídnuty, aby „tento rok darovaly k Vánocům něco opraveného“.

Akce Gen Fix má dětem nabízet přátelské opravářské výzvy a tisknutelné díly vyvinuté ve spolupráci s vzdělávacím týmem společnosti Prusa, které vedou mladé tvůrce k rozvoji zvědavosti a sebedůvěry. Výsledkem jsou pak podle společností opravené, smysluplné vánoční dárky, které mají hlubší význam, než běžně koupená věc.

Součástí představovací akce Gen Fix byly také živé demonstrace, workshopy vedené tvůrci a sdílení příbehů z komunity tvůrců. Kampaň dále podpoří digitální obsah a také globální platforma, která zve rodiny, komunity a mladé tvůrce, aby přijali budoucnost, ve které je opravování běžnou součástí života.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-52
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-52
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

MAM_pics (10)
Média a trh
Dosahy, dohady, dopady. Co přinesl rok 2025
Effie 2025_Grand Prix_4
Akce a soutěže
Laťka jde nahoru. Jaké byly letošní Effie Awards?
Empty supermarket aisle
Analýzy a data
Privátní značky: z levnější alternativy strategickým produktem

MAM Exkluzivně v časopise

Šimon Pánek Člověk v tísni
Komunita a lidé
Komunikace je důležitá, je ale potřeba nepodléhat emocím
Marek Prokop
Komunita a lidé
Digitál budeme vyhodnocovat jako print 
250911-ZlatyStrednik-2194
Komunita a lidé
Jsem kapitalistka v nezisku. A dává mi to smysl
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Dentsu
Komunita a lidé
Dentsu mění vedení klíčových divizí: Slezáková přebírá Digital Trading, management iProspectu posiluje Krajkovičová
Effie 2025_Grand Prix_4
Akce a soutěže
Grand Prix si z Effie odnáší Plzeňský Prazdroj s agenturou VCCP a kampaní pro Proud
Rohlík Olin Novák
Komunita a lidé
Rohlik.cz oznamuje změny ve vedení. Personální změny jsou součástí širších změn celé skupiny
MAM Souboj spotů 2024
Akce a soutěže
Vánoce, ale nejen to: Hlasujte v listopadovém MAM Souboji spotů
Dentsu
Komunita a lidé
Dentsu mění vedení klíčových divizí: Slezáková přebírá Digital Trading, management iProspectu posiluje Krajkovičová
Effie 2025_Grand Prix_4
Akce a soutěže
Grand Prix si z Effie odnáší Plzeňský Prazdroj s agenturou VCCP a kampaní pro Proud
Rohlík Olin Novák
Komunita a lidé
Rohlik.cz oznamuje změny ve vedení. Personální změny jsou součástí širších změn celé skupiny
MAM Souboj spotů 2024
Akce a soutěže
Vánoce, ale nejen to: Hlasujte v listopadovém MAM Souboji spotů
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ