Philips a Prusa uspořádali v Praze akci Gen Fix, která u mladé generace podpořila chuť věci opravovat

Nová iniciativa společnosti Philips, jejíž autorem je kreativní agentura LePub Amsterdam, přinesla kulturu opravování do Prahy a mladé generaci „fixerů” praktickou formou ukázala 3D tisk. Podpořila tak mindset budoucí generace k opravování věcí.
Společnost Philips spustila projekt Gen Fix, který je součástí iniciativy Philips Fixables. Ten učí děti a rodiny dovednostem 3D tisku a pomáhá rozvíjet praktické „tvůrčí“ myšlení. Jedná se o další kapitolu v misi společností Philips a Prusa, jejímž cílem je pomocí 3D tisku opravovat předměty, které vlastníte.
Více o iniciativě Philips Fixables čtěte v Marketing & Media č. 28.
Program Gen Fix, který byl spuštěn slavnostním pop:up workshopem ve Westfield Chodov v Praze, má za úkol přinášet nový pohled na opravy, které již nejsou považovány za povinnost, ale za dovednost, způsob myšlení a zdroj hrdosti. Program povzbuzuje děti a rodiny, aby pomocí 3D tisku opravovaly předměty, přehodnotily svůj přístup k odpadu a vnímaly to jako součást každodenního života.
„Fixables reaguje na společenskou poptávku: být schopen opravit a obnovit produkty, které již vlastníte, aby je bylo možné dále používat. Propojením standardů odolnosti společnosti Philips s ekosystémem 3D tisku společnosti Prusa vytváří iniciativa Gen Fix prostor, ve kterém učí děti opravovat věci, což je dovednost, kterou mohou využít v různých oblastech svého života,“ vysvětlují společnosti.
Gen Fix si klade za cíl podporovat zvědavost, řešení problémů a sebevědomí a pomáhat dětem objevovat myšlení potřebné k tomu, aby si věci, které vlastní, uchovaly a používaly déle.
Na oslavu představení této iniciativy na český trh uspořádala společnost Philips v Praze slavnostní, ale netradiční vánoční setkání. Na akci děti společně s týmem společnosti Philips a Prusa pracovaly na modelování malých dílů pro výrobky a hračky. Náhradní 3D díly byly vytištěny přímo na místě pomocí tiskových souborů z knihovny Fixables a dalších souborů navržených pro tento workshop. Děti a rodiny byly pobídnuty, aby „tento rok darovaly k Vánocům něco opraveného“.
Akce Gen Fix má dětem nabízet přátelské opravářské výzvy a tisknutelné díly vyvinuté ve spolupráci s vzdělávacím týmem společnosti Prusa, které vedou mladé tvůrce k rozvoji zvědavosti a sebedůvěry. Výsledkem jsou pak podle společností opravené, smysluplné vánoční dárky, které mají hlubší význam, než běžně koupená věc.
Součástí představovací akce Gen Fix byly také živé demonstrace, workshopy vedené tvůrci a sdílení příbehů z komunity tvůrců. Kampaň dále podpoří digitální obsah a také globální platforma, která zve rodiny, komunity a mladé tvůrce, aby přijali budoucnost, ve které je opravování běžnou součástí života.